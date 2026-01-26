Карасі в духовці — простий рецепт приготування соковитої риби

Запечені карасі. Фото: smakuiemo.com.ua

Карасі в духовці — це проста й водночас дуже смачна рибна страва для обіду або вечері. Завдяки сметанно-лимонному соусу риба виходить соковитою, ніжною і без різкого запаху. Такий спосіб приготування ідеально підходить тим, хто цінує легкі, корисні та перевірені домашні рецепти.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

карасі — 4 шт. приблизно 1,8 кг;

олія — 150 г;

сметана 20% — 2 ст. л. з гіркою;

сіль — 1 ч. л.;

паприка мелена — 1 ч. л.;

приправа до риби — 1 ч. л.;

перець чорний мелений — ½ ч. л.;

гірчиця — 1 ч. л. за бажанням;

лимонний сік — 2 ст. л.;

чебрець або сушені трави — до свого смаку.

Спосіб приготування

Карасів очистити від луски та нутрощів, добре промити під проточною водою й обсушити паперовими рушниками. Деко застелити пергаментом і викласти підготовлену рибу.

Карасі на пергаменті. Фото: smakuiemo.com.ua

У глибокій мисці з’єднати олію та сметану, додати сіль, паприку, приправу до риби, чорний перець і гірчицю за бажанням. Влити лимонний сік і ретельно перемішати до однорідної консистенції.

Соус зі спеціями. Фото: smakuiemo.com.ua

Соусом щедро змастити карасів з одного боку. Духовку розігріти до 200 °C і запікати рибу 10–15 хвилин.

Карасі в соусі. Фото: smakuiemo.com.ua

Дістати деко, обережно перевернути карасів, змастити соусом з іншого боку та повернути в духовку ще на 10–15 хвилин.

Запечена риба. Фото: smakuiemo.com.ua

Готові карасі повинні легко відділятися від кісток і залишатися соковитими всередині. Перед подачею дати рибі кілька хвилин відпочити.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування риби

Смачна салака пряного посолу — економний рецепт 60 грн за 1 кг.

Хек у соковитому маринаді — рецепт у духовці на вечерю.

Простий рецепт приготування хека, минтая або тріски — риба по-польськи.

Найкращий рецепт котлет із риби — соковиті, ніжні та смачні.

Ароматна риба по-єврейськи — найсмачніший рецепт, ідеально на вечерю.

Смачна риба по-французьки в духовці — універсальний рецепт без клопоту.