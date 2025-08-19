Баклажаны с кабачками на сковороде с фаршем — рецепт приготовления вкусного блюда на каждый день

Лучшее сочетание баклажаны + кабачки — с фаршем на сковороде
На сковороде соединить нежные кабачки, мясистые баклажаныи ароматный фарш — и получить теплый семейный обед без лишних хлопот. Овощи нарезать кружочками, слегка подсолить баклажаны, подготовить простой томатный соус и сложить все слоями.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.
Вам понадобится:
- баклажаны — 2 шт.;
- кабачки — 2 шт.;
- помидор — 1 шт.;
- фарш мясной (свинина/говядина или смешанный) — 300-400 г;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 4-5 зуб.;
- томатный сок — 180 мл;
- паприка молотая — по своему вкусу;
- соль — по своему вкусу;
- перец черный молотый — по своему вкусу;
- масло растительное — 1 ст. л.
Способ приготовления
Баклажаны и кабачки помыть, обсушить, нарезать ровными кружочками. Баклажаны слегка посолить, оставить на 10 минут, чтобы вышла лишняя влага, промокнуть полотенцами.
Фарш положить в миску, натереть к нему лук на мелкой терке, добавить часть измельченного чеснока, посолить и поперчить, тщательно перемешать до однородности.
В чаше смешать томатный сок, паприку, оставшийся измельченный чеснок, растительное масло, щепотку соли и перца до однородного соуса.
Сковороду с высокими бортами тонко смазать растительным маслом. Выкладывать овощи, чередуя кабачки и баклажаны в виде "чешуек" или по кругу. Между частью кружочков распределить небольшие плоские порции фарша, слегка прижимая, сверху разложить тонкие ломтики помидора.
Залить томатным соусом так, чтобы жидкость доходила примерно до середины слоя. Накрыть крышкой и готовить на медленном огне 40 минут, поддерживая тихое томление. В конце снять крышку, попробовать соус, при необходимости отрегулировать соль и перец, дать блюду несколько минут отдыха.
Подавать просто со сковороды или аккуратно перекладывать лопаткой на тарелки, добавлять ложку густого соуса со дна. Вкусно сочетать с рисом, кус-кусом, булгуром или поджаренным хлебом.
