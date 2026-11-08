Гарбуз та сир. Фото: smachnenke.com.ua

Шматочки гарбуза спочатку запікаються до м’якості, а потім готуються у ніжному молочному соусі під рум’яною сирною скоринкою. Така запіканка стане смачним обідом або вечерею для всієї родини.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

мускатний гарбуз — 800 г;

олія — 1–2 ст. л.;

сушене орегано — за смаком;

сушений часник — за смаком;

сіль, чорний мелений перець — за смаком.

Для соусу та скоринки:

цибуля-порей і шалот — разом 100 г (або звичайна ріпчаста цибуля);

часник — 1 зубчик;

чебрець — за смаком;

мускатний горіх — дрібка;

гірчиця — 1 ч. л.;

борошно — 20 г;

вершкове масло — 20 г;

молоко — 250 мл;

сир, який добре плавиться, — 150 г;

олія — 2–3 ст. л.;

сіль — за смаком;

петрушка — для подачі.

Гарбузова запіканка. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Гарбуз очистити, нарізати кубиками, змішати з олією, орегано, сушеним часником, сіллю та перцем. Викласти на деко й запікати за температури 220 °C приблизно 20–25 хвилин. Для соусу обсмажити подрібнені цибулю та часник з олією, вершковим маслом і чебрецем. Додати борошно, перемішати, поступово влити молоко. Приправити мускатним горіхом і гірчицею, варити до загустіння. Вмішати половину натертого сиру та посолити. Перекласти гарбуз у форму, залити соусом і посипати рештою сиру. Накрити фольгою та запікати за 220 °C ще 15 хвилин. За 3 хвилини до завершення зняти фольгу, щоб утворилася рум’яна скоринка. Перед подачею посипати подрібненою петрушкою.

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