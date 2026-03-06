Салат із буряка, квасолі та грибів — пісний рецепт приготування смачної страви

Салат з буряком. Фото: gospodynka.com.ua

Буряк — чудова основа для смачних і поживних пісних страв. Якщо додати до нього квасолю, мариновані гриби та ароматну зелень, виходить дуже насичений салат. Така страва чудово підійде для щоденного меню або пісного столу. Простий рецепт приготування допоможе легко зробити корисну й апетитну страву вдома.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

буряк — 2 шт.;

квасоля — 150 г;

печериці мариновані — 450 г;

цибуля — 1 шт.;

сіль, чорний мелений перець — за смаком;

олія — для обсмажування;

волоські горіхи — 30 г;

часник — 3 зубчики;

кріп — 1 пучок.

Спосіб приготування

Буряк добре помити та відварити в шкірці до готовності. Після варіння залити холодною водою, щоб овоч швидше охолов і легко очищувався. Потім очистити буряк та нарізати невеликими кубиками.

Квасоля та гриби. Фото: gospodynka.com.ua

Квасолю промити та відварити до м’якості. Важливо не переварити її, щоб зерна залишилися цілими. Готову квасолю остудити.

Печериці та зелень. Фото: gospodynka.com.ua

Цибулю очистити та нарізати великими шматочками. Розігріти сковорідку з невеликою кількістю олії та обсмажити цибулю до легкої золотистості. Наприкінці додати дрібку солі та чорного перцю. Мариновані печериці за потреби розрізати навпіл або на кілька частин, щоб шматочки були зручними для салату. У глибоку миску додати нарізаний буряк, відварену квасолю та гриби. Додати обсмажену цибулю разом із невеликою кількістю олії зі сковорідки.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Волоські горіхи нарізати великими шматочками та додати до салату. Часник подрібнити або пропустити через прес. Кріп дрібно нарізати. Додати до миски часник і зелень, приправити сіллю та чорним перцем за смаком. Усе добре перемішати, щоб інгредієнти рівномірно поєдналися.

