Салат с куриной печенью — рецепт для поднятия ферритина

Салат с печенью. Фото: кадр из видео

Салаты с печенью — это отличное сочетание пользы и насыщенного вкуса. Куриная печень делает блюдо питательным и сытным, а свежая руккола, огурец и сочная груша добавляют приятной свежести.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

печень куриная — 300 г;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

масло сливочное — для жарки;

масло растительное — для жарки;

груша — 1 большая или 2 небольшие;

огурец — 1 шт.;

руккола — 50-100 г.

Для заправки:

сок лимонный — 1 ст. л.;

горчица в зернах — 1 ст. л.

Способ приготовления

Куриную печень хорошо промыть, обсушить бумажным полотенцем и при необходимости удалить пленки. Посолить и добавить черный молотый перец. Сковороду разогреть, добавить немного растительного масла и небольшой кусочек сливочного масла. Добавить печень и обжарить на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон, пока она станет мягкой внутри.

Нарезанная груша. Фото: кадр из видео

После приготовления переложить ее на тарелку и дать немного остыть. Грушу помыть, удалить сердцевину и нарезать тонкими ломтиками или небольшими кусочками. Огурец нарезать тонкими кружочками или соломкой.

Приготовление салата. Фото: кадр из видео

Руколу промыть и обсушить. Добавить ее в большую миску или сразу на тарелку для подачи. К зелени добавить нарезанную грушу, огурец и теплую куриную печень. Для заправки в небольшой миске смешать лимонный сок и зернистую горчицу до однородной консистенции. Добавить заправку к салату и аккуратно перемешать перед подачей. Салат получается легким, ароматным и одновременно достаточно сытным, поэтому его можно подавать как полноценный ужин.

