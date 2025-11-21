Лінивий жульєн — рецепт ніжної страви з картоплею, куркою та грибами

Домашня запіканка. Фото: кадр з відео

Ця запіканка а-ля жульєн створена для тих моментів, коли хочеться ніжного вершкового смаку без зайвого клопоту. Вона поєднує соковиту курку, ароматні гриби та ніжну картоплю, утворюючи ідеальну домашню страву з насиченим акцентом. Готується швидко, але виглядає по-справжньому святково — саме тому цей рецепт стає улюбленим після першого ж приготування.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смакуй зі мною.

Вам знадобиться:

картопля відварена в мундирі — 6 шт.;

куряче філе — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

часник — 2 зуб.;

печериці — 200 г;

вершки 30% — 200 мл.;

твердий сир тертий — 50 г;

камамбер — 1 шт.;

сіль — до свого смаку;

мелений перець — до свого смаку;

мускатний горіх — до свого смаку.

Спосіб приготування

Куряче філе нарізати невеликими шматочками й обсмажити на розігрітій сковороді до легкої золотавої скоринки. Додати подрібнену цибулю та часник, дати овочам стати м’якими й ароматними.

Курка та вершки. Фото: кадр з відео

Печериці нарізати пластинками й покласти до сковороди, тушкувати, доки гриби не випустять рідину та не підрум’яняться. Влити вершки, додати сіль, перець і щіпку мускатного горіха, перемішати та прогріти соус до легкої густоти.

Картопля та спеції. Фото: кадр з відео

Картоплю очистити й нарізати тонкими кружальцями. Викласти половину картоплі у жаростійку форму, злегка присипати тертим сиром і розподілити частину грибно-вершкової суміші.

Приготування запіканки. Фото: кадр з відео

Повторити шари, а зверху викласти шматочки камамбера, щоб вони рівномірно розтанули під час запікання. Поставити форму в розігріту до 180°C духовку та запікати приблизно 20 хвилин, доки сир не стане рум’яним і тягучим.

