Запеканка из вермишели и фарша в духовке — сытный пирог, который всегда удается

Запеканка из вермишели. Фото: кадр из видео

Если ищете универсальное блюдо, которое понравится всей семье — эта запеканка из вермишели с фаршем именно то, что нужно. Готовится легко, без хлопот: просто смешайте ингредиенты, поставьте в духовку — и через полчаса ароматное, румяное блюдо уже на столе. Оно похоже на пирог с макаронами, но значительно нежнее и сочнее.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

Вам понадобится:

лук — 1-2 шт.;

морковь — 1-2 шт.;

яйца — 2 шт.;

куриный фарш — 350 г;

сметана — 150 г;

вермишель "паутинка" — 150 г;

чеснок — 1-2 зубчика;

соль, специи — по своему вкусу.

Способ приготовления

Лук нарезать кубиками, морковь натереть на крупной терке. Пассеровать овощи на сковороде до мягкости и легкого золотистого цвета.

Лук и морковь. Фото: кадр из видео

В глубокой миске смешать куриный фарш, яйца, сметану, сухую вермишель, обжаренные овощи и измельченный чеснок. Посолить, добавить любимые специи (паприку, перец, сушеный чеснок или прованские травы) и хорошо перемешать до однородной массы.

Фарш и макароны. Фото: кадр из видео

Полученную смесь выложить в форму для запекания, слегка смазанную маслом или застеленную пергаментом. Разровнять поверхность.

Приготовление запеканки. Фото: кадр из видео

Выпекать в духовке при температуре 180°C около 35-40 минут, пока верх не станет золотистым, а внутри блюдо полностью пропечется.

