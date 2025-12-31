Жульєн для затишної вечері — простий рецепт з фото у кремовому соусі

Жульєн з грибами. Фото: кадр з відео

Жульєн для затишної вечері — це поєднання ніжного курячого філе, соковитих печериць і густого кремового соусу без зайвих кроків. Страва готується просто, виглядає апетитно і завжди створює атмосферу домашнього тепла. Завдяки правильно приготовленому соусу жульєн виходить насиченим, але не важким.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

печериці — 500 г;

куряче філе — 300 г;

цибуля — 1 шт.;

вершкове масло — 40 г;

борошно — 1 ст. л.;

вершки — 250–280 мл;

твердий сир — 150 г;

сіль — до свого смаку;

перець чорний мелений — до свого смаку;

мускатний горіх — дрібка.

Спосіб приготування

Печериці нарізати та обсмажити на сильному вогні до золотистого кольору, перекласти в окрему миску. Куряче філе нарізати невеликими шматочками, викласти на сковороду, обсмажити до рум’яності, додати дрібно нарізану цибулю та готувати до м’якості й прозорості. Повернути печериці до курки, перемішати та залишити на повільному вогні.

Гриби та цибуля. Фото: кадр з відео

У сотейнику розтопити вершкове масло на слабкому нагріві, додати борошно та ретельно перемішати до однорідної консистенції без грудочок.

Приготування соусу. Фото: кадр з відео

Прогріти суміш 1–2 хвилини, зняти з вогню та поступово ввести теплі вершки, інтенсивно перемішуючи. Повернути соус на повільний вогонь і довести до загустіння. Готовий кремовий соус додати до курки з грибами, приправити сіллю, перцем і мускатним горіхом, акуратно перемішати та прогріти ще кілька хвилин.

Тертий сир. Фото: кадр з відео

Перекласти масу у форму для запікання, рівномірно посипати натертим твердим сиром. Запікати у духовці при температурі 180 °C протягом 20 хвилин до рум’яної сирної скоринки.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів солоних пирогів та випічки

Смачний заливний пиріг із капустою на кефірі — просто тане в роті.

Дивовижний картопляний пиріг "Холостяк" — зводить з розуму своїм смаком.

Рецепт тіста для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою.

Ароматний пиріг з куркою і грибами — простий рецепт солоної випічки.

Ситний пиріг, для якого знадобиться картопля + фарш — новий рецепт вечері від закарпатських господинь.