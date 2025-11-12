Запіканка з вермішелі та фаршу в духовці — ситний пиріг, який завжди вдається

Запіканка з вермішелі. Фото: кадр з відео

Якщо шукаєте універсальну страву, яка сподобається всій родині — ця запіканка з вермішелі з фаршем саме те, що потрібно. Готується легко, без клопоту: просто змішайте інгредієнти, поставте в духовку — і через пів години ароматна, рум’яна страва вже на столі. Вона схожа на пиріг із макаронами, але значно ніжніша та соковитіша.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

Вам знадобиться:

цибуля — 1–2 шт.;

морква — 1–2 шт.;

яйця — 2 шт.;

курячий фарш — 350 г;

сметана — 150 г;

вермішель "павутинка" — 150 г;

часник — 1–2 зубчики;

сіль, спеції — до свого смаку.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати кубиками, моркву натерти на великій тертці. Пасерувати овочі на сковороді до м’якості й легкого золотистого кольору.

Цибуля та морква. Фото: кадр з відео

У глибокій мисці змішати курячий фарш, яйця, сметану, суху вермішель, обсмажені овочі та подрібнений часник. Посолити, додати улюблені спеції (паприку, перець, сушений часник або прованські трави) і добре перемішати до однорідної маси.

Фарш та макарони. Фото: кадр з відео

Отриману суміш викласти у форму для запікання, злегка змащену маслом або застелену пергаментом. Розрівняти поверхню.

Приготування запіканки. Фото: кадр з відео

Випікати у духовці за температури 180°C близько 35–40 хвилин, поки верх не стане золотистим, а всередині страва повністю пропечеться.

