Україна
Караси в духовке — легкий и полезный рецепт приготовления

Караси в духовке — легкий и полезный рецепт приготовления

Дата публикации 26 января 2026 01:04
Караси в духовке — простой рецепт приготовления сочной рыбы
Запеченные караси. Фото: smakuiemo.com.ua

Караси в духовке — это простое и одновременно очень вкусное рыбное блюдо для обеда или ужина. Благодаря сметанно-лимонному соусу рыба получается сочной, нежной и без резкого запаха. Такой способ приготовления идеально подходит тем, кто ценит легкие, полезные и проверенные домашние рецепты.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

Вам понадобится:

  • караси — 4 шт. примерно 1,8 кг;
  • растительное масло — 150 г;
  • сметана 20% — 2 ст. л. с горкой;
  • соль — 1 ч. л.;
  • паприка молотая — 1 ч. л.;
  • приправа к рыбе — 1 ч. л.;
  • перец черный молотый — ½ ч. л.;
  • горчица — 1 ч. л. по желанию;
  • лимонный сок — 2 ст. л.;
  • тимьян или сушеные травы — по своему вкусу.

Способ приготовления

Карасей очистить от чешуи и внутренностей, хорошо промыть под проточной водой и обсушить бумажными полотенцами. Противень застелить пергаментом и выложить подготовленную рыбу.

рецепт карасів в духовці
Караси на пергаменте. Фото: smakuiemo.com.ua

В глубокой миске соединить растительное масло и сметану, добавить соль, паприку, приправу к рыбе, черный перец и горчицу по желанию. Влить лимонный сок и тщательно перемешать до однородной консистенции.

рецепт запечених карасів
Соус со специями. Фото: smakuiemo.com.ua

Соусом щедро смазать карасей с одной стороны. Духовку разогреть до 200 °C и запекать рыбу 10-15 минут.

як приготувати карасі
Караси в соусе. Фото: smakuiemo.com.ua

Достать противень, осторожно перевернуть карасей, смазать соусом с другой стороны и вернуть в духовку еще на 10-15 минут.

рецепт карасів зі спеціями в духовці
Запеченная рыба. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовые караси должны легко отделяться от костей и оставаться сочными внутри. Перед подачей дать рыбе несколько минут отдохнуть.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления рыбы

Вкусная салака пряного посола — экономный рецепт 60 грн за 1 кг. 

Хек в сочном маринаде — рецепт в духовке на ужин.

Простой рецепт приготовления хека, минтая или трески — рыба по-польски.

Лучший рецепт котлет из рыбы — сочные, нежные и вкусные.

Ароматная рыба по-еврейски — самый вкусный рецепт, идеально на ужин.

Вкусная рыба по-французски в духовке — универсальный рецепт без хлопот.

Ужин рыба рецепт карась духовка
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
