Сирний пиріг зі сливами Хіт — рецепт осінньої випічки з фото

Ароматний пиріг на осінь Хіт — знадобиться 350 г сиру та сливи
Сирний пиріг зі сливами "Хіт" — це ідеальна випічка для осінніх днів. Ніжний сирний смак у поєднанні з ароматними сливами робить цей пиріг особливо апетитним. Готується він легко й швидко, тож стане чудовим варіантом для сімейного сніданку чи затишного чаювання. Такий пиріг обов’язково сподобається дітям і дорослим.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Kateryna Tarasenko.
Вам знадобиться:
- сир кисломолочний — 350 г;
- яйця — 2 шт.;
- цукор — 150 г;
- олія — 100 г;
- масло вершкове — 100 г;
- сіль — дрібка;
- ванілін — до свого смаку;
- борошно — 200–230 г;
- розпушувач — 10 г (приблизно 2 ч. л.);
- сливи — 8–10 шт.;
- цукор — 1–3 ст. л. (для посипки).
Спосіб приготування
У мисці збити сир із яйцями, цукром та ваніліном до однорідної маси. Додати олію та розтоплене вершкове масло, ще раз добре перемішати.
Всипати борошно, змішане з розпушувачем, і замісити м’яке тісто. Форму для випікання змастити маслом, вилити половину тіста, зверху викласти нарізані сливи, присипати цукром. Потім залити рештою тіста й знову викласти кілька шматочків слив для прикраси.
Випікати при температурі 180 °C приблизно 40–45 хвилин, до рум’яної скоринки. Дати пирогу злегка охолонути, а потім подавати до столу.
