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Головна Смак Запіканка на осінь за 40 хвилин: знадобиться 800 г гарбуза та сир

Запіканка на осінь за 40 хвилин: знадобиться 800 г гарбуза та сир

Ua ru
8 листопада 2026 20:04
Гарбузова запіканка із сиром: ніжна середина та апетитна скоринка Фото: smachnenke.com.ua
Гарбуз та сир. Фото: smachnenke.com.ua

Шматочки гарбуза спочатку запікаються до м’якості, а потім готуються у ніжному молочному соусі під рум’яною сирною скоринкою. Така запіканка стане смачним обідом або вечерею для всієї родини.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • мускатний гарбуз — 800 г;
  • олія — 1–2 ст. л.;
  • сушене орегано — за смаком;
  • сушений часник — за смаком;
  • сіль, чорний мелений перець — за смаком.

Для соусу та скоринки:

  • цибуля-порей і шалот — разом 100 г (або звичайна ріпчаста цибуля);
  • часник — 1 зубчик;
  • чебрець — за смаком;
  • мускатний горіх — дрібка;
  • гірчиця — 1 ч. л.;
  • борошно — 20 г;
  • вершкове масло — 20 г;
  • молоко — 250 мл;
  • сир, який добре плавиться, — 150 г;
  • олія — 2–3 ст. л.;
  • сіль — за смаком;
  • петрушка — для подачі.
рецепт гарбузової запіканки
Гарбузова запіканка. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Гарбуз очистити, нарізати кубиками, змішати з олією, орегано, сушеним часником, сіллю та перцем.
  2. Викласти на деко й запікати за температури 220 °C приблизно 20–25 хвилин.
  3. Для соусу обсмажити подрібнені цибулю та часник з олією, вершковим маслом і чебрецем.
  4. Додати борошно, перемішати, поступово влити молоко.
  5. Приправити мускатним горіхом і гірчицею, варити до загустіння. Вмішати половину натертого сиру та посолити.
  6. Перекласти гарбуз у форму, залити соусом і посипати рештою сиру.
  7. Накрити фольгою та запікати за 220 °C ще 15 хвилин.
  8. За 3 хвилини до завершення зняти фольгу, щоб утворилася рум’яна скоринка.
  9. Перед подачею посипати подрібненою петрушкою.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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