Жареный картофель как из духовки — простой рецепт для ужина на сковороде

Жареный картофель. Фото: smachnenke.com.ua

Эта жареная картошка — настоящий домашний хит. Всего несколько простых ингредиентов, а результат как после духовки: ароматный, румяный и нежный внутри. Идеальный вариант для быстрого ужина или сытного гарнира, который всегда получается вкусным.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

картофель средний — 1 кг;

лук — 1-2 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

соль, перец, паприка — по своему вкусу;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Картофель тщательно вымыть, залить горячей водой, посолить и отварить примерно 7-10 минут, чтобы он стал полуготовым, но не разваренным. Затем слить воду и дать картофелю обсохнуть. Лук нарезать полукольцами, чеснок измельчить ножом или пропустить через пресс.

На сковороде разогреть немного масла, добавить картофель и налить совсем немного воды. Накрыть крышкой и обжаривать на среднем огне, пока жидкость не испарится.

Картофель и помидоры. Фото: smachnenke.com.ua

Когда картофель начнет румяниться, добавить лук, чеснок и специи — соль, черный перец и паприку по своему вкусу. Перемешать и продолжать жарить без крышки, чтобы образовалась золотистая корочка. Перевернуть кусочки, чтобы обжарились равномерно со всех сторон.

