Запеканка из вермишели и фарша в духовке — сытный пирог, который всегда удается

Запеканка из вермишели в духовке — пирог с фаршем и макаронами
Если ищете универсальное блюдо, которое понравится всей семье — эта запеканка из вермишели с фаршем именно то, что нужно. Готовится легко, без хлопот: просто смешайте ингредиенты, поставьте в духовку — и через полчаса ароматное, румяное блюдо уже на столе. Оно похоже на пирог с макаронами, но значительно нежнее и сочнее.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.
Вам понадобится:
- лук — 1-2 шт.;
- морковь — 1-2 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- куриный фарш — 350 г;
- сметана — 150 г;
- вермишель "паутинка" — 150 г;
- чеснок — 1-2 зубчика;
- соль, специи — по своему вкусу.
Способ приготовления
Лук нарезать кубиками, морковь натереть на крупной терке. Пассеровать овощи на сковороде до мягкости и легкого золотистого цвета.
В глубокой миске смешать куриный фарш, яйца, сметану, сухую вермишель, обжаренные овощи и измельченный чеснок. Посолить, добавить любимые специи (паприку, перец, сушеный чеснок или прованские травы) и хорошо перемешать до однородной массы.
Полученную смесь выложить в форму для запекания, слегка смазанную маслом или застеленную пергаментом. Разровнять поверхность.
Выпекать в духовке при температуре 180°C около 35-40 минут, пока верх не станет золотистым, а внутри блюдо полностью пропечется.
