Запеканка из драников с мясной начинкой — сытный рецепт на ужин

22 сентября 2025 21:04
Марина Евтягина - Редактор
Запеканка из драников с мясом и соусом бешамель — рецепт приготовления с фото
Запеканка из драников с мясной начинкой. Фото: кадр из видео
Марина Евтягина - Редактор

Сытная запеканка из драников с мясом и нежным соусом бешамель — это блюдо, которое идеально подходит для семейного ужина. Румяные драники в сочетании с сочной курицей, грибами и сливочным соусом образуют гармоничный вкус, напоминающий домашний уют. Приготовление не требует много усилий, а результат непременно порадует всю семью.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

Вам понадобится:

  • картофель — 1 кг;
  • лук — 2 шт.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • мука — 2 ст. л.;
  • моцарелла или твердый сыр — 120 г;
  • соль, перец — по вкусу.

Для зажарки:

  • куриное филе — 250 г;
  • грибы (по желанию) — 100 г.

Для соуса бешамель:

  • молоко — 250 мл.;
  • сливочное масло — 15 г;
  • мука — 1 ст. л.;
  • мускатный орех — 0,5 ч. л.;
  • соль — по вкусу.

Способ приготовления

Очистить и натереть картофель с луком на терке, добавить яйцо, муку, соль, перец и тщательно перемешать. Из смеси сформировать драники и поджарить их с обеих сторон до золотистой корочки, выкладывая на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.

як приготувати деруни
Жареные драники. Фото: кадр из видео

Куриное филе нарезать полосками и поджарить на сковороде до румяной корочки. Добавить нарезанный лук, по желанию грибы и довести до готовности. Переложить в миску.

рецепт дерунів з куркою
Курица и лук. Фото: кадр из видео

Для соуса бешамель в сотейнике растопить сливочное масло, всыпать муку и быстро размешать до однородности. Влить тонкой струйкой молоко, постоянно помешивая, чтобы не образовались комочки. Готовить до загустения, в конце добавить соль и мускатный орех.

рецепт дерунів з куркою
Приготовление блюда. Фото: кадр из видео

Форму для запекания слегка смазать соусом бешамель, выложить слой драников, сверху распределить немного соуса, далее мясную зажарку и присыпать натертым сыром. Повторять слои, пока не закончатся ингредиенты, последним выложить драники и обильно посыпать сыром.

рецепт вечері з картоплею та куркою
Деруны и сыр. Фото: кадр из видео

Запекать блюдо в духовке 15-20 минут при температуре 180 °C, пока верхушка станет аппетитно золотистой. Подавать горячим, порезав на куски.

