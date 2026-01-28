Відео
Популярні запити

Головна Смак Хек у томатному соусі на сковороді — рецепт без смаження

Хек у томатному соусі на сковороді — рецепт без смаження

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 01:04
Хек у томатному соусі на сковороді — ніжний рецепт без смаження
Хек у томатному соусі. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт хека у томатному соусі стане вдалим варіантом для легкої та корисної вечері. Риба готується без смаження, залишається ніжною та насиченою на смак. Мінімум активних дій і зрозумілий процес роблять страву зручною для щоденного приготування.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • хек або минтай — 1 кг;
  • рослинна олія — для приготування;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • сушені помідори — 1 ч. л.;
  • приправа для риби — 1 ч. л.;
  • томатна паста — 1 ст. л.;
  • сіль — до свого смаку;
  • вода — 200 мл.;
  • лавровий лист — 1–2 шт.;
  • оцет 9% — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Рибу очистити, ретельно промити та нарізати порційними шматками. На сковороду викласти аркуш пергаменту, розмістити рибу в один шар, накрити другим аркушем пергаменту та кришкою. Готувати на помірному вогні протягом 15 хвилин, щоб риба дійшла без смаження та зберегла соковитість.

рецепт хека в томатному соусі
Томатний соус. Фото: smachnenke.com.ua

На окремій сковороді розігріти невелику кількість рослинної олії. Цибулю нарізати півкільцями, моркву натерти на тертці, додати до сковороди та готувати до м’якості й легкого золотистого відтінку.

як смачно приготувати хек
Шматки риби. Фото: smachnenke.com.ua

Додати сушені помідори, приправу для риби та томатну пасту, добре перемішати й прогріти кілька хвилин до появи насиченого аромату.

рецепт хека на сковороді
Приготування риби. Фото: smachnenke.com.ua

Додати воду, сіль і лавровий лист, довести соус до кипіння. Акуратно перекласти підготовлені шматки риби в томатний соус, накрити кришкою та тушкувати на слабкому вогні 15–20 хвилин, доки риба стане м’якою та добре просочиться соусом. Наприкінці додати оцет, обережно перемішати та зняти страву з вогню. Дати настоятися кілька хвилин під кришкою.

Вечеря риба рецепт хек минтай
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
