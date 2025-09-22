Запіканка з дерунів з м’ясом та соусом бешамель — рецепт приготування з фото

Запіканка з дерунів з м'ясною начинкою. Фото: кадр з відео

Ситна запіканка з дерунів із м’ясом та ніжним соусом бешамель — це страва, яка ідеально підходить для сімейної вечері. Рум’яні деруни у поєднанні з соковитою куркою, грибами та вершковим соусом утворюють гармонійний смак, що нагадує домашній затишок. Приготування не потребує багато зусиль, а результат неодмінно порадує всю родину.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

картопля — 1 кг;

цибуля — 2 шт.;

яйце — 1 шт.;

борошно — 2 ст. л.;

моцарела або твердий сир — 120 г;

сіль, перець — на смак.

Для засмажки:

куряче філе — 250 г;

гриби (за бажанням) — 100 г.

Для соусу бешамель:

молоко — 250 мл;

вершкове масло — 15 г;

борошно — 1 ст. л.;

мускатний горіх — 0,5 ч. л.;

сіль — на смак.

Спосіб приготування

Очистити та натерти картоплю з цибулею на тертці, додати яйце, борошно, сіль, перець і ретельно перемішати. Із суміші сформувати деруни та підсмажити їх з обох боків до золотистої скоринки, викладаючи на паперові рушники, щоб позбутися зайвого жиру.

Смажені деруни. Фото: кадр з відео

Куряче філе нарізати смужками та підсмажити на сковороді до рум’яної скоринки. Додати нарізану цибулю, за бажанням гриби та довести до готовності. Перекласти у миску.

Курка та цибуля. Фото: кадр з відео

Для соусу бешамель у сотейнику розтопити вершкове масло, всипати борошно та швидко розмішати до однорідності. Влити тонким струменем молоко, постійно помішуючи, щоб не утворилися грудочки. Готувати до загустіння, в кінці додати сіль і мускатний горіх.

Приготування страви. Фото: кадр з відео

Форму для запікання злегка змастити соусом бешамель, викласти шар дерунів, зверху розподілити трохи соусу, далі м’ясну засмажку і присипати натертим сиром. Повторювати шари, поки не закінчаться інгредієнти, останнім викласти деруни та рясно посипати сиром.

Деруни та сир. Фото: кадр з відео

Запікати страву у духовці 15–20 хвилин при температурі 180 °C, поки верхівка стане апетитно золотистою. Подавати гарячою, порізавши на шматки.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак

Раніше ми писали про дивовижні властивості кісткового бульйону, про які має знати кожен.

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою.

Рецепт курячих котлет в духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт.

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото.

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт.