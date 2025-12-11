Смажена картопля як з духовки — простий рецепт для вечері на сковороді

Смажена картопля. Фото: smachnenke.com.ua

Ця смажена картопля — справжній домашній хіт. Усього кілька простих інгредієнтів, а результат як після духовки: ароматна, рум’яна й ніжна всередині. Ідеальний варіант для швидкої вечері або ситного гарніру, який завжди виходить смачним.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

картопля середня — 1 кг;

цибуля — 1–2 шт.;

часник — 3 зубчики;

сіль, перець, паприка — до свого смаку;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Картоплю ретельно вимити, залити гарячою водою, посолити та відварити приблизно 7–10 хвилин, щоб вона стала напівготовою, але не розвареною. Потім злити воду та дати картоплі обсохнути. Цибулю нарізати півкільцями, часник подрібнити ножем або пропустити через прес.

На сковороді розігріти трохи олії, додати картоплю та налити зовсім трохи води. Накрити кришкою та обсмажувати на середньому вогні, доки рідина не випарується.

Картопля та помідори. Фото: smachnenke.com.ua

Коли картопля почне рум’янитися, додати цибулю, часник і спеції — сіль, чорний перець і паприку до свого смаку. Перемішати та продовжувати смажити без кришки, щоб утворилася золотиста скоринка. Перевернути шматочки, щоб обсмажилися рівномірно з усіх боків.

