Баклажани з кабачками на пательні з фаршем — рецепт приготування смачної страви на кожен день

Баклажани та кабачки. Фото: кадр з відео

На пательні поєднати ніжні кабачки, м’ясисті баклажани й запашний фарш — і отримати теплий сімейний обід без зайвого клопоту. Овочі нарізати кружальцями, злегка підсолити баклажани, підготувати простий томатний соус і скласти все шарами.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

Вам знадобиться:

баклажани — 2 шт.;

кабачки — 2 шт.;

помідор — 1 шт.;

фарш м’ясний (свинина/яловичина або змішаний) — 300–400 г;

цибуля — 1 шт.;

часник — 4–5 зуб.;

томатний сік — 180 мл;

паприка мелена — до свого смаку;

сіль — до свого смаку;

перець чорний мелений — до свого смаку;

олія рослинна — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Баклажани та кабачки помити, обсушити, нарізати рівними кружальцями. Баклажани злегка посолити, залишити на 10 хвилин, щоб вийшла зайва волога, промокнути рушниками.

Баклажани та сіль. Фото: кадр з відео

Фарш покласти в миску, натерти до нього цибулю на дрібній тертці, додати частину подрібненого часнику, посолити та поперчити, ретельно перемішати до однорідності.

Приготування фаршу. Фото: кадр з відео

У чаші змішати томатний сік, паприку, решту подрібненого часнику, олію, дрібку солі й перцю до однорідного соусу.

Кабачки, баклажан та фарш. Фото: кадр з відео

Пательню з високими бортами тонко змастити олією. Викладати овочі, чергуючи кабачки й баклажани у вигляді "лусочок" або по колу. Між частиною кружалець розподілити невеликі плоскі порції фаршу, злегка притискаючи, зверху розкласти тонкі скибочки помідора.

Томатний соус. Фото: кадр з відео

Залити томатним соусом так, щоб рідина доходила приблизно до середини шару. Накрити кришкою та готувати на повільному вогні 40 хвилин, підтримуючи тихе томління. Наприкінці зняти кришку, скуштувати соус, за потреби відрегулювати сіль і перець, дати страві кілька хвилин відпочинку.

Готова страва. Фото: кадр з відео

Подавати просто з пательні або акуратно перекладати лопаткою на тарілки, додавати ложку густого соусу з дна. Смачно поєднувати з рисом, кус-кусом, булгуром або підсмаженим хлібом.

