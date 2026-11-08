Запеканка на осень за 40 минут: понадобится 800 г тыквы и сыр
Ua ru
8 ноября 2026 20:04
Фото: smachnenke.com.ua
Тыква и сыр. Фото: smachnenke.com.ua
Кусочки тыквы сначала запекаются до мягкости, а затем готовятся в нежном молочном соусе под румяной сырной корочкой. Такая запеканка станет вкусным обедом или ужином для всей семьи.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- мускатная тыква — 800 г;
- растительное масло — 1–2 ст. л.;
- сушеный орегано — по вкусу;
- сушеный чеснок — по вкусу;
- соль, черный молотый перец — по вкусу.
Для соуса и корочки:
- лук-порей и шалот — вместе 100 г (или обычный репчатый лук);
- чеснок — 1 зубчик;
- тимьян — по вкусу;
- мускатный орех — щепотка;
- горчица — 1 ч. л.;
- мука — 20 г;
- сливочное масло — 20 г;
- молоко — 250 мл;
- сыр, который хорошо плавится, — 150 г;
- растительное масло — 2–3 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- петрушка — для подачи.
Способ приготовления
- Тыкву очистить, нарезать кубиками, смешать с маслом, орегано, сушеным чесноком, солью и перцем.
- Выложить на противень и запекать при температуре 220 °C примерно 20–25 минут.
- Для соуса обжарить измельчённые лук и чеснок с растительным маслом, сливочным маслом и тимьяном.
- Добавить муку, перемешать, постепенно влить молоко.
- Приправить мускатным орехом и горчицей, варить до загустения. Вмешать половину натертого сыра и посолить.
- Переложить тыкву в форму, залить соусом и посыпать оставшимся сыром.
- Накрыть фольгой и запекать при 220 °C ещё 15 минут.
- За 3 минуты до окончания выпекания снять фольгу, чтобы образовалась румяная корочка.
- Перед подачей посыпать измельчённой петрушкой.
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