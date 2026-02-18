Видео
Україна
Видео

Как замариновать крылышки — секреты приготовления от шеф повара

18 февраля 2026
Как замариновать куриные крылышки — сочный рецепт с медом и соевым соусом
Запеченные крылышки. Фото: Freepik

Секрет идеальных куриных крылышек — в правильном маринаде. Сочетание меда, соевого соуса и ароматных специй создает насыщенный вкус и аппетитную карамельную корочку. Секреты приготовления от шеф повара помогут приготовить это блюдо идеально. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Иван Янюк, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • куриные крылышки — 1 кг;
  • соевый соус — 50 мл.;
  • мед — 50 г;
  • чеснок — 4 зубчика;
  • паприка — 2 ч. л.;
  • соль и черный перец — по вкусу;
  • кунжут — для подачи.

Способ приготовления

Куриные крылышки промыть, обсушить бумажным полотенцем. По желанию разделить по суставам на части. Для маринада смешать соевый соус и мед до однородности. Добавить измельченный чеснок, паприку, черный перец. Соль добавлять осторожно, ведь соевый соус уже содержит достаточно соли.

як замаринувати курячі крильця
Куриные крылышки и специи. Фото: кадр из видео

Тщательно перемешать крылышки с маринадом, чтобы каждый кусочек был хорошо покрыт. Накрыть и оставить мариноваться минимум на 1 час, а лучше — на 3-4 часа в холодильнике.

рецепт курячих крилець
Крылышки в маринаде. Фото: кадр из видео

Готовить можно в духовке при 190-200 °C примерно 35-40 минут до румяной корочки, периодически поливая соком с противня. Также крылышки отлично подходят для запекания в аэрогриле.

курячі крильця в духовці
Куриные крылышки с соусом. Фото: кадр из видео

Перед подачей посыпать обжаренным кунжутом. Крылышки получаются сочными внутри, с аппетитной карамелизированной корочкой и насыщенным сладко-соленым вкусом.

Юлия Щербак
Автор:
Юлия Щербак
