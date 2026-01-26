Карасі в духовці — простий рецепт приготування соковитої риби

Карасі в духовці — легкий і корисний рецепт приготування
Карасі в духовці — це проста й водночас дуже смачна рибна страва для обіду або вечері. Завдяки сметанно-лимонному соусу риба виходить соковитою, ніжною і без різкого запаху. Такий спосіб приготування ідеально підходить тим, хто цінує легкі, корисні та перевірені домашні рецепти.
Вам знадобиться:
- карасі — 4 шт. приблизно 1,8 кг;
- олія — 150 г;
- сметана 20% — 2 ст. л. з гіркою;
- сіль — 1 ч. л.;
- паприка мелена — 1 ч. л.;
- приправа до риби — 1 ч. л.;
- перець чорний мелений — ½ ч. л.;
- гірчиця — 1 ч. л. за бажанням;
- лимонний сік — 2 ст. л.;
- чебрець або сушені трави — до свого смаку.
Спосіб приготування
Карасів очистити від луски та нутрощів, добре промити під проточною водою й обсушити паперовими рушниками. Деко застелити пергаментом і викласти підготовлену рибу.
У глибокій мисці з’єднати олію та сметану, додати сіль, паприку, приправу до риби, чорний перець і гірчицю за бажанням. Влити лимонний сік і ретельно перемішати до однорідної консистенції.
Соусом щедро змастити карасів з одного боку. Духовку розігріти до 200 °C і запікати рибу 10–15 хвилин.
Дістати деко, обережно перевернути карасів, змастити соусом з іншого боку та повернути в духовку ще на 10–15 хвилин.
Готові карасі повинні легко відділятися від кісток і залишатися соковитими всередині. Перед подачею дати рибі кілька хвилин відпочити.
