Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Хек в томатном соусе на сковороде — рецепт без жарки

Хек в томатном соусе на сковороде — рецепт без жарки

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 01:04
Хек в томатном соусе на сковороде — нежный рецепт без жарки
Хек в томатном соусе. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт хека в томатном соусе станет удачным вариантом для легкого и полезного ужина. Рыба готовится без жарки, остается нежной и насыщенной на вкус. Минимум активных действий и понятный процесс делают блюдо удобным для ежедневного приготовления.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • хек или минтай — 1 кг;
  • растительное масло — для приготовления;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • сушеные помидоры — 1 ч. л.;
  • приправа для рыбы — 1 ч. л.;
  • томатная паста — 1 ст. л.;
  • соль — по своему вкусу;
  • вода — 200 мл.;
  • лавровый лист — 1-2 шт.;
  • уксус 9% — 1 ст. л.

Способ приготовления

Рыбу очистить, тщательно промыть и нарезать порционными кусками. На сковороду выложить лист пергамента, разместить рыбу в один слой, накрыть вторым листом пергамента и крышкой. Готовить на умеренном огне в течение 15 минут, чтобы рыба дошла без жарки и сохранила сочность.

рецепт хека в томатному соусі
Томатный соус. Фото: smachnenke.com.ua

На отдельной сковороде разогреть небольшое количество растительного масла. Лук нарезать полукольцами, морковь натереть на терке, добавить в сковороду и готовить до мягкости и легкого золотистого оттенка.

як смачно приготувати хек
Куски рыбы. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить сушеные помидоры, приправу для рыбы и томатную пасту, хорошо перемешать и прогреть несколько минут до появления насыщенного аромата.

рецепт хека на сковороді
Приготовление рыбы. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить воду, соль и лавровый лист, довести соус до кипения. Аккуратно переложить подготовленные куски рыбы в томатный соус, накрыть крышкой и тушить на слабом огне 15-20 минут, пока рыба станет мягкой и хорошо пропитается соусом. В конце добавить уксус, осторожно перемешать и снять блюдо с огня. Дать настояться несколько минут под крышкой.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления рыбы

Вкусная салака пряного посола — экономный рецепт 60 грн за 1 кг. 

Хек в сочном маринаде — рецепт в духовке на ужин.

Простой рецепт приготовления хека, минтая или трески — рыба по-польски.

Лучший рецепт котлет из рыбы — сочные, нежные и вкусные.

Ароматная рыба по-еврейски — самый вкусный рецепт, идеально на ужин.

Вкусная рыба по-французски в духовке — универсальный рецепт без хлопот.

Ужин рыба рецепт хек минтай
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации