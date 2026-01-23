Сочный хек на сковороде за 15 минут — простой рецепт

Жареный хек. Фото: smakuiemo.com.ua

Сочный хек на сковороде — это идея для быстрого и вкусного ужина без лишних хлопот. Рыба получается нежной внутри и с аппетитной корочкой снаружи, буквально тает во рту. Простой способ приготовления не требует сложных ингредиентов и подходит даже для будней. Именно такие рецепты хочется хранить, чтобы возвращаться к ним снова и снова.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

хек — 1 кг;

соль — 1 ч. л.;

черный перец — по вкусу;

специи к рыбе — по желанию;

яйца — несколько шт.;

мука пшеничная — 3 ст. л.;

мука кукурузная — 2 ст. л.;

масло — для жарки;

вода — несколько ст. л. для тушения.

Способ приготовления

Хек очистить, тщательно промыть и нарезать порционными кусочками, удобными для жарки. Выложить рыбу в глубокую миску, добавить соль, черный перец и специи к рыбе по желанию. Осторожно перемешать, чтобы каждый кусочек равномерно покрылся приправами.

Нарезанная рыба. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить яйца и еще раз аккуратно перемешать, чтобы рыба покрылась тонким яичным слоем. В отдельной миске соединить пшеничную и кукурузную муку, хорошо перемешать до однородности. Каждый кусочек хека обвалять в мучной смеси, слегка прижимая панировку.

Панировка для рыбы. Фото: smakuiemo.com.ua

На сковородке разогреть растительное масло на среднем огне. Выложить рыбу так, чтобы кусочки не касались друг друга. Обжарить до образования золотистой корочки с обеих сторон, переворачивая очень осторожно, чтобы сохранить нежную структуру.

Хек на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

После появления румяной корочки переложить хек на сухую сковородку, добавить несколько ложек воды, накрыть крышкой и дать рыбе потомиться на маленьком огне. Именно этот этап делает хек особенно сочным и мягким.

Жареная рыба. Фото: smakuiemo.com.ua

Снять рыбу с огня и оставить под крышкой на несколько минут перед подачей. Подавать горячей с любимым гарниром или свежими овощами.

