Караси в духовке — простой рецепт приготовления сочной рыбы

Запеченные караси. Фото: smakuiemo.com.ua

Караси в духовке — это простое и одновременно очень вкусное рыбное блюдо для обеда или ужина. Благодаря сметанно-лимонному соусу рыба получается сочной, нежной и без резкого запаха. Такой способ приготовления идеально подходит тем, кто ценит легкие, полезные и проверенные домашние рецепты.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

караси — 4 шт. примерно 1,8 кг;

растительное масло — 150 г;

сметана 20% — 2 ст. л. с горкой;

соль — 1 ч. л.;

паприка молотая — 1 ч. л.;

приправа к рыбе — 1 ч. л.;

перец черный молотый — ½ ч. л.;

горчица — 1 ч. л. по желанию;

лимонный сок — 2 ст. л.;

тимьян или сушеные травы — по своему вкусу.

Способ приготовления

Карасей очистить от чешуи и внутренностей, хорошо промыть под проточной водой и обсушить бумажными полотенцами. Противень застелить пергаментом и выложить подготовленную рыбу.

Караси на пергаменте. Фото: smakuiemo.com.ua

В глубокой миске соединить растительное масло и сметану, добавить соль, паприку, приправу к рыбе, черный перец и горчицу по желанию. Влить лимонный сок и тщательно перемешать до однородной консистенции.

Соус со специями. Фото: smakuiemo.com.ua

Соусом щедро смазать карасей с одной стороны. Духовку разогреть до 200 °C и запекать рыбу 10-15 минут.

Караси в соусе. Фото: smakuiemo.com.ua

Достать противень, осторожно перевернуть карасей, смазать соусом с другой стороны и вернуть в духовку еще на 10-15 минут.

Запеченная рыба. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовые караси должны легко отделяться от костей и оставаться сочными внутри. Перед подачей дать рыбе несколько минут отдохнуть.

