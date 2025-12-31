Видео
Жульен для уютного ужина — кремовый соус без лишних шагов

Жульен для уютного ужина — кремовый соус без лишних шагов

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 10:44
Жульен для уютного ужина — простой рецепт с фото в кремовом соусе
Жульен с грибами. Фото: кадр из видео

Жульен для уютного ужина — это сочетание нежного куриного филе, сочных шампиньонов и густого кремового соуса без лишних шагов. Блюдо готовится просто, выглядит аппетитно и всегда создает атмосферу домашнего тепла. Благодаря правильно приготовленному соусу жульен получается насыщенным, но не тяжелым. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук - простые рецепты.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • шампиньоны — 500 г;
  • куриное филе — 300 г;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • сливочное масло — 40 г;
  • мука — 1 ст. л.;
  • сливки — 250-280 мл.;
  • твердый сыр — 150 г;
  • соль — по своему вкусу;
  • перец черный молотый — по своему вкусу;
  • мускатный орех — щепотка.

Способ приготовления

Шампиньоны нарезать и обжарить на сильном огне до золотистого цвета, переложить в отдельную миску. Куриное филе нарезать небольшими кусочками, выложить на сковороду, обжарить до румяности, добавить мелко нарезанный лук и готовить до мягкости и прозрачности. Вернуть шампиньоны к курице, перемешать и оставить на медленном огне.

жульєн з грибами
Грибы и лук. Фото: кадр из видео

В сотейнике растопить сливочное масло на слабом нагреве, добавить муку и тщательно перемешать до однородной консистенции без комочков.

смачний жульєн з грибами
Приготовление соуса. Фото: кадр из видео

Прогреть смесь 1-2 минуты, снять с огня и постепенно ввести теплые сливки, интенсивно перемешивая. Вернуть соус на медленный огонь и довести до загустения. Готовый кремовый соус добавить к курице с грибами, приправить солью, перцем и мускатным орехом, аккуратно перемешать и прогреть еще несколько минут.

рцеепт жульєну з грибами та сиром
Тертый сыр. Фото: кадр из видео

Переложить массу в форму для запекания, равномерно посыпать натертым твердым сыром. Запекать в духовке при температуре 180 °C в течение 20 минут до румяной сырной корочки.

