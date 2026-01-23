Соковитий хек на сковороді за 15 хвилин — простий рецепт

Смажений хек. Фото: smakuiemo.com.ua

Соковитий хек на сковороді — це ідея для швидкої та смачної вечері без зайвого клопоту. Риба виходить ніжною всередині та з апетитною скоринкою зовні, буквально тане в роті. Простий спосіб приготування не потребує складних інгредієнтів і підходить навіть для буднів. Саме такі рецепти хочеться зберігати, щоб повертатися до них знову і знову.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

хек — 1 кг;

сіль — 1 ч. л.;

чорний перець — до смаку;

спеції до риби — за бажанням;

яйця — кілька шт.;

борошно пшеничне — 3 ст. л.;

борошно кукурудзяне — 2 ст. л.;

олія — для смаження;

вода — кілька ст. л. для тушкування.

Спосіб приготування

Хек очистити, ретельно промити та нарізати порційними шматочками, зручними для смаження. Викласти рибу в глибоку миску, додати сіль, чорний перець та спеції до риби за бажанням. Обережно перемішати, щоб кожен шматочок рівномірно вкрився приправами.

Нарізана риба. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати яйця та ще раз акуратно перемішати, щоб риба вкрилася тонким яєчним шаром. В окремій мисці з’єднати пшеничне та кукурудзяне борошно, добре перемішати до однорідності. Кожен шматочок хеку обваляти в борошняній суміші, злегка притискаючи паніровку.

Паніровка для риби. Фото: smakuiemo.com.ua

На сковорідці розігріти олію на середньому вогні. Викласти рибу так, щоб шматочки не торкалися один одного. Обсмажити до утворення золотистої скоринки з обох боків, перевертаючи дуже обережно, щоб зберегти ніжну структуру.

Хек на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

Після появи рум’яної скоринки перекласти хек на суху сковорідку, додати кілька ложок води, накрити кришкою та дати рибі потомитися на маленькому вогні. Саме цей етап робить хек особливо соковитим і м’яким.

Смажена риба. Фото: smakuiemo.com.ua

Зняти рибу з вогню та залишити під кришкою на кілька хвилин перед подачею. Подавати гарячою з улюбленим гарніром або свіжими овочами.

