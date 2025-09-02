Відео
Головна arrow Смак arrow Кабачковий крем-суп за 25 хвилин — страва, що зігріває восени arrow

Кабачковий крем-суп за 25 хвилин — страва, що зігріває восени

2 вересня 2025 21:04
Марина Євтягіна - Редактор
Кабачковий крем-суп за 25 хвилин — простий рецепт приготування
Кабачковий крем-суп. Фото: кадр з відео
Марина Євтягіна - Редактор

Кабачковий крем-суп — це страва, яка зігріває восени та дарує відчуття домашнього затишку. Він готується всього за 25 хвилин, виходить ніжним, ароматним і легким. Завдяки вершкам суп має оксамитову текстуру, а простий набір інгредієнтів робить його доступним для щоденного меню.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня

Вам знадобиться:

  • цибуля — 1 шт.;
  • картопля — 4 шт.;
  • кабачки — 2–3 шт. (400–500 г);
  • вода — 1 склянка;
  • соняшникова олія — 1 ст. л.;
  • вершки 10% — 100 мл;
  • сіль і спеції — до свого смаку.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати та обсмажити у каструлі з соняшниковою олією на середньому вогні.

крем суп з кабачків
Нарізана цибуля. Фото: кадр з відео

Додати очищену й нарізану кубиками картоплю, влити склянку води, перемішати й накрити кришкою.

рецепт супу з кабачків
Нарізані кабачки. Фото: кадр з відео

Кабачки очистити, нарізати кубиками та покласти до каструлі.

смачний кабачковий суп
Кабачки та картопля. Фото: кадр з відео

Додати сіль і спеції на смак, ретельно перемішати. Варити приблизно 15 хвилин до готовності картоплі.

рецепт супу з кабачками та картоплею
Приготування супу. Фото: кадр з відео

Овочі перебити блендером у пюре, влити вершки та добре перемішати. Подавати гарячим із грінками або свіжою зеленню.

осінь овочі рецепт суп кабачки
