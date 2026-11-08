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Главная Вкус Запеканка на осень за 40 минут: понадобится 800 г тыквы и сыр

Запеканка на осень за 40 минут: понадобится 800 г тыквы и сыр

Ua ru
8 ноября 2026 20:04
Тыквенная запеканка с творогом: нежная середина и аппетитная корочка Фото: smachnenke.com.ua
Тыква и сыр. Фото: smachnenke.com.ua

Кусочки тыквы сначала запекаются до мягкости, а затем готовятся в нежном молочном соусе под румяной сырной корочкой. Такая запеканка станет вкусным обедом или ужином для всей семьи.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • мускатная тыква — 800 г;
  • растительное масло — 1–2 ст. л.;
  • сушеный орегано — по вкусу;
  • сушеный чеснок — по вкусу;
  • соль, черный молотый перец — по вкусу.

Для соуса и корочки:

  • лук-порей и шалот — вместе 100 г (или обычный репчатый лук);
  • чеснок — 1 зубчик;
  • тимьян — по вкусу;
  • мускатный орех — щепотка;
  • горчица — 1 ч. л.;
  • мука — 20 г;
  • сливочное масло — 20 г;
  • молоко — 250 мл;
  • сыр, который хорошо плавится, — 150 г;
  • растительное масло — 2–3 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • петрушка — для подачи.
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Тыквенная запеканка. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Тыкву очистить, нарезать кубиками, смешать с маслом, орегано, сушеным чесноком, солью и перцем.
  2. Выложить на противень и запекать при температуре 220 °C примерно 20–25 минут.
  3. Для соуса обжарить измельчённые лук и чеснок с растительным маслом, сливочным маслом и тимьяном.
  4. Добавить муку, перемешать, постепенно влить молоко.
  5. Приправить мускатным орехом и горчицей, варить до загустения. Вмешать половину натертого сыра и посолить.
  6. Переложить тыкву в форму, залить соусом и посыпать оставшимся сыром.
  7. Накрыть фольгой и запекать при 220 °C ещё 15 минут.
  8. За 3 минуты до окончания выпекания снять фольгу, чтобы образовалась румяная корочка.
  9. Перед подачей посыпать измельчённой петрушкой.

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тыква сыр рецепт запеканки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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