Как замариновать куриные крылышки — сочный рецепт с медом и соевым соусом

Как замариновать крылышки — секреты приготовления от шеф повара
Секрет идеальных куриных крылышек — в правильном маринаде. Сочетание меда, соевого соуса и ароматных специй создает насыщенный вкус и аппетитную карамельную корочку. Секреты приготовления от шеф повара помогут приготовить это блюдо идеально.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Иван Янюк, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- куриные крылышки — 1 кг;
- соевый соус — 50 мл.;
- мед — 50 г;
- чеснок — 4 зубчика;
- паприка — 2 ч. л.;
- соль и черный перец — по вкусу;
- кунжут — для подачи.
Способ приготовления
Куриные крылышки промыть, обсушить бумажным полотенцем. По желанию разделить по суставам на части. Для маринада смешать соевый соус и мед до однородности. Добавить измельченный чеснок, паприку, черный перец. Соль добавлять осторожно, ведь соевый соус уже содержит достаточно соли.
Тщательно перемешать крылышки с маринадом, чтобы каждый кусочек был хорошо покрыт. Накрыть и оставить мариноваться минимум на 1 час, а лучше — на 3-4 часа в холодильнике.
Готовить можно в духовке при 190-200 °C примерно 35-40 минут до румяной корочки, периодически поливая соком с противня. Также крылышки отлично подходят для запекания в аэрогриле.
Перед подачей посыпать обжаренным кунжутом. Крылышки получаются сочными внутри, с аппетитной карамелизированной корочкой и насыщенным сладко-соленым вкусом.
