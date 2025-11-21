Відео
Дата публікації: 21 листопада 2025 21:04
Оновлено: 16:19
Лінивий жульєн — рецепт ніжної страви з картоплею, куркою та грибами
Домашня запіканка. Фото: кадр з відео

Ця запіканка а-ля жульєн створена для тих моментів, коли хочеться ніжного вершкового смаку без зайвого клопоту. Вона поєднує соковиту курку, ароматні гриби та ніжну картоплю, утворюючи ідеальну домашню страву з насиченим акцентом. Готується швидко, але виглядає по-справжньому святково — саме тому цей рецепт стає улюбленим після першого ж приготування.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смакуй зі мною

Вам знадобиться:

  • картопля відварена в мундирі — 6 шт.;
  • куряче філе — 1 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • часник — 2 зуб.;
  • печериці — 200 г;
  • вершки 30% — 200 мл.;
  • твердий сир тертий — 50 г;
  • камамбер — 1 шт.;
  • сіль — до свого смаку;
  • мелений перець — до свого смаку;
  • мускатний горіх — до свого смаку.

Спосіб приготування

Куряче філе нарізати невеликими шматочками й обсмажити на розігрітій сковороді до легкої золотавої скоринки. Додати подрібнену цибулю та часник, дати овочам стати м’якими й ароматними.

запіканка з куркою
Курка та вершки. Фото: кадр з відео

Печериці нарізати пластинками й покласти до сковороди, тушкувати, доки гриби не випустять рідину та не підрум’яняться. Влити вершки, додати сіль, перець і щіпку мускатного горіха, перемішати та прогріти соус до легкої густоти.

рецепт запіканки жульєн
Картопля та спеції. Фото: кадр з відео

Картоплю очистити й нарізати тонкими кружальцями. Викласти половину картоплі у жаростійку форму, злегка присипати тертим сиром і розподілити частину грибно-вершкової суміші.

рецепт запіканки жульєн
Приготування запіканки. Фото: кадр з відео

Повторити шари, а зверху викласти шматочки камамбера, щоб вони рівномірно розтанули під час запікання. Поставити форму в розігріту до 180°C духовку та запікати приблизно 20 хвилин, доки сир не стане рум’яним і тягучим.

рецепт запіканки гриби курка печериці
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
