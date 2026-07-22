Турецький соус на зиму: густа овочева заготівля з помідорів і перцю

"Турецький соус" на зиму: можна намзувати на хліб або додавати до будь-яких страв
Такий соус виходить густим, насиченим і дуже ароматним завдяки стиглим помідорам, солодкому перцю, часнику та свіжій зелені. Він чудово зберігає смак літніх овочів і стане справжньою знахідкою в холодну пору року, коли хочеться яскравих домашніх смаків.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- помідори — 3 кг;
- зелений перець — 500 г;
- червоний гострий перець — 4 шт.;
- цукор — 1,5–2 ст. л.;
- сіль — 1 ст. л.;
- олія — 120 мл;
- яблучний оцет 4–5% — 60 мл;
- часник — 1 головка;
- кріп і петрушка — по 0,5 пучка.
Спосіб приготування
- Помідори надрізати, залити окропом на кілька хвилин і зняти шкірку.
- Нарізати плоди, подрібнити блендером до однорідності та перелити масу в каструлю.
- Довести томати до кипіння та варити приблизно 30 хвилин, періодично помішуючи.
- За потреби зняти зайву рідину зверху, щоб соус швидше загуснув.
- Перець очистити від насіння, подрібнити блендером і додати до томатної маси.
- Додати олію, яблучний оцет, додати сіль, цукор і подрібнений часник.
- Варити соус ще близько 30 хвилин до густої консистенції.
- Наприкінці додати дрібно нарізану зелень, перемішати та проварити кілька хвилин.
- Гарячий соус розкласти у стерилізовані банки, щільно закрити кришками, перевернути догори дном і залишити до повного охолодження.
- Такий соус чудово смакує зі свіжим хлібом, м’ясними стравами, картоплею, макаронами або як доповнення до будь-якого домашнього обіду.
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