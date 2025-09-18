Відео
Сливовий пиріг за рецептом зі старої газети "Порадниця"

18 вересня 2025 03:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Сливовий пиріг — рецепт зі старої газети Порадниця
Сливовий пиріг. Фото: smakuiemo.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Сливовий пиріг зі сливами — це справжня легенда домашньої кулінарії. Рецепт зі сторінок газети "Порадниця" уже багато років радує господинь простотою та стабільно чудовим результатом. Ніжне тісто, соковиті сливи й аромат кориці створюють випічку, якій важко встояти.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Вам знадобиться:

  • яйця — 3 шт.;
  • цукор — 140 г;
  • ванільний цукор або ванільний екстракт — 1 ч. л.;
  • сіль — щіпка;
  • йогурт або сметана — 3 ст. л.;
  • сир домашній — 150 г;
  • розпушувач — 2 ч. л.;
  • борошно — 7 ст. л. з гіркою;
  • сливи свіжі — 800 г;
  • масло вершкове — 40 г;
  • цукор для посипання — 2 ст. л.;
  • кориця — ½ ч. л. (за бажанням).

Спосіб приготування

У глибокій мисці збити яйця з цукром, ванільним цукром і дрібкою солі до пишної маси. Додати сметану та сир, ретельно перемішати. Всипати просіяне борошно з розпушувачем і замісити тісто середньої густини.

рецепт пирога зі сливами
Сливи та цукор. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму для випікання змастити вершковим маслом і злегка присипати борошном. Викласти тісто, розрівняти поверхню. Сливи розрізати навпіл, видалити кісточки й розкласти на тісті зрізом догори. Посипати їх цукром і корицею, зверху викласти шматочки вершкового масла.

рецепт пирога зі сливами
Пиріг зі сливами. Фото: smakuiemo.com.ua

Поставити форму в розігріту до 180 °C духовку та випікати приблизно 40–45 хвилин, поки пиріг не набуде золотистої скоринки. Готову випічку охолодити у формі, після чого подати на стіл. Цей сливовий пиріг — справжня класика, яка вже понад 20 років залишається улюбленим рецептом господинь, адже він завжди виходить ніжним, ароматним і надзвичайно смачним.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

