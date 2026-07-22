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Головна Смак "Турецький соус" на зиму: можна намзувати на хліб або додавати до будь-яких страв

"Турецький соус" на зиму: можна намзувати на хліб або додавати до будь-яких страв

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2026 15:44
Турецький соус на зиму: густа овочева заготівля з помідорів і перцю
"Турецький соус". Фото: smachnenke.com.ua

Такий соус виходить густим, насиченим і дуже ароматним завдяки стиглим помідорам, солодкому перцю, часнику та свіжій зелені. Він чудово зберігає смак літніх овочів і стане справжньою знахідкою в холодну пору року, коли хочеться яскравих домашніх смаків.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • помідори — 3 кг;
  • зелений перець — 500 г;
  • червоний гострий перець — 4 шт.;
  • цукор — 1,5–2 ст. л.;
  • сіль — 1 ст. л.;
  • олія — 120 мл;
  • яблучний оцет 4–5% — 60 мл;
  • часник — 1 головка;
  • кріп і петрушка — по 0,5 пучка.
рецепт соусу на зиму
Приготування соусу. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Помідори надрізати, залити окропом на кілька хвилин і зняти шкірку.
  2. Нарізати плоди, подрібнити блендером до однорідності та перелити масу в каструлю.
  3. Довести томати до кипіння та варити приблизно 30 хвилин, періодично помішуючи.
  4. За потреби зняти зайву рідину зверху, щоб соус швидше загуснув.
  5. Перець очистити від насіння, подрібнити блендером і додати до томатної маси. 
  6. Додати олію, яблучний оцет, додати сіль, цукор і подрібнений часник.
  7. Варити соус ще близько 30 хвилин до густої консистенції.
  8. Наприкінці додати дрібно нарізану зелень, перемішати та проварити кілька хвилин.
  9. Гарячий соус розкласти у стерилізовані банки, щільно закрити кришками, перевернути догори дном і залишити до повного охолодження.
  10. Такий соус чудово смакує зі свіжим хлібом, м’ясними стравами, картоплею, макаронами або як доповнення до будь-якого домашнього обіду.

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рецепт заготівля на зиму соус
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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