Жульен для уютного ужина — простой рецепт с фото в кремовом соусе

Жульен для уютного ужина — кремовый соус без лишних шагов
Жульен для уютного ужина — это сочетание нежного куриного филе, сочных шампиньонов и густого кремового соуса без лишних шагов. Блюдо готовится просто, выглядит аппетитно и всегда создает атмосферу домашнего тепла. Благодаря правильно приготовленному соусу жульен получается насыщенным, но не тяжелым.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук - простые рецепты.
Вам понадобится:
- шампиньоны — 500 г;
- куриное филе — 300 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- сливочное масло — 40 г;
- мука — 1 ст. л.;
- сливки — 250-280 мл.;
- твердый сыр — 150 г;
- соль — по своему вкусу;
- перец черный молотый — по своему вкусу;
- мускатный орех — щепотка.
Способ приготовления
Шампиньоны нарезать и обжарить на сильном огне до золотистого цвета, переложить в отдельную миску. Куриное филе нарезать небольшими кусочками, выложить на сковороду, обжарить до румяности, добавить мелко нарезанный лук и готовить до мягкости и прозрачности. Вернуть шампиньоны к курице, перемешать и оставить на медленном огне.
В сотейнике растопить сливочное масло на слабом нагреве, добавить муку и тщательно перемешать до однородной консистенции без комочков.
Прогреть смесь 1-2 минуты, снять с огня и постепенно ввести теплые сливки, интенсивно перемешивая. Вернуть соус на медленный огонь и довести до загустения. Готовый кремовый соус добавить к курице с грибами, приправить солью, перцем и мускатным орехом, аккуратно перемешать и прогреть еще несколько минут.
Переложить массу в форму для запекания, равномерно посыпать натертым твердым сыром. Запекать в духовке при температуре 180 °C в течение 20 минут до румяной сырной корочки.
