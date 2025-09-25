Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Ароматний пиріг на осінь Хіт — знадобиться 350 г сиру та сливи

Ароматний пиріг на осінь Хіт — знадобиться 350 г сиру та сливи

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 03:04
Сирний пиріг зі сливами Хіт — рецепт осінньої випічки з фото
Пиріг зі сливами. Фото: кадр з відео

Сирний пиріг зі сливами "Хіт" — це ідеальна випічка для осінніх днів. Ніжний сирний смак у поєднанні з ароматними сливами робить цей пиріг особливо апетитним. Готується він легко й швидко, тож стане чудовим варіантом для сімейного сніданку чи затишного чаювання. Такий пиріг обов’язково сподобається дітям і дорослим.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Kateryna Tarasenko

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • сир кисломолочний — 350 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • цукор — 150 г;
  • олія — 100 г;
  • масло вершкове — 100 г;
  • сіль — дрібка;
  • ванілін — до свого смаку;
  • борошно — 200–230 г;
  • розпушувач — 10 г (приблизно 2 ч. л.);
  • сливи — 8–10 шт.;
  • цукор — 1–3 ст. л. (для посипки).

Спосіб приготування

У мисці збити сир із яйцями, цукром та ваніліном до однорідної маси. Додати олію та розтоплене вершкове масло, ще раз добре перемішати.

рецепт пирога зі сливами
Приготування сиру. Фото: кадр з відео

Всипати борошно, змішане з розпушувачем, і замісити м’яке тісто. Форму для випікання змастити маслом, вилити половину тіста, зверху викласти нарізані сливи, присипати цукром. Потім залити рештою тіста й знову викласти кілька шматочків слив для прикраси.

пиріг зі сливами
Готовий пиріг. Фото: кадр з відео

Випікати при температурі 180 °C приблизно 40–45 хвилин, до рум’яної скоринки. Дати пирогу злегка охолонути, а потім подавати до столу.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

десерт рецепт випічка пиріг зі сливами слива
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації