Україна
Карасі в духовці — легкий і корисний рецепт приготування

Карасі в духовці — легкий і корисний рецепт приготування

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 01:04
Карасі в духовці — простий рецепт приготування соковитої риби
Запечені карасі. Фото: smakuiemo.com.ua

Карасі в духовці — це проста й водночас дуже смачна рибна страва для обіду або вечері. Завдяки сметанно-лимонному соусу риба виходить соковитою, ніжною і без різкого запаху. Такий спосіб приготування ідеально підходить тим, хто цінує легкі, корисні та перевірені домашні рецепти.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

  • карасі — 4 шт. приблизно 1,8 кг;
  • олія — 150 г;
  • сметана 20% — 2 ст. л. з гіркою;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • паприка мелена — 1 ч. л.;
  • приправа до риби — 1 ч. л.;
  • перець чорний мелений — ½ ч. л.;
  • гірчиця — 1 ч. л. за бажанням;
  • лимонний сік — 2 ст. л.;
  • чебрець або сушені трави — до свого смаку.

Спосіб приготування

Карасів очистити від луски та нутрощів, добре промити під проточною водою й обсушити паперовими рушниками. Деко застелити пергаментом і викласти підготовлену рибу.

рецепт карасів в духовці
Карасі на пергаменті. Фото: smakuiemo.com.ua

У глибокій мисці з’єднати олію та сметану, додати сіль, паприку, приправу до риби, чорний перець і гірчицю за бажанням. Влити лимонний сік і ретельно перемішати до однорідної консистенції.

рецепт запечених карасів
Соус зі спеціями. Фото: smakuiemo.com.ua

Соусом щедро змастити карасів з одного боку. Духовку розігріти до 200 °C і запікати рибу 10–15 хвилин.

як приготувати карасі
Карасі в соусі. Фото: smakuiemo.com.ua

Дістати деко, обережно перевернути карасів, змастити соусом з іншого боку та повернути в духовку ще на 10–15 хвилин.

рецепт карасів зі спеціями в духовці
Запечена риба. Фото: smakuiemo.com.ua

Готові карасі повинні легко відділятися від кісток і залишатися соковитими всередині. Перед подачею дати рибі кілька хвилин відпочити.

Вечеря риба рецепт карась духовка
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
