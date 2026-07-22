Турецький соус на зиму: густа овочева заготівля з помідорів і перцю

"Турецький соус". Фото: smachnenke.com.ua

Такий соус виходить густим, насиченим і дуже ароматним завдяки стиглим помідорам, солодкому перцю, часнику та свіжій зелені. Він чудово зберігає смак літніх овочів і стане справжньою знахідкою в холодну пору року, коли хочеться яскравих домашніх смаків.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

помідори — 3 кг;

зелений перець — 500 г;

червоний гострий перець — 4 шт.;

цукор — 1,5–2 ст. л.;

сіль — 1 ст. л.;

олія — 120 мл;

яблучний оцет 4–5% — 60 мл;

часник — 1 головка;

кріп і петрушка — по 0,5 пучка.

Приготування соусу. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Помідори надрізати, залити окропом на кілька хвилин і зняти шкірку. Нарізати плоди, подрібнити блендером до однорідності та перелити масу в каструлю. Довести томати до кипіння та варити приблизно 30 хвилин, періодично помішуючи. За потреби зняти зайву рідину зверху, щоб соус швидше загуснув. Перець очистити від насіння, подрібнити блендером і додати до томатної маси. Додати олію, яблучний оцет, додати сіль, цукор і подрібнений часник. Варити соус ще близько 30 хвилин до густої консистенції. Наприкінці додати дрібно нарізану зелень, перемішати та проварити кілька хвилин. Гарячий соус розкласти у стерилізовані банки, щільно закрити кришками, перевернути догори дном і залишити до повного охолодження. Такий соус чудово смакує зі свіжим хлібом, м’ясними стравами, картоплею, макаронами або як доповнення до будь-якого домашнього обіду.

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