Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Смажена картопля на сковороді як з духовки — рецепт для вечері

Смажена картопля на сковороді як з духовки — рецепт для вечері

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 21:04
Смажена картопля як з духовки — простий рецепт для вечері на сковороді
Смажена картопля. Фото: smachnenke.com.ua

Ця смажена картопля — справжній домашній хіт. Усього кілька простих інгредієнтів, а результат як після духовки: ароматна, рум’яна й ніжна всередині. Ідеальний варіант для швидкої вечері або ситного гарніру, який завжди виходить смачним.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • картопля середня — 1 кг;
  • цибуля — 1–2 шт.;
  • часник — 3 зубчики;
  • сіль, перець, паприка — до свого смаку;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

Картоплю ретельно вимити, залити гарячою водою, посолити та відварити приблизно 7–10 хвилин, щоб вона стала напівготовою, але не розвареною. Потім злити воду та дати картоплі обсохнути. Цибулю нарізати півкільцями, часник подрібнити ножем або пропустити через прес.

На сковороді розігріти трохи олії, додати картоплю та налити зовсім трохи води. Накрити кришкою та обсмажувати на середньому вогні, доки рідина не випарується.

рецепт смаженої картоплі на гарнір
Картопля та помідори. Фото: smachnenke.com.ua

Коли картопля почне рум’янитися, додати цибулю, часник і спеції — сіль, чорний перець і паприку до свого смаку. Перемішати та продовжувати смажити без кришки, щоб утворилася золотиста скоринка. Перевернути шматочки, щоб обсмажилися рівномірно з усіх боків.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв із фаршу на будь-який смак 

Раніше ми писали про дивовижні властивості кісткового бульйону, про які має знати кожен.

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою. 

Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою. 

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт. 

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото. 

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт. 

Вечеря картопля рецепт гарнір без випічки
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації