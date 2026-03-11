Салат з курячою печінкою — корисний рецепт з фото для легкої та ситної вечері

Салат з печінкою. Фото: кадр з відео

Салати з печінкою — це чудове поєднання користі та насиченого смаку. Куряча печінка робить страву поживною і ситною, а свіжа рукола, огірок та соковита груша додають приємної свіжості. Завдяки простій лимонно-гірчичній заправці салат виходить легким, ароматним і добре підходить як варіант швидкої вечері.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

печінка куряча — 300 г;

сіль — за смаком;

перець чорний мелений — за смаком;

масло вершкове — для смаження;

олія рослинна — для смаження;

груша — 1 велика або 2 невеликі;

огірок — 1 шт.;

рукола — 50–100 г.

Для заправки:

сік лимонний — 1 ст. л.;

гірчиця у зернах — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Курячу печінку добре промити, обсушити паперовим рушником і за потреби видалити плівки. Посолити та додати чорний мелений перець. Сковороду розігріти, додати трохи рослинної олії та невеликий шматочок вершкового масла. Додати печінку і обсмажити на середньому вогні до рум’яної скоринки з обох боків, поки вона стане м’якою всередині.

Нарізана груша. Фото: кадр з відео

Після приготування перекласти її на тарілку і дати трохи охолонути. Грушу помити, видалити серцевину і нарізати тонкими скибочками або невеликими шматочками. Огірок нарізати тонкими кружальцями або соломкою.

Приготування салату. Фото: кадр з відео

Руколу промити та обсушити. Додати її у велику миску або одразу на тарілку для подачі. До зелені додати нарізану грушу, огірок і теплу курячу печінку. Для заправки у невеликій мисці змішати лимонний сік і зернисту гірчицю до однорідної консистенції. Додати заправку до салату і акуратно перемішати перед подачею. Салат виходить легким, ароматним і водночас досить ситним, тому його можна подавати як повноцінну вечерю.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів з печінки

Смачний салат з печінкою і чипсами — фаворит застілля чи на кожен день.

Вишуканий печінковий рулет — не рецепт, а знахідка з бюджетних продуктів.

Смачний паштет на сніданок — знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків.

Дуже смачні та соковиті рублені котлети з печінки — цю страву полюблять і дорослі, і діти.

Рецепт фірмової намазки №1 — на сніданок для бутербродів.