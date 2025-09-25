Творожный пирог со сливами Хит — рецепт осенней выпечки с фото

Ароматный пирог на осень Хит — понадобится 350 г творога и сливы
Творожный пирог со сливами "Хит" — это идеальная выпечка для осенних дней. Нежный творожный вкус в сочетании с ароматными сливами делает этот пирог особенно аппетитным. Готовится он легко и быстро, поэтому станет отличным вариантом для семейного завтрака или уютного чаепития. Такой пирог обязательно понравится детям и взрослым.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Kateryna Tarasenko.
Вам понадобится:
- творог — 350 г;
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 150 г;
- масло растительное — 100 г;
- масло сливочное — 100 г;
- соль — щепотка;
- ванилин — по своему вкусу;
- мука — 200-230 г;
- разрыхлитель — 10 г (примерно 2 ч. л.);
- сливы — 8-10 шт.;
- сахар — 1-3 ст. л. (для посыпки).
Способ приготовления
В миске взбить творог с яйцами, сахаром и ванилином до однородной массы. Добавить масло и растопленное сливочное масло, еще раз хорошо перемешать.
Всыпать муку, смешанную с разрыхлителем, и замесить мягкое тесто. Форму для выпекания смазать маслом, вылить половину теста, сверху выложить нарезанные сливы, присыпать сахаром. Затем залить оставшимся тестом и снова выложить несколько кусочков слив для украшения.
Выпекать при температуре 180 °C примерно 40-45 минут, до румяной корочки. Дать пирогу слегка остыть, а затем подавать к столу.
