Україна
Соковитий хек за 15 хвилин — риба на вечерю, яка тане в роті

Соковитий хек за 15 хвилин — риба на вечерю, яка тане в роті

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 21:01
Соковитий хек на сковороді за 15 хвилин — простий рецепт
Смажений хек. Фото: smakuiemo.com.ua

Соковитий хек на сковороді — це ідея для швидкої та смачної вечері без зайвого клопоту. Риба виходить ніжною всередині та з апетитною скоринкою зовні, буквально тане в роті. Простий спосіб приготування не потребує складних інгредієнтів і підходить навіть для буднів. Саме такі рецепти хочеться зберігати, щоб повертатися до них знову і знову.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • хек — 1 кг;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • чорний перець — до смаку;
  • спеції до риби — за бажанням;
  • яйця — кілька шт.;
  • борошно пшеничне — 3 ст. л.;
  • борошно кукурудзяне — 2 ст. л.;
  • олія — для смаження;
  • вода — кілька ст. л. для тушкування.

Спосіб приготування

Хек очистити, ретельно промити та нарізати порційними шматочками, зручними для смаження. Викласти рибу в глибоку миску, додати сіль, чорний перець та спеції до риби за бажанням. Обережно перемішати, щоб кожен шматочок рівномірно вкрився приправами.

рецепт смаженого хека
Нарізана риба. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати яйця та ще раз акуратно перемішати, щоб риба вкрилася тонким яєчним шаром. В окремій мисці з’єднати пшеничне та кукурудзяне борошно, добре перемішати до однорідності. Кожен шматочок хеку обваляти в борошняній суміші, злегка притискаючи паніровку.

простий рецепт смаженого хека
Паніровка для риби. Фото: smakuiemo.com.ua

На сковорідці розігріти олію на середньому вогні. Викласти рибу так, щоб шматочки не торкалися один одного. Обсмажити до утворення золотистої скоринки з обох боків, перевертаючи дуже обережно, щоб зберегти ніжну структуру.

рецепт смаженого хека на вечерю
Хек на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

Після появи рум’яної скоринки перекласти хек на суху сковорідку, додати кілька ложок води, накрити кришкою та дати рибі потомитися на маленькому вогні. Саме цей етап робить хек особливо соковитим і м’яким.

рецепт смаженого хека в борошні
Смажена риба. Фото: smakuiemo.com.ua

Зняти рибу з вогню та залишити під кришкою на кілька хвилин перед подачею. Подавати гарячою з улюбленим гарніром або свіжими овочами.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування риби 

Смачна салака пряного посолу — економний рецепт 60 грн за 1 кг.

Хек у соковитому маринаді — рецепт у духовці на вечерю

Простий рецепт приготування хека, минтая або тріски — риба по-польськи.

Найкращий рецепт котлет із риби — соковиті, ніжні та смачні.

Ароматна риба по-єврейськи — найсмачніший рецепт, ідеально на вечерю.

Смачна риба по-французьки в духовці — універсальний рецепт без клопоту.

Вечеря риба рецепт борошно хек
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
