Жульєн для затишної вечері — простий рецепт з фото у кремовому соусі

Жульєн для затишної вечері — кремовий соус без зайвих кроків
Жульєн для затишної вечері — це поєднання ніжного курячого філе, соковитих печериць і густого кремового соусу без зайвих кроків. Страва готується просто, виглядає апетитно і завжди створює атмосферу домашнього тепла. Завдяки правильно приготовленому соусу жульєн виходить насиченим, але не важким.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- печериці — 500 г;
- куряче філе — 300 г;
- цибуля — 1 шт.;
- вершкове масло — 40 г;
- борошно — 1 ст. л.;
- вершки — 250–280 мл;
- твердий сир — 150 г;
- сіль — до свого смаку;
- перець чорний мелений — до свого смаку;
- мускатний горіх — дрібка.
Спосіб приготування
Печериці нарізати та обсмажити на сильному вогні до золотистого кольору, перекласти в окрему миску. Куряче філе нарізати невеликими шматочками, викласти на сковороду, обсмажити до рум’яності, додати дрібно нарізану цибулю та готувати до м’якості й прозорості. Повернути печериці до курки, перемішати та залишити на повільному вогні.
У сотейнику розтопити вершкове масло на слабкому нагріві, додати борошно та ретельно перемішати до однорідної консистенції без грудочок.
Прогріти суміш 1–2 хвилини, зняти з вогню та поступово ввести теплі вершки, інтенсивно перемішуючи. Повернути соус на повільний вогонь і довести до загустіння. Готовий кремовий соус додати до курки з грибами, приправити сіллю, перцем і мускатним горіхом, акуратно перемішати та прогріти ще кілька хвилин.
Перекласти масу у форму для запікання, рівномірно посипати натертим твердим сиром. Запікати у духовці при температурі 180 °C протягом 20 хвилин до рум’яної сирної скоринки.
