Запеканка из вермишели в духовке — пирог с фаршем и макаронами

Дата публикации 12 ноября 2025 15:04
обновлено: 15:09
Запеканка из вермишели и фарша в духовке — сытный пирог, который всегда удается
Запеканка из вермишели. Фото: кадр из видео

Если ищете универсальное блюдо, которое понравится всей семье — эта запеканка из вермишели с фаршем именно то, что нужно. Готовится легко, без хлопот: просто смешайте ингредиенты, поставьте в духовку — и через полчаса ароматное, румяное блюдо уже на столе. Оно похоже на пирог с макаронами, но значительно нежнее и сочнее.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

Вам понадобится:

  • лук — 1-2 шт.;
  • морковь — 1-2 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • куриный фарш — 350 г;
  • сметана — 150 г;
  • вермишель "паутинка" — 150 г;
  • чеснок — 1-2 зубчика;
  • соль, специи — по своему вкусу.

Способ приготовления

Лук нарезать кубиками, морковь натереть на крупной терке. Пассеровать овощи на сковороде до мягкости и легкого золотистого цвета.

рецепт запіканки з макаронів
Лук и морковь. Фото: кадр из видео

В глубокой миске смешать куриный фарш, яйца, сметану, сухую вермишель, обжаренные овощи и измельченный чеснок. Посолить, добавить любимые специи (паприку, перец, сушеный чеснок или прованские травы) и хорошо перемешать до однородной массы.

рецепт запіканки з фаршем та макаронами
Фарш и макароны. Фото: кадр из видео

Полученную смесь выложить в форму для запекания, слегка смазанную маслом или застеленную пергаментом. Разровнять поверхность.

простий рецепт запіканки з макаронами та фаршем
Приготовление запеканки. Фото: кадр из видео

Выпекать в духовке при температуре 180°C около 35-40 минут, пока верх не станет золотистым, а внутри блюдо полностью пропечется.

Ужин пирог рецепт запеканки макароны твердых сортов
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
