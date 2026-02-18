Як замаринувати курячі крильця — соковитий рецепт із медом і соєвим соусом

Як замаринувати крильця — секрети соковитого смаку від шеф кухаря
Секрет ідеальних курячих крилець — у правильному маринаді. Поєднання меду, соєвого соусу та ароматних спецій створює насичений смак і апетитну карамельну скоринку. Такий рецепт стане у пригоді і для домашньої вечері, і для святкового столу або пікніка.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Іван Янюк, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- курячі крильця — 1 кг;
- соєвий соус — 50 мл.;
- мед — 50 г;
- часник — 4 зубчики;
- паприка — 2 ч. л.;
- сіль і чорний перець — за смаком;
- кунжут — для подачі.
Спосіб приготування
Курячі крильця промити, обсушити паперовим рушником. За бажанням розділити по суглобах на частини. Для маринаду змішати соєвий соус і мед до однорідності. Додати подрібнений часник, паприку, чорний перець. Сіль додавати обережно, адже соєвий соус уже містить достатньо солі.
Ретельно перемішати крильця з маринадом, щоб кожен шматочок був добре покритий. Накрити та залишити маринуватися щонайменше на 1 годину, а краще — на 3–4 години в холодильнику.
Готувати можна в духовці при 190–200 °C приблизно 35–40 хвилин до рум’яної скоринки, періодично поливаючи соком із дека. Також крильця чудово підходять для запікання в аерогрилі.
Перед подачею посипати обсмаженим кунжутом. Крильця виходять соковитими всередині, з апетитною карамелізованою скоринкою та насиченим солодко-солоним смаком.
