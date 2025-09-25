Творожный пирог со сливами Хит — рецепт осенней выпечки с фото

Пирог со сливами. Фото: кадр из видео

Творожный пирог со сливами "Хит" — это идеальная выпечка для осенних дней. Нежный творожный вкус в сочетании с ароматными сливами делает этот пирог особенно аппетитным. Готовится он легко и быстро, поэтому станет отличным вариантом для семейного завтрака или уютного чаепития. Такой пирог обязательно понравится детям и взрослым.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Kateryna Tarasenko.

Вам понадобится:

творог — 350 г;

яйца — 2 шт.;

сахар — 150 г;

масло растительное — 100 г;

масло сливочное — 100 г;

соль — щепотка;

ванилин — по своему вкусу;

мука — 200-230 г;

разрыхлитель — 10 г (примерно 2 ч. л.);

сливы — 8-10 шт.;

сахар — 1-3 ст. л. (для посыпки).

Способ приготовления

В миске взбить творог с яйцами, сахаром и ванилином до однородной массы. Добавить масло и растопленное сливочное масло, еще раз хорошо перемешать.

Приготовление творога. Фото: кадр из видео

Всыпать муку, смешанную с разрыхлителем, и замесить мягкое тесто. Форму для выпекания смазать маслом, вылить половину теста, сверху выложить нарезанные сливы, присыпать сахаром. Затем залить оставшимся тестом и снова выложить несколько кусочков слив для украшения.

Готовый пирог. Фото: кадр из видео

Выпекать при температуре 180 °C примерно 40-45 минут, до румяной корочки. Дать пирогу слегка остыть, а затем подавать к столу.

