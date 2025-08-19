Видео
Популярные запросы

Лучшее сочетание баклажаны + кабачки — с фаршем на сковороде

19 августа 2025 21:00
Марина Евтягина - Редактор
Баклажаны с кабачками на сковороде с фаршем — рецепт приготовления вкусного блюда на каждый день
Баклажаны и кабачки. Фото: кадр из видео
Марина Евтягина - Редактор

На сковороде соединить нежные кабачки, мясистые баклажаныи ароматный фарш — и получить теплый семейный обед без лишних хлопот. Овощи нарезать кружочками, слегка подсолить баклажаны, подготовить простой томатный соус и сложить все слоями. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

Вам понадобится:

  • баклажаны — 2 шт.;
  • кабачки — 2 шт.;
  • помидор — 1 шт.;
  • фарш мясной (свинина/говядина или смешанный) — 300-400 г;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 4-5 зуб.;
  • томатный сок — 180 мл;
  • паприка молотая — по своему вкусу;
  • соль — по своему вкусу;
  • перец черный молотый — по своему вкусу;
  • масло растительное — 1 ст. л.

Способ приготовления

Баклажаны и кабачки помыть, обсушить, нарезать ровными кружочками. Баклажаны слегка посолить, оставить на 10 минут, чтобы вышла лишняя влага, промокнуть полотенцами.

що приготувати з кабачків
Баклажаны и соль. Фото: кадр из видео

Фарш положить в миску, натереть к нему лук на мелкой терке, добавить часть измельченного чеснока, посолить и поперчить, тщательно перемешать до однородности.

рецепт баклажанів та кабачків
Приготовление фарша. Фото: кадр из видео

В чаше смешать томатный сок, паприку, оставшийся измельченный чеснок, растительное масло, щепотку соли и перца до однородного соуса.

рецепт з фаршем, баклажанами та кабачками
Кабачки, баклажан и фарш. Фото: кадр из видео

Сковороду с высокими бортами тонко смазать растительным маслом. Выкладывать овощи, чередуя кабачки и баклажаны в виде "чешуек" или по кругу. Между частью кружочков распределить небольшие плоские порции фарша, слегка прижимая, сверху разложить тонкие ломтики помидора.

смачна страва з баклажанами
Томатный соус. Фото: кадр из видео

Залить томатным соусом так, чтобы жидкость доходила примерно до середины слоя. Накрыть крышкой и готовить на медленном огне 40 минут, поддерживая тихое томление. В конце снять крышку, попробовать соус, при необходимости отрегулировать соль и перец, дать блюду несколько минут отдыха.

рецепт баклажанів та кабачків
Готовое блюдо. Фото: кадр из видео

Подавать просто со сковороды или аккуратно перекладывать лопаткой на тарелки, добавлять ложку густого соуса со дна. Вкусно сочетать с рисом, кус-кусом, булгуром или поджаренным хлебом.

Ужин рецепт баклажан мясной фарш кабачки
