Кабачковий крем-суп за 25 хвилин — простий рецепт приготування

Кабачковий крем-суп за 25 хвилин — страва, що зігріває восени
Кабачковий крем-суп — це страва, яка зігріває восени та дарує відчуття домашнього затишку. Він готується всього за 25 хвилин, виходить ніжним, ароматним і легким. Завдяки вершкам суп має оксамитову текстуру, а простий набір інгредієнтів робить його доступним для щоденного меню.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.
Вам знадобиться:
- цибуля — 1 шт.;
- картопля — 4 шт.;
- кабачки — 2–3 шт. (400–500 г);
- вода — 1 склянка;
- соняшникова олія — 1 ст. л.;
- вершки 10% — 100 мл;
- сіль і спеції — до свого смаку.
Спосіб приготування
Цибулю нарізати та обсмажити у каструлі з соняшниковою олією на середньому вогні.
Додати очищену й нарізану кубиками картоплю, влити склянку води, перемішати й накрити кришкою.
Кабачки очистити, нарізати кубиками та покласти до каструлі.
Додати сіль і спеції на смак, ретельно перемішати. Варити приблизно 15 хвилин до готовності картоплі.
Овочі перебити блендером у пюре, влити вершки та добре перемішати. Подавати гарячим із грінками або свіжою зеленню.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак
Раніше ми писали про дивовижні властивості кісткового бульйону, про які має знати кожен.
Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою.
Рецепт курячих котлет в духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.
Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт.
Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото.
Рецепт котлет з кабачками та свининою — справжня подільська класика.
Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт.
Читайте Новини.LIVE!