Як замаринувати курячі крильця — соковитий рецепт із медом і соєвим соусом

Запечені крильця. Фото: Freepik

Секрет ідеальних курячих крилець — у правильному маринаді. Поєднання меду, соєвого соусу та ароматних спецій створює насичений смак і апетитну карамельну скоринку. Такий рецепт стане у пригоді і для домашньої вечері, і для святкового столу або пікніка.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Іван Янюк, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

курячі крильця — 1 кг;

соєвий соус — 50 мл.;

мед — 50 г;

часник — 4 зубчики;

паприка — 2 ч. л.;

сіль і чорний перець — за смаком;

кунжут — для подачі.

Спосіб приготування

Курячі крильця промити, обсушити паперовим рушником. За бажанням розділити по суглобах на частини. Для маринаду змішати соєвий соус і мед до однорідності. Додати подрібнений часник, паприку, чорний перець. Сіль додавати обережно, адже соєвий соус уже містить достатньо солі.

Курячі крильця та спеції. Фото: кадр з відео

Ретельно перемішати крильця з маринадом, щоб кожен шматочок був добре покритий. Накрити та залишити маринуватися щонайменше на 1 годину, а краще — на 3–4 години в холодильнику.

Крильця в маринаді. Фото: кадр з відео

Готувати можна в духовці при 190–200 °C приблизно 35–40 хвилин до рум’яної скоринки, періодично поливаючи соком із дека. Також крильця чудово підходять для запікання в аерогрилі.

Курячі крильця з соусом. Фото: кадр з відео

Перед подачею посипати обсмаженим кунжутом. Крильця виходять соковитими всередині, з апетитною карамелізованою скоринкою та насиченим солодко-солоним смаком.

