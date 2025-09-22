Запіканка з дерунів з м’ясом та соусом бешамель — рецепт приготування з фото

Запіканка з дерунів з м'ясною начинкою — ситний рецепт на вечерю
Ситна запіканка з дерунів із м’ясом та ніжним соусом бешамель — це страва, яка ідеально підходить для сімейної вечері. Рум’яні деруни у поєднанні з соковитою куркою, грибами та вершковим соусом утворюють гармонійний смак, що нагадує домашній затишок. Приготування не потребує багато зусиль, а результат неодмінно порадує всю родину.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- картопля — 1 кг;
- цибуля — 2 шт.;
- яйце — 1 шт.;
- борошно — 2 ст. л.;
- моцарела або твердий сир — 120 г;
- сіль, перець — на смак.
Для засмажки:
- куряче філе — 250 г;
- гриби (за бажанням) — 100 г.
Для соусу бешамель:
- молоко — 250 мл;
- вершкове масло — 15 г;
- борошно — 1 ст. л.;
- мускатний горіх — 0,5 ч. л.;
- сіль — на смак.
Спосіб приготування
Очистити та натерти картоплю з цибулею на тертці, додати яйце, борошно, сіль, перець і ретельно перемішати. Із суміші сформувати деруни та підсмажити їх з обох боків до золотистої скоринки, викладаючи на паперові рушники, щоб позбутися зайвого жиру.
Куряче філе нарізати смужками та підсмажити на сковороді до рум’яної скоринки. Додати нарізану цибулю, за бажанням гриби та довести до готовності. Перекласти у миску.
Для соусу бешамель у сотейнику розтопити вершкове масло, всипати борошно та швидко розмішати до однорідності. Влити тонким струменем молоко, постійно помішуючи, щоб не утворилися грудочки. Готувати до загустіння, в кінці додати сіль і мускатний горіх.
Форму для запікання злегка змастити соусом бешамель, викласти шар дерунів, зверху розподілити трохи соусу, далі м’ясну засмажку і присипати натертим сиром. Повторювати шари, поки не закінчаться інгредієнти, останнім викласти деруни та рясно посипати сиром.
Запікати страву у духовці 15–20 хвилин при температурі 180 °C, поки верхівка стане апетитно золотистою. Подавати гарячою, порізавши на шматки.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак
Раніше ми писали про дивовижні властивості кісткового бульйону, про які має знати кожен.
Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою.
Рецепт курячих котлет в духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.
Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт.
Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото.
Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт.
Читайте Новини.LIVE!