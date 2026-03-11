Видео
Салат с печенью для ужина — блюдо для поднятия ферритина

Салат с печенью для ужина — блюдо для поднятия ферритина

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 21:04
Салат с куриной печенью — рецепт для поднятия ферритина
Салат с печенью. Фото: кадр из видео

Салаты с печенью — это отличное сочетание пользы и насыщенного вкуса. Куриная печень делает блюдо питательным и сытным, а свежая руккола, огурец и сочная груша добавляют приятной свежести.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • печень куриная — 300 г;
  • соль — по вкусу;
  • перец черный молотый — по вкусу;
  • масло сливочное — для жарки;
  • масло растительное — для жарки;
  • груша — 1 большая или 2 небольшие;
  • огурец — 1 шт.;
  • руккола — 50-100 г.

Для заправки:

  • сок лимонный — 1 ст. л.;
  • горчица в зернах — 1 ст. л.

Способ приготовления

Куриную печень хорошо промыть, обсушить бумажным полотенцем и при необходимости удалить пленки. Посолить и добавить черный молотый перец. Сковороду разогреть, добавить немного растительного масла и небольшой кусочек сливочного масла. Добавить печень и обжарить на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон, пока она станет мягкой внутри.

рецепт салату з печінкою
Нарезанная груша. Фото: кадр из видео

После приготовления переложить ее на тарелку и дать немного остыть. Грушу помыть, удалить сердцевину и нарезать тонкими ломтиками или небольшими кусочками. Огурец нарезать тонкими кружочками или соломкой.

рецепт салату з курячою печінкою
Приготовление салата. Фото: кадр из видео

Руколу промыть и обсушить. Добавить ее в большую миску или сразу на тарелку для подачи. К зелени добавить нарезанную грушу, огурец и теплую куриную печень. Для заправки в небольшой миске смешать лимонный сок и зернистую горчицу до однородной консистенции. Добавить заправку к салату и аккуратно перемешать перед подачей. Салат получается легким, ароматным и одновременно достаточно сытным, поэтому его можно подавать как полноценный ужин.

печень салат рецепт груша ферритин
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
