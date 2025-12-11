Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Жареный картофель на сковороде как из духовки — рецепт для ужина

Жареный картофель на сковороде как из духовки — рецепт для ужина

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 21:04
Жареный картофель как из духовки — простой рецепт для ужина на сковороде
Жареный картофель. Фото: smachnenke.com.ua

Эта жареная картошка — настоящий домашний хит. Всего несколько простых ингредиентов, а результат как после духовки: ароматный, румяный и нежный внутри. Идеальный вариант для быстрого ужина или сытного гарнира, который всегда получается вкусным.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • картофель средний — 1 кг;
  • лук — 1-2 шт.;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • соль, перец, паприка — по своему вкусу;
  • масло — для жарки.

Способ приготовления

Картофель тщательно вымыть, залить горячей водой, посолить и отварить примерно 7-10 минут, чтобы он стал полуготовым, но не разваренным. Затем слить воду и дать картофелю обсохнуть. Лук нарезать полукольцами, чеснок измельчить ножом или пропустить через пресс.

На сковороде разогреть немного масла, добавить картофель и налить совсем немного воды. Накрыть крышкой и обжаривать на среднем огне, пока жидкость не испарится.

рецепт смаженої картоплі на гарнір
Картофель и помидоры. Фото: smachnenke.com.ua

Когда картофель начнет румяниться, добавить лук, чеснок и специи — соль, черный перец и паприку по своему вкусу. Перемешать и продолжать жарить без крышки, чтобы образовалась золотистая корочка. Перевернуть кусочки, чтобы обжарились равномерно со всех сторон.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Ранее мы писали об удивительных свойствах костного бульона, о которых должен знать каждый.

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.

Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.

Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.

Ужин картошка рецепт гарнир без выпечки
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации