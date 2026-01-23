Соковитий хек на сковороді за 15 хвилин — простий рецепт

Соковитий хек за 15 хвилин — риба на вечерю, яка тане в роті
Соковитий хек на сковороді — це ідея для швидкої та смачної вечері без зайвого клопоту. Риба виходить ніжною всередині та з апетитною скоринкою зовні, буквально тане в роті. Простий спосіб приготування не потребує складних інгредієнтів і підходить навіть для буднів. Саме такі рецепти хочеться зберігати, щоб повертатися до них знову і знову.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- хек — 1 кг;
- сіль — 1 ч. л.;
- чорний перець — до смаку;
- спеції до риби — за бажанням;
- яйця — кілька шт.;
- борошно пшеничне — 3 ст. л.;
- борошно кукурудзяне — 2 ст. л.;
- олія — для смаження;
- вода — кілька ст. л. для тушкування.
Спосіб приготування
Хек очистити, ретельно промити та нарізати порційними шматочками, зручними для смаження. Викласти рибу в глибоку миску, додати сіль, чорний перець та спеції до риби за бажанням. Обережно перемішати, щоб кожен шматочок рівномірно вкрився приправами.
Додати яйця та ще раз акуратно перемішати, щоб риба вкрилася тонким яєчним шаром. В окремій мисці з’єднати пшеничне та кукурудзяне борошно, добре перемішати до однорідності. Кожен шматочок хеку обваляти в борошняній суміші, злегка притискаючи паніровку.
На сковорідці розігріти олію на середньому вогні. Викласти рибу так, щоб шматочки не торкалися один одного. Обсмажити до утворення золотистої скоринки з обох боків, перевертаючи дуже обережно, щоб зберегти ніжну структуру.
Після появи рум’яної скоринки перекласти хек на суху сковорідку, додати кілька ложок води, накрити кришкою та дати рибі потомитися на маленькому вогні. Саме цей етап робить хек особливо соковитим і м’яким.
Зняти рибу з вогню та залишити під кришкою на кілька хвилин перед подачею. Подавати гарячою з улюбленим гарніром або свіжими овочами.
