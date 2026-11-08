Тыква и сыр. Фото: smachnenke.com.ua

Кусочки тыквы сначала запекаются до мягкости, а затем готовятся в нежном молочном соусе под румяной сырной корочкой. Такая запеканка станет вкусным обедом или ужином для всей семьи.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

мускатная тыква — 800 г;

растительное масло — 1–2 ст. л.;

сушеный орегано — по вкусу;

сушеный чеснок — по вкусу;

соль, черный молотый перец — по вкусу.

Для соуса и корочки:

лук-порей и шалот — вместе 100 г (или обычный репчатый лук);

чеснок — 1 зубчик;

тимьян — по вкусу;

мускатный орех — щепотка;

горчица — 1 ч. л.;

мука — 20 г;

сливочное масло — 20 г;

молоко — 250 мл;

сыр, который хорошо плавится, — 150 г;

растительное масло — 2–3 ст. л.;

соль — по вкусу;

петрушка — для подачи.

Тыквенная запеканка. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Тыкву очистить, нарезать кубиками, смешать с маслом, орегано, сушеным чесноком, солью и перцем. Выложить на противень и запекать при температуре 220 °C примерно 20–25 минут. Для соуса обжарить измельчённые лук и чеснок с растительным маслом, сливочным маслом и тимьяном. Добавить муку, перемешать, постепенно влить молоко. Приправить мускатным орехом и горчицей, варить до загустения. Вмешать половину натертого сыра и посолить. Переложить тыкву в форму, залить соусом и посыпать оставшимся сыром. Накрыть фольгой и запекать при 220 °C ещё 15 минут. За 3 минуты до окончания выпекания снять фольгу, чтобы образовалась румяная корочка. Перед подачей посыпать измельчённой петрушкой.

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