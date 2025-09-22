Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Смак arrow Запіканка з дерунів з м'ясною начинкою — ситний рецепт на вечерю arrow

Запіканка з дерунів з м'ясною начинкою — ситний рецепт на вечерю

22 вересня 2025 21:04
Марина Євтягіна - Редактор
Запіканка з дерунів з м’ясом та соусом бешамель — рецепт приготування з фото
Запіканка з дерунів з м'ясною начинкою. Фото: кадр з відео
Марина Євтягіна - Редактор

Ситна запіканка з дерунів із м’ясом та ніжним соусом бешамель — це страва, яка ідеально підходить для сімейної вечері. Рум’яні деруни у поєднанні з соковитою куркою, грибами та вершковим соусом утворюють гармонійний смак, що нагадує домашній затишок. Приготування не потребує багато зусиль, а результат неодмінно порадує всю родину.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • картопля — 1 кг;
  • цибуля — 2 шт.;
  • яйце — 1 шт.;
  • борошно — 2 ст. л.;
  • моцарела або твердий сир — 120 г;
  • сіль, перець — на смак.

Для засмажки:

  • куряче філе — 250 г;
  • гриби (за бажанням) — 100 г.

Для соусу бешамель:

  • молоко — 250 мл;
  • вершкове масло — 15 г;
  • борошно — 1 ст. л.;
  • мускатний горіх — 0,5 ч. л.;
  • сіль — на смак.

Спосіб приготування

Очистити та натерти картоплю з цибулею на тертці, додати яйце, борошно, сіль, перець і ретельно перемішати. Із суміші сформувати деруни та підсмажити їх з обох боків до золотистої скоринки, викладаючи на паперові рушники, щоб позбутися зайвого жиру.

як приготувати деруни
Смажені деруни. Фото: кадр з відео

Куряче філе нарізати смужками та підсмажити на сковороді до рум’яної скоринки. Додати нарізану цибулю, за бажанням гриби та довести до готовності. Перекласти у миску.

рецепт дерунів з куркою
Курка та цибуля. Фото: кадр з відео

Для соусу бешамель у сотейнику розтопити вершкове масло, всипати борошно та швидко розмішати до однорідності. Влити тонким струменем молоко, постійно помішуючи, щоб не утворилися грудочки. Готувати до загустіння, в кінці додати сіль і мускатний горіх.

рецепт дерунів з куркою
Приготування страви. Фото: кадр з відео

Форму для запікання злегка змастити соусом бешамель, викласти шар дерунів, зверху розподілити трохи соусу, далі м’ясну засмажку і присипати натертим сиром. Повторювати шари, поки не закінчаться інгредієнти, останнім викласти деруни та рясно посипати сиром.

рецепт вечері з картоплею та куркою
Деруни та сир. Фото: кадр з відео

Запікати страву у духовці 15–20 хвилин при температурі 180 °C, поки верхівка стане апетитно золотистою. Подавати гарячою, порізавши на шматки.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак 

Раніше ми писали про дивовижні властивості кісткового бульйону, про які має знати кожен.

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою. 

Рецепт курячих котлет в духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою. 

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт. 

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото. 

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт. 

м'ясо Вечеря Деруни рецепт курка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації