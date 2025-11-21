Лінивий жульєн — рецепт ніжної страви з картоплею, куркою та грибами

Запіканка а-ля жульєн — швидко, ситно й по-домашньому смачно
Ця запіканка а-ля жульєн створена для тих моментів, коли хочеться ніжного вершкового смаку без зайвого клопоту. Вона поєднує соковиту курку, ароматні гриби та ніжну картоплю, утворюючи ідеальну домашню страву з насиченим акцентом. Готується швидко, але виглядає по-справжньому святково — саме тому цей рецепт стає улюбленим після першого ж приготування.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смакуй зі мною.
Вам знадобиться:
- картопля відварена в мундирі — 6 шт.;
- куряче філе — 1 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- часник — 2 зуб.;
- печериці — 200 г;
- вершки 30% — 200 мл.;
- твердий сир тертий — 50 г;
- камамбер — 1 шт.;
- сіль — до свого смаку;
- мелений перець — до свого смаку;
- мускатний горіх — до свого смаку.
Спосіб приготування
Куряче філе нарізати невеликими шматочками й обсмажити на розігрітій сковороді до легкої золотавої скоринки. Додати подрібнену цибулю та часник, дати овочам стати м’якими й ароматними.
Печериці нарізати пластинками й покласти до сковороди, тушкувати, доки гриби не випустять рідину та не підрум’яняться. Влити вершки, додати сіль, перець і щіпку мускатного горіха, перемішати та прогріти соус до легкої густоти.
Картоплю очистити й нарізати тонкими кружальцями. Викласти половину картоплі у жаростійку форму, злегка присипати тертим сиром і розподілити частину грибно-вершкової суміші.
Повторити шари, а зверху викласти шматочки камамбера, щоб вони рівномірно розтанули під час запікання. Поставити форму в розігріту до 180°C духовку та запікати приблизно 20 хвилин, доки сир не стане рум’яним і тягучим.
Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів солоних пирогів та випічки
Смачний заливний пиріг із капустою на кефірі — просто тане в роті.
Дивовижний картопляний пиріг "Холостяк" — зводить з розуму своїм смаком.
Рецепт тіста для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою.
Ароматний пиріг з куркою і грибами — простий рецепт солоної випічки.
Ситний пиріг, для якого знадобиться картопля + фарш — новий рецепт вечері від закарпатських господинь.
Читайте Новини.LIVE!