Запеканка из драников с мясом и соусом бешамель — рецепт приготовления с фото

Запеканка из драников с мясной начинкой. Фото: кадр из видео

Сытная запеканка из драников с мясом и нежным соусом бешамель — это блюдо, которое идеально подходит для семейного ужина. Румяные драники в сочетании с сочной курицей, грибами и сливочным соусом образуют гармоничный вкус, напоминающий домашний уют. Приготовление не требует много усилий, а результат непременно порадует всю семью.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

Вам понадобится:

картофель — 1 кг;

лук — 2 шт.;

яйцо — 1 шт.;

мука — 2 ст. л.;

моцарелла или твердый сыр — 120 г;

соль, перец — по вкусу.

Для зажарки:

куриное филе — 250 г;

грибы (по желанию) — 100 г.

Для соуса бешамель:

молоко — 250 мл.;

сливочное масло — 15 г;

мука — 1 ст. л.;

мускатный орех — 0,5 ч. л.;

соль — по вкусу.

Способ приготовления

Очистить и натереть картофель с луком на терке, добавить яйцо, муку, соль, перец и тщательно перемешать. Из смеси сформировать драники и поджарить их с обеих сторон до золотистой корочки, выкладывая на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.

Жареные драники. Фото: кадр из видео

Куриное филе нарезать полосками и поджарить на сковороде до румяной корочки. Добавить нарезанный лук, по желанию грибы и довести до готовности. Переложить в миску.

Курица и лук. Фото: кадр из видео

Для соуса бешамель в сотейнике растопить сливочное масло, всыпать муку и быстро размешать до однородности. Влить тонкой струйкой молоко, постоянно помешивая, чтобы не образовались комочки. Готовить до загустения, в конце добавить соль и мускатный орех.

Приготовление блюда. Фото: кадр из видео

Форму для запекания слегка смазать соусом бешамель, выложить слой драников, сверху распределить немного соуса, далее мясную зажарку и присыпать натертым сыром. Повторять слои, пока не закончатся ингредиенты, последним выложить драники и обильно посыпать сыром.

Деруны и сыр. Фото: кадр из видео

Запекать блюдо в духовке 15-20 минут при температуре 180 °C, пока верхушка станет аппетитно золотистой. Подавать горячим, порезав на куски.

