Хек у томатному соусі на сковороді — ніжний рецепт без смаження

Хек у томатному соусі на сковороді — рецепт без смаження
Цей рецепт хека у томатному соусі стане вдалим варіантом для легкої та корисної вечері. Риба готується без смаження, залишається ніжною та насиченою на смак. Мінімум активних дій і зрозумілий процес роблять страву зручною для щоденного приготування.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- хек або минтай — 1 кг;
- рослинна олія — для приготування;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- сушені помідори — 1 ч. л.;
- приправа для риби — 1 ч. л.;
- томатна паста — 1 ст. л.;
- сіль — до свого смаку;
- вода — 200 мл.;
- лавровий лист — 1–2 шт.;
- оцет 9% — 1 ст. л.
Спосіб приготування
Рибу очистити, ретельно промити та нарізати порційними шматками. На сковороду викласти аркуш пергаменту, розмістити рибу в один шар, накрити другим аркушем пергаменту та кришкою. Готувати на помірному вогні протягом 15 хвилин, щоб риба дійшла без смаження та зберегла соковитість.
На окремій сковороді розігріти невелику кількість рослинної олії. Цибулю нарізати півкільцями, моркву натерти на тертці, додати до сковороди та готувати до м’якості й легкого золотистого відтінку.
Додати сушені помідори, приправу для риби та томатну пасту, добре перемішати й прогріти кілька хвилин до появи насиченого аромату.
Додати воду, сіль і лавровий лист, довести соус до кипіння. Акуратно перекласти підготовлені шматки риби в томатний соус, накрити кришкою та тушкувати на слабкому вогні 15–20 хвилин, доки риба стане м’якою та добре просочиться соусом. Наприкінці додати оцет, обережно перемішати та зняти страву з вогню. Дати настоятися кілька хвилин під кришкою.
