Видео

Главная Вкус Ароматный пирог на осень Хит — понадобится 350 г творога и сливы

Ароматный пирог на осень Хит — понадобится 350 г творога и сливы

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 03:04
Творожный пирог со сливами Хит — рецепт осенней выпечки с фото
Пирог со сливами. Фото: кадр из видео

Творожный пирог со сливами "Хит" — это идеальная выпечка для осенних дней. Нежный творожный вкус в сочетании с ароматными сливами делает этот пирог особенно аппетитным. Готовится он легко и быстро, поэтому станет отличным вариантом для семейного завтрака или уютного чаепития. Такой пирог обязательно понравится детям и взрослым.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Kateryna Tarasenko.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • творог — 350 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 150 г;
  • масло растительное — 100 г;
  • масло сливочное — 100 г;
  • соль — щепотка;
  • ванилин — по своему вкусу;
  • мука — 200-230 г;
  • разрыхлитель — 10 г (примерно 2 ч. л.);
  • сливы — 8-10 шт.;
  • сахар — 1-3 ст. л. (для посыпки).

Способ приготовления

В миске взбить творог с яйцами, сахаром и ванилином до однородной массы. Добавить масло и растопленное сливочное масло, еще раз хорошо перемешать.

рецепт пирога зі сливами
Приготовление творога. Фото: кадр из видео

Всыпать муку, смешанную с разрыхлителем, и замесить мягкое тесто. Форму для выпекания смазать маслом, вылить половину теста, сверху выложить нарезанные сливы, присыпать сахаром. Затем залить оставшимся тестом и снова выложить несколько кусочков слив для украшения.

пиріг зі сливами
Готовый пирог. Фото: кадр из видео

Выпекать при температуре 180 °C примерно 40-45 минут, до румяной корочки. Дать пирогу слегка остыть, а затем подавать к столу.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
