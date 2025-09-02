Видео
Кабачковый крем-суп за 25 минут — блюдо, которое согревает осенью

2 сентября 2025 21:04
Марина Евтягина - Редактор
Кабачковый крем-суп за 25 минут — простой рецепт приготовления
Кабачковый крем-суп. Фото: кадр из видео
Марина Евтягина - Редактор

Кабачковый крем-суп — это блюдо, которое согревает осенью и дарит ощущение домашнего уюта. Он готовится всего за 25 минут, получается нежным, ароматным и легким. Благодаря сливкам суп имеет бархатную текстуру, а простой набор ингредиентов делает его доступным для ежедневного меню.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

Вам понадобится:

  • лук — 1 шт.;
  • картофель — 4 шт.;
  • кабачки — 2-3 шт. (400-500 г);
  • вода — 1 стакан;
  • подсолнечное масло — 1 ст. л.;
  • сливки 10% — 100 мл.;
  • соль и специи — по своему вкусу.

Способ приготовления

Лук нарезать и обжарить в кастрюле с подсолнечным маслом на среднем огне.

крем суп з кабачків
Нарезанный лук. Фото: кадр из видео

Добавить очищенный и нарезанный кубиками картофель, влить стакан воды, перемешать и накрыть крышкой.

рецепт супу з кабачків
Нарезанные кабачки. Фото: кадр из видео

Кабачки очистить, нарезать кубиками и положить в кастрюлю.

смачний кабачковий суп
Кабачки и картофель. Фото: кадр из видео

Добавить соль и специи по вкусу, тщательно перемешать. Варить примерно 15 минут до готовности картофеля.

рецепт супу з кабачками та картоплею
Приготовление супа. Фото: кадр из видео

Овощи перебить блендером в пюре, влить сливки и хорошо перемешать. Подавать горячим с гренками или свежей зеленью.

