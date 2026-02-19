Чим не варто закушувати алкоголь — помилки, які шкодять здоров’ю

Горілка та закуска. Фото: Freepik

Застілля рідко обходиться без міцного алкоголю, однак саме закуска визначає, яким буде ранок після святкування. Одні продукти допомагають організму впоратися з алкоголем, інші — створюють подвійне навантаження на печінку, шлунок і підшлункову. Розбираємося, які поєднання є найбільш невдалими та що краще поставити на стіл.

Новини.LIVE розповідають, як правильно обирати закуску, щоб зменшити ризик похмілля, навантаження на печінку та проблем із травленням.

Реклама

Читайте також:

Якою їжею не варто запивати алкоголь — поширені помилки за столом

Алкоголь — це не лише про міцність напою, а й про те, як організм його засвоює. Багато людей переконані, що "щільна закуска" автоматично рятує від сп’яніння та ранкового дискомфорту. Насправді ж деякі продукти можуть лише погіршити ситуацію, створивши додаткове навантаження на печінку, підшлункову залозу та шлунок.

Сало та горілка. Фото: Freepik

Фізіологія тут проста — алкоголь швидко всмоктується через слизову шлунка та тонкого кишківника. Їжа може сповільнити цей процес, але лише за умови правильного вибору продуктів.

1. Не пити на порожній шлунок

Коли шлунок порожній, етанол швидше потрапляє в кров. Це підвищує ризик різкого сп’яніння та подразнення слизової оболонки.

2. Обирати легкі білкові продукти

Помірна кількість білка (відварене м’ясо, запечена риба, яйця) уповільнює всмоктування алкоголю без перевантаження травної системи.

3. Додавати клітковину

Свіжі овочі, зелень і квашені продукти підтримують роботу кишківника. Ферментовані овочі містять корисні бактерії, які допомагають мікрофлорі — а вона, за даними досліджень, частково впливає на реакцію організму на алкоголь.

Що може допомогти зменшити наслідки

Нежирна риба або птиця. Легкий білок без надлишку жиру не створює подвійного навантаження на печінку.

Квашені овочі. Вони містять органічні кислоти та пробіотичні культури, що підтримують травлення.

Цільнозерновий хліб. Складні вуглеводи повільніше розщеплюються та допомагають стабілізувати рівень цукру в крові.

Страви з природним желатином (холодні м’ясні закуски). Колагенові сполуки можуть частково захищати слизову, але лише за умови помірного вмісту жиру.

Цікавий факт: приблизно 90% алкоголю метаболізується в печінці за участю ферменту алкогольдегідрогенази. Якщо організм перевантажений жирною або гострою їжею, швидкість обробки етанолу знижується.

Чого краще уникати

Надмірно жирних продуктів. Велика кількість тваринного жиру уповільнює травлення й перевантажує підшлункову залозу.

Страв із великою кількістю оцту та консервантів. Вони подразнюють слизову шлунка, особливо в поєднанні з алкоголем.

Дуже солоних продуктів. Сіль затримує рідину, а алкоголь сприяє зневодненню — у результаті підвищується ризик головного болю.

Гострих соусів. Вони посилюють подразнення шлунково-кишкового тракту.

Великої кількості солодощів. Цукор конкурує з алкоголем за метаболічні процеси в печінці та може сприяти різким коливанням рівня глюкози в крові.

Мариновані овочі — не найкращий вибір

Консервовані огірки, помідори чи інші овочі з великою кількістю оцту часто з’являються на святковому столі. Проте оцет у поєднанні з алкоголем може подразнювати слизову оболонку шлунка.

Алкоголь підвищує кислотність шлункового соку, а оцтова кислота додатково посилює цей ефект. У результаті можливі печія, біль або загострення гастриту.

Огірки та горілка. Фото: Freepik

Чому краще обрати квашені овочі

Мариновані овочі варто замінити на квашені — наприклад, квашену капусту чи огірки без оцту. Різниця полягає в технології приготування. Маринування передбачає додавання оцту як консерванту, а квашення — це природна ферментація за участю молочнокислих бактерій.

Під час квашення утворюється молочна кислота, яка м’якше впливає на слизову шлунка, ніж оцтова. Крім того, ферментовані продукти містять пробіотичні бактерії, що підтримують мікрофлору кишківника.

Цікавий факт: молочнокислі бактерії можуть частково покращувати травлення та зменшувати здуття. А клітковина в квашених овочах уповільнює всмоктування алкоголю. Втім, навіть квашеними продуктами не варто зловживати через високий вміст солі.

Важливо пам’ятати

Жодна закуска не здатна повністю нейтралізувати вплив алкоголю. Найкраща стратегія — помірність, достатня кількість води та відмова від поєднання алкоголю з агресивною для шлунка їжею.

Правильно підібрані страви допоможуть зменшити навантаження на організм і зробити застілля менш ризикованим для здоров’я.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які гарно підходять для зимового раціону

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".

Швидкий салат "Кріспі" для схуднення та імунітету — знадобляться яблука, морква та селера.

Смачний салат з оселедцем та яйцем — рецепт за 15 хвилин.

Ваша пробная версия Premium закончилась