Сливовый пирог по рецепту из старой газеты "Порадниця"

18 сентября 2025 03:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Сливовый пирог — рецепт из старой газеты Советчица
Сливовый пирог. Фото: smakuiemo.com.ua
Сливовый пирог со сливами — это настоящая легенда домашней кулинарии. Рецепт со страниц газеты "Порадниця" уже много лет радует хозяек простотой и стабильно отличным результатом. Нежное тесто, сочные сливы и аромат корицы создают выпечку, которой трудно устоять.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

  • яйца — 3 шт.;
  • сахар — 140 г;
  • ванильный сахар или ванильный экстракт — 1 ч. л.;
  • соль — щепотка;
  • йогурт или сметана — 3 ст. л.;
  • творог домашний — 150 г;
  • разрыхлитель — 2 ч. л.;
  • мука — 7 ст. л. с горкой;
  • сливы свежие — 800 г;
  • масло сливочное — 40 г;
  • сахар для посыпки — 2 ст. л.;
  • корица — ½ ч. л. (по желанию).

Способ приготовления

В глубокой миске взбить яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли до пышной массы. Добавить сметану и творог, тщательно перемешать. Всыпать просеянную муку с разрыхлителем и замесить тесто средней густоты.

рецепт пирога зі сливами
Сливы и сахар. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму для выпекания смазать сливочным маслом и слегка присыпать мукой. Выложить тесто, разровнять поверхность. Сливы разрезать пополам, удалить косточки и разложить на тесте срезом вверх. Посыпать их сахаром и корицей, сверху выложить кусочки сливочного масла.

рецепт пирога зі сливами
Пирог со сливами. Фото: smakuiemo.com.ua

Поставить форму в разогретую до 180 °C духовку и выпекать примерно 40-45 минут, пока пирог не приобретет золотистую корочку. Готовую выпечку охладить в форме, после чего подать на стол. Этот сливовый пирог — настоящая классика, которая уже более 20 лет остается любимым рецептом хозяек, ведь он всегда получается нежным, ароматным и очень вкусным.

пирог десерт рецепт выпечка пирог со сливами
