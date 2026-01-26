Караси в духовке — простой рецепт приготовления сочной рыбы

Караси в духовке — легкий и полезный рецепт приготовления
Караси в духовке — это простое и одновременно очень вкусное рыбное блюдо для обеда или ужина. Благодаря сметанно-лимонному соусу рыба получается сочной, нежной и без резкого запаха. Такой способ приготовления идеально подходит тем, кто ценит легкие, полезные и проверенные домашние рецепты.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- караси — 4 шт. примерно 1,8 кг;
- растительное масло — 150 г;
- сметана 20% — 2 ст. л. с горкой;
- соль — 1 ч. л.;
- паприка молотая — 1 ч. л.;
- приправа к рыбе — 1 ч. л.;
- перец черный молотый — ½ ч. л.;
- горчица — 1 ч. л. по желанию;
- лимонный сок — 2 ст. л.;
- тимьян или сушеные травы — по своему вкусу.
Способ приготовления
Карасей очистить от чешуи и внутренностей, хорошо промыть под проточной водой и обсушить бумажными полотенцами. Противень застелить пергаментом и выложить подготовленную рыбу.
В глубокой миске соединить растительное масло и сметану, добавить соль, паприку, приправу к рыбе, черный перец и горчицу по желанию. Влить лимонный сок и тщательно перемешать до однородной консистенции.
Соусом щедро смазать карасей с одной стороны. Духовку разогреть до 200 °C и запекать рыбу 10-15 минут.
Достать противень, осторожно перевернуть карасей, смазать соусом с другой стороны и вернуть в духовку еще на 10-15 минут.
Готовые караси должны легко отделяться от костей и оставаться сочными внутри. Перед подачей дать рыбе несколько минут отдохнуть.
