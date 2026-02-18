Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Як замаринувати крильця — секрети соковитого смаку від шеф кухаря

Як замаринувати крильця — секрети соковитого смаку від шеф кухаря

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 16:04
Як замаринувати курячі крильця — соковитий рецепт із медом і соєвим соусом
Запечені крильця. Фото: Freepik

Секрет ідеальних курячих крилець — у правильному маринаді. Поєднання меду, соєвого соусу та ароматних спецій створює насичений смак і апетитну карамельну скоринку. Такий рецепт стане у пригоді і для домашньої вечері, і для святкового столу або пікніка.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Іван Янюк, передає Новини.LIVE

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • курячі крильця — 1 кг;
  • соєвий соус — 50 мл.;
  • мед — 50 г;
  • часник — 4 зубчики;
  • паприка — 2 ч. л.;
  • сіль і чорний перець — за смаком;
  • кунжут — для подачі.

Спосіб приготування

Курячі крильця промити, обсушити паперовим рушником. За бажанням розділити по суглобах на частини. Для маринаду змішати соєвий соус і мед до однорідності. Додати подрібнений часник, паприку, чорний перець. Сіль додавати обережно, адже соєвий соус уже містить достатньо солі.

як замаринувати курячі крильця
Курячі крильця та спеції. Фото: кадр з відео

Ретельно перемішати крильця з маринадом, щоб кожен шматочок був добре покритий. Накрити та залишити маринуватися щонайменше на 1 годину, а краще — на 3–4 години в холодильнику.

рецепт курячих крилець
Крильця в маринаді. Фото: кадр з відео

Готувати можна в духовці при 190–200 °C приблизно 35–40 хвилин до рум’яної скоринки, періодично поливаючи соком із дека. Також крильця чудово підходять для запікання в аерогрилі.

курячі крильця в духовці
Курячі крильця з соусом. Фото: кадр з відео

Перед подачею посипати обсмаженим кунжутом. Крильця виходять соковитими всередині, з апетитною карамелізованою скоринкою та насиченим солодко-солоним смаком.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів, які стануть в нагоді в приготуванні обіду чи вечері 

Ароматні курячі ніжки в духовці по-новому рецепту — вечеря за 30 хвилин. 

Лінива лазанья на сковорідці за 20 хвилин — рецепт на вечерю. 

Соковиті крученики з курячого філе — рецепт смачної вечері. 

Соковиті котлети з крабових паличок — новий рецепт, який всіх підкорив. 

Шашлички зі скумбрії в маринаді в духовці — рецепт на вечерю. 

Проста вечеря в духовці за 30 хвилин — знадобиться 600 г курки. 

Лінива вечеря в духовці за 30 хвилин — не рецепт, а золото. 

часник рецепт курка маринад курячі крілья аерогриль мультипіч
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації