Кабачковый крем-суп за 25 минут — простой рецепт приготовления

Кабачковый крем-суп за 25 минут — блюдо, которое согревает осенью
Кабачковый крем-суп — это блюдо, которое согревает осенью и дарит ощущение домашнего уюта. Он готовится всего за 25 минут, получается нежным, ароматным и легким. Благодаря сливкам суп имеет бархатную текстуру, а простой набор ингредиентов делает его доступным для ежедневного меню.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.
Вам понадобится:
- лук — 1 шт.;
- картофель — 4 шт.;
- кабачки — 2-3 шт. (400-500 г);
- вода — 1 стакан;
- подсолнечное масло — 1 ст. л.;
- сливки 10% — 100 мл.;
- соль и специи — по своему вкусу.
Способ приготовления
Лук нарезать и обжарить в кастрюле с подсолнечным маслом на среднем огне.
Добавить очищенный и нарезанный кубиками картофель, влить стакан воды, перемешать и накрыть крышкой.
Кабачки очистить, нарезать кубиками и положить в кастрюлю.
Добавить соль и специи по вкусу, тщательно перемешать. Варить примерно 15 минут до готовности картофеля.
Овощи перебить блендером в пюре, влить сливки и хорошо перемешать. Подавать горячим с гренками или свежей зеленью.
