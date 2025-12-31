Відео
Жульєн для затишної вечері — кремовий соус без зайвих кроків

Жульєн для затишної вечері — кремовий соус без зайвих кроків

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 10:44
Жульєн для затишної вечері — простий рецепт з фото у кремовому соусі
Жульєн з грибами. Фото: кадр з відео

Жульєн для затишної вечері — це поєднання ніжного курячого філе, соковитих печериць і густого кремового соусу без зайвих кроків. Страва готується просто, виглядає апетитно і завжди створює атмосферу домашнього тепла. Завдяки правильно приготовленому соусу жульєн виходить насиченим, але не важким.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • печериці — 500 г;
  • куряче філе — 300 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • вершкове масло — 40 г;
  • борошно — 1 ст. л.;
  • вершки — 250–280 мл;
  • твердий сир — 150 г;
  • сіль — до свого смаку;
  • перець чорний мелений — до свого смаку;
  • мускатний горіх — дрібка.

Спосіб приготування

Печериці нарізати та обсмажити на сильному вогні до золотистого кольору, перекласти в окрему миску. Куряче філе нарізати невеликими шматочками, викласти на сковороду, обсмажити до рум’яності, додати дрібно нарізану цибулю та готувати до м’якості й прозорості. Повернути печериці до курки, перемішати та залишити на повільному вогні.

жульєн з грибами
Гриби та цибуля. Фото: кадр з відео

У сотейнику розтопити вершкове масло на слабкому нагріві, додати борошно та ретельно перемішати до однорідної консистенції без грудочок.

смачний жульєн з грибами
Приготування соусу. Фото: кадр з відео

Прогріти суміш 1–2 хвилини, зняти з вогню та поступово ввести теплі вершки, інтенсивно перемішуючи. Повернути соус на повільний вогонь і довести до загустіння. Готовий кремовий соус додати до курки з грибами, приправити сіллю, перцем і мускатним горіхом, акуратно перемішати та прогріти ще кілька хвилин.

рцеепт жульєну з грибами та сиром
Тертий сир. Фото: кадр з відео

Перекласти масу у форму для запікання, рівномірно посипати натертим твердим сиром. Запікати у духовці при температурі 180 °C протягом 20 хвилин до рум’яної сирної скоринки.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
