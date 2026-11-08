Запіканка на осінь за 40 хвилин: знадобиться 800 г гарбуза та сир
Ua ru
8 листопада 2026 20:04
Фото: smachnenke.com.ua
Гарбуз та сир. Фото: smachnenke.com.ua
Шматочки гарбуза спочатку запікаються до м’якості, а потім готуються у ніжному молочному соусі під рум’яною сирною скоринкою. Така запіканка стане смачним обідом або вечерею для всієї родини.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- мускатний гарбуз — 800 г;
- олія — 1–2 ст. л.;
- сушене орегано — за смаком;
- сушений часник — за смаком;
- сіль, чорний мелений перець — за смаком.
Для соусу та скоринки:
- цибуля-порей і шалот — разом 100 г (або звичайна ріпчаста цибуля);
- часник — 1 зубчик;
- чебрець — за смаком;
- мускатний горіх — дрібка;
- гірчиця — 1 ч. л.;
- борошно — 20 г;
- вершкове масло — 20 г;
- молоко — 250 мл;
- сир, який добре плавиться, — 150 г;
- олія — 2–3 ст. л.;
- сіль — за смаком;
- петрушка — для подачі.
Спосіб приготування
- Гарбуз очистити, нарізати кубиками, змішати з олією, орегано, сушеним часником, сіллю та перцем.
- Викласти на деко й запікати за температури 220 °C приблизно 20–25 хвилин.
- Для соусу обсмажити подрібнені цибулю та часник з олією, вершковим маслом і чебрецем.
- Додати борошно, перемішати, поступово влити молоко.
- Приправити мускатним горіхом і гірчицею, варити до загустіння. Вмішати половину натертого сиру та посолити.
- Перекласти гарбуз у форму, залити соусом і посипати рештою сиру.
- Накрити фольгою та запікати за 220 °C ще 15 хвилин.
- За 3 хвилини до завершення зняти фольгу, щоб утворилася рум’яна скоринка.
- Перед подачею посипати подрібненою петрушкою.
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