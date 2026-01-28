Хек у томатному соусі на сковороді — ніжний рецепт без смаження

Хек у томатному соусі. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт хека у томатному соусі стане вдалим варіантом для легкої та корисної вечері. Риба готується без смаження, залишається ніжною та насиченою на смак. Мінімум активних дій і зрозумілий процес роблять страву зручною для щоденного приготування.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

хек або минтай — 1 кг;

рослинна олія — для приготування;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

сушені помідори — 1 ч. л.;

приправа для риби — 1 ч. л.;

томатна паста — 1 ст. л.;

сіль — до свого смаку;

вода — 200 мл.;

лавровий лист — 1–2 шт.;

оцет 9% — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Рибу очистити, ретельно промити та нарізати порційними шматками. На сковороду викласти аркуш пергаменту, розмістити рибу в один шар, накрити другим аркушем пергаменту та кришкою. Готувати на помірному вогні протягом 15 хвилин, щоб риба дійшла без смаження та зберегла соковитість.

Томатний соус. Фото: smachnenke.com.ua

На окремій сковороді розігріти невелику кількість рослинної олії. Цибулю нарізати півкільцями, моркву натерти на тертці, додати до сковороди та готувати до м’якості й легкого золотистого відтінку.

Шматки риби. Фото: smachnenke.com.ua

Додати сушені помідори, приправу для риби та томатну пасту, добре перемішати й прогріти кілька хвилин до появи насиченого аромату.

Приготування риби. Фото: smachnenke.com.ua

Додати воду, сіль і лавровий лист, довести соус до кипіння. Акуратно перекласти підготовлені шматки риби в томатний соус, накрити кришкою та тушкувати на слабкому вогні 15–20 хвилин, доки риба стане м’якою та добре просочиться соусом. Наприкінці додати оцет, обережно перемішати та зняти страву з вогню. Дати настоятися кілька хвилин під кришкою.

