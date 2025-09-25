Сирний пиріг зі сливами Хіт — рецепт осінньої випічки з фото

Пиріг зі сливами. Фото: кадр з відео

Сирний пиріг зі сливами "Хіт" — це ідеальна випічка для осінніх днів. Ніжний сирний смак у поєднанні з ароматними сливами робить цей пиріг особливо апетитним. Готується він легко й швидко, тож стане чудовим варіантом для сімейного сніданку чи затишного чаювання. Такий пиріг обов’язково сподобається дітям і дорослим.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Kateryna Tarasenko.

Вам знадобиться:

сир кисломолочний — 350 г;

яйця — 2 шт.;

цукор — 150 г;

олія — 100 г;

масло вершкове — 100 г;

сіль — дрібка;

ванілін — до свого смаку;

борошно — 200–230 г;

розпушувач — 10 г (приблизно 2 ч. л.);

сливи — 8–10 шт.;

цукор — 1–3 ст. л. (для посипки).

Спосіб приготування

У мисці збити сир із яйцями, цукром та ваніліном до однорідної маси. Додати олію та розтоплене вершкове масло, ще раз добре перемішати.

Приготування сиру. Фото: кадр з відео

Всипати борошно, змішане з розпушувачем, і замісити м’яке тісто. Форму для випікання змастити маслом, вилити половину тіста, зверху викласти нарізані сливи, присипати цукром. Потім залити рештою тіста й знову викласти кілька шматочків слив для прикраси.

Готовий пиріг. Фото: кадр з відео

Випікати при температурі 180 °C приблизно 40–45 хвилин, до рум’яної скоринки. Дати пирогу злегка охолонути, а потім подавати до столу.

