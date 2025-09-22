Запеканка из драников с мясом и соусом бешамель — рецепт приготовления с фото

Запеканка из драников с мясной начинкой — сытный рецепт на ужин
Сытная запеканка из драников с мясом и нежным соусом бешамель — это блюдо, которое идеально подходит для семейного ужина. Румяные драники в сочетании с сочной курицей, грибами и сливочным соусом образуют гармоничный вкус, напоминающий домашний уют. Приготовление не требует много усилий, а результат непременно порадует всю семью.
Вам понадобится:
- картофель — 1 кг;
- лук — 2 шт.;
- яйцо — 1 шт.;
- мука — 2 ст. л.;
- моцарелла или твердый сыр — 120 г;
- соль, перец — по вкусу.
Для зажарки:
- куриное филе — 250 г;
- грибы (по желанию) — 100 г.
Для соуса бешамель:
- молоко — 250 мл.;
- сливочное масло — 15 г;
- мука — 1 ст. л.;
- мускатный орех — 0,5 ч. л.;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
Очистить и натереть картофель с луком на терке, добавить яйцо, муку, соль, перец и тщательно перемешать. Из смеси сформировать драники и поджарить их с обеих сторон до золотистой корочки, выкладывая на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.
Куриное филе нарезать полосками и поджарить на сковороде до румяной корочки. Добавить нарезанный лук, по желанию грибы и довести до готовности. Переложить в миску.
Для соуса бешамель в сотейнике растопить сливочное масло, всыпать муку и быстро размешать до однородности. Влить тонкой струйкой молоко, постоянно помешивая, чтобы не образовались комочки. Готовить до загустения, в конце добавить соль и мускатный орех.
Форму для запекания слегка смазать соусом бешамель, выложить слой драников, сверху распределить немного соуса, далее мясную зажарку и присыпать натертым сыром. Повторять слои, пока не закончатся ингредиенты, последним выложить драники и обильно посыпать сыром.
Запекать блюдо в духовке 15-20 минут при температуре 180 °C, пока верхушка станет аппетитно золотистой. Подавать горячим, порезав на куски.
