Найкраще поєднання баклажани + кабачки — з фаршем на пательні

19 серпня 2025 21:00
Марина Євтягіна - Редактор
Баклажани з кабачками на пательні з фаршем — рецепт приготування смачної страви на кожен день
Баклажани та кабачки. Фото: кадр з відео
Марина Євтягіна - Редактор

На пательні поєднати ніжні кабачки, м’ясисті баклажани й запашний фарш — і отримати теплий сімейний обід без зайвого клопоту. Овочі нарізати кружальцями, злегка підсолити баклажани, підготувати простий томатний соус і скласти все шарами.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • баклажани — 2 шт.;
  • кабачки — 2 шт.;
  • помідор — 1 шт.;
  • фарш м’ясний (свинина/яловичина або змішаний) — 300–400 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • часник — 4–5 зуб.;
  • томатний сік — 180 мл;
  • паприка мелена — до свого смаку;
  • сіль — до свого смаку;
  • перець чорний мелений — до свого смаку;
  • олія рослинна — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Баклажани та кабачки помити, обсушити, нарізати рівними кружальцями. Баклажани злегка посолити, залишити на 10 хвилин, щоб вийшла зайва волога, промокнути рушниками.

що приготувати з кабачків
Баклажани та сіль. Фото: кадр з відео

Фарш покласти в миску, натерти до нього цибулю на дрібній тертці, додати частину подрібненого часнику, посолити та поперчити, ретельно перемішати до однорідності.

рецепт баклажанів та кабачків
Приготування фаршу. Фото: кадр з відео

У чаші змішати томатний сік, паприку, решту подрібненого часнику, олію, дрібку солі й перцю до однорідного соусу.

рецепт з фаршем, баклажанами та кабачками
Кабачки, баклажан та фарш. Фото: кадр з відео

Пательню з високими бортами тонко змастити олією. Викладати овочі, чергуючи кабачки й баклажани у вигляді "лусочок" або по колу. Між частиною кружалець розподілити невеликі плоскі порції фаршу, злегка притискаючи, зверху розкласти тонкі скибочки помідора.

смачна страва з баклажанами
Томатний соус. Фото: кадр з відео

Залити томатним соусом так, щоб рідина доходила приблизно до середини шару. Накрити кришкою та готувати на повільному вогні 40 хвилин, підтримуючи тихе томління. Наприкінці зняти кришку, скуштувати соус, за потреби відрегулювати сіль і перець, дати страві кілька хвилин відпочинку.

рецепт баклажанів та кабачків
Готова страва. Фото: кадр з відео

Подавати просто з пательні або акуратно перекладати лопаткою на тарілки, додавати ложку густого соусу з дна. Смачно поєднувати з рисом, кус-кусом, булгуром або підсмаженим хлібом.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак 

Соковиті котлети з курячого фаршу з кабачком та картоплею. 

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою. 

Рецепт курячих котлет в духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою. 

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото. 

Рецепт котлет з кабачками та свининою — справжня подільська класика. 

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт. 

Вечеря рецепт баклажан м'ясний фарш кабачки
