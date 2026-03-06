Салат из свеклы, фасоли и грибов — постный рецепт

Свекла по-новому в пост — получается полезно и невероятно вкусно
Свекла — отличная основа для вкусных и питательных постных блюд. Если добавить к ней фасоль, маринованные грибы и ароматную зелень, получается очень насыщенный салат. Такое блюдо прекрасно подойдет для ежедневного меню или постного стола.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- свекла — 2 шт.;
- фасоль — 150 г;
- шампиньоны маринованные — 450 г;
- лук — 1 шт.;
- соль, черный молотый перец — по вкусу;
- масло — для обжаривания;
- грецкие орехи — 30 г;
- чеснок — 3 зубчика;
- укроп — 1 пучок.
Способ приготовления
Свеклу хорошо помыть и отварить в кожуре до готовности. После варки залить холодной водой, чтобы овощ быстрее остыл и легко очищался. Затем очистить свеклу и нарезать небольшими кубиками.
Фасоль промыть и отварить до мягкости. Важно не переварить ее, чтобы зерна остались целыми. Готовую фасоль остудить.
Лук очистить и нарезать крупными кусочками. Разогреть сковородку с небольшим количеством масла и обжарить лук до легкой золотистости. В конце добавить щепотку соли и черного перца. Маринованные шампиньоны при необходимости разрезать пополам или на несколько частей, чтобы кусочки были удобными для салата. В глубокую миску добавить нарезанную свеклу, отваренную фасоль и грибы. Добавить обжаренный лук вместе с небольшим количеством масла со сковородки.
Грецкие орехи нарезать крупными кусочками и добавить к салату. Чеснок измельчить или пропустить через пресс. Укроп мелко нарезать. Добавить в миску чеснок и зелень, приправить солью и черным перцем по вкусу. Все хорошо перемешать, чтобы ингредиенты равномерно соединились.
