Хек в томатном соусе на сковороде — нежный рецепт без жарки

Хек в томатном соусе. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт хека в томатном соусе станет удачным вариантом для легкого и полезного ужина. Рыба готовится без жарки, остается нежной и насыщенной на вкус. Минимум активных действий и понятный процесс делают блюдо удобным для ежедневного приготовления.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

хек или минтай — 1 кг;

растительное масло — для приготовления;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

сушеные помидоры — 1 ч. л.;

приправа для рыбы — 1 ч. л.;

томатная паста — 1 ст. л.;

соль — по своему вкусу;

вода — 200 мл.;

лавровый лист — 1-2 шт.;

уксус 9% — 1 ст. л.

Способ приготовления

Рыбу очистить, тщательно промыть и нарезать порционными кусками. На сковороду выложить лист пергамента, разместить рыбу в один слой, накрыть вторым листом пергамента и крышкой. Готовить на умеренном огне в течение 15 минут, чтобы рыба дошла без жарки и сохранила сочность.

Томатный соус. Фото: smachnenke.com.ua

На отдельной сковороде разогреть небольшое количество растительного масла. Лук нарезать полукольцами, морковь натереть на терке, добавить в сковороду и готовить до мягкости и легкого золотистого оттенка.

Куски рыбы. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить сушеные помидоры, приправу для рыбы и томатную пасту, хорошо перемешать и прогреть несколько минут до появления насыщенного аромата.

Приготовление рыбы. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить воду, соль и лавровый лист, довести соус до кипения. Аккуратно переложить подготовленные куски рыбы в томатный соус, накрыть крышкой и тушить на слабом огне 15-20 минут, пока рыба станет мягкой и хорошо пропитается соусом. В конце добавить уксус, осторожно перемешать и снять блюдо с огня. Дать настояться несколько минут под крышкой.

