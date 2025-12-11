Жареный картофель как из духовки — простой рецепт для ужина на сковороде

Жареный картофель на сковороде как из духовки — рецепт для ужина
Эта жареная картошка — настоящий домашний хит. Всего несколько простых ингредиентов, а результат как после духовки: ароматный, румяный и нежный внутри. Идеальный вариант для быстрого ужина или сытного гарнира, который всегда получается вкусным.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- картофель средний — 1 кг;
- лук — 1-2 шт.;
- чеснок — 3 зубчика;
- соль, перец, паприка — по своему вкусу;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
Картофель тщательно вымыть, залить горячей водой, посолить и отварить примерно 7-10 минут, чтобы он стал полуготовым, но не разваренным. Затем слить воду и дать картофелю обсохнуть. Лук нарезать полукольцами, чеснок измельчить ножом или пропустить через пресс.
На сковороде разогреть немного масла, добавить картофель и налить совсем немного воды. Накрыть крышкой и обжаривать на среднем огне, пока жидкость не испарится.
Когда картофель начнет румяниться, добавить лук, чеснок и специи — соль, черный перец и паприку по своему вкусу. Перемешать и продолжать жарить без крышки, чтобы образовалась золотистая корочка. Перевернуть кусочки, чтобы обжарились равномерно со всех сторон.
