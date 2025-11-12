Відео
Україна
Запіканка з вермішелі в духовці — пиріг з фаршем та макаронами

Запіканка з вермішелі в духовці — пиріг з фаршем та макаронами

Дата публікації: 12 листопада 2025 15:04
Оновлено: 15:09
Запіканка з вермішелі та фаршу в духовці — ситний пиріг, який завжди вдається
Запіканка з вермішелі. Фото: кадр з відео

Якщо шукаєте універсальну страву, яка сподобається всій родині — ця запіканка з вермішелі з фаршем саме те, що потрібно. Готується легко, без клопоту: просто змішайте інгредієнти, поставте в духовку — і через пів години ароматна, рум’яна страва вже на столі. Вона схожа на пиріг із макаронами, але значно ніжніша та соковитіша.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • цибуля — 1–2 шт.;
  • морква — 1–2 шт.;
  • яйця — 2 шт.;
  • курячий фарш — 350 г;
  • сметана — 150 г;
  • вермішель "павутинка" — 150 г;
  • часник — 1–2 зубчики;
  • сіль, спеції — до свого смаку.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати кубиками, моркву натерти на великій тертці. Пасерувати овочі на сковороді до м’якості й легкого золотистого кольору.

рецепт запіканки з макаронів
Цибуля та морква. Фото: кадр з відео

У глибокій мисці змішати курячий фарш, яйця, сметану, суху вермішель, обсмажені овочі та подрібнений часник. Посолити, додати улюблені спеції (паприку, перець, сушений часник або прованські трави) і добре перемішати до однорідної маси.

рецепт запіканки з фаршем та макаронами
Фарш та макарони. Фото: кадр з відео

Отриману суміш викласти у форму для запікання, злегка змащену маслом або застелену пергаментом. Розрівняти поверхню.

простий рецепт запіканки з макаронами та фаршем
Приготування запіканки. Фото: кадр з відео

Випікати у духовці за температури 180°C близько 35–40 хвилин, поки верх не стане золотистим, а всередині страва повністю пропечеться.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів солоних пирогів і випічки

Смачний заливний пиріг із капустою на кефірі — просто тане в роті. 

Дивовижний картопляний пиріг "Холостяк" — зводить з розуму своїм смаком. 

Рецепт тіста для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою. 

Ароматний пиріг з куркою і грибами — простий рецепт солоної випічки. 

Ситний пиріг для якого знадобиться картопля + фарш — новий рецепт вечері від закарпатських господинь.

Вечеря пиріг рецепт запіканки макарони твердих сортів
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
