Баклажаны с кабачками на сковороде с фаршем — рецепт приготовления вкусного блюда на каждый день

Баклажаны и кабачки. Фото: кадр из видео

На сковороде соединить нежные кабачки, мясистые баклажаныи ароматный фарш — и получить теплый семейный обед без лишних хлопот. Овощи нарезать кружочками, слегка подсолить баклажаны, подготовить простой томатный соус и сложить все слоями.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

Вам понадобится:

баклажаны — 2 шт.;

кабачки — 2 шт.;

помидор — 1 шт.;

фарш мясной (свинина/говядина или смешанный) — 300-400 г;

лук — 1 шт.;

чеснок — 4-5 зуб.;

томатный сок — 180 мл;

паприка молотая — по своему вкусу;

соль — по своему вкусу;

перец черный молотый — по своему вкусу;

масло растительное — 1 ст. л.

Способ приготовления

Баклажаны и кабачки помыть, обсушить, нарезать ровными кружочками. Баклажаны слегка посолить, оставить на 10 минут, чтобы вышла лишняя влага, промокнуть полотенцами.

Баклажаны и соль. Фото: кадр из видео

Фарш положить в миску, натереть к нему лук на мелкой терке, добавить часть измельченного чеснока, посолить и поперчить, тщательно перемешать до однородности.

Приготовление фарша. Фото: кадр из видео

В чаше смешать томатный сок, паприку, оставшийся измельченный чеснок, растительное масло, щепотку соли и перца до однородного соуса.

Кабачки, баклажан и фарш. Фото: кадр из видео

Сковороду с высокими бортами тонко смазать растительным маслом. Выкладывать овощи, чередуя кабачки и баклажаны в виде "чешуек" или по кругу. Между частью кружочков распределить небольшие плоские порции фарша, слегка прижимая, сверху разложить тонкие ломтики помидора.

Томатный соус. Фото: кадр из видео

Залить томатным соусом так, чтобы жидкость доходила примерно до середины слоя. Накрыть крышкой и готовить на медленном огне 40 минут, поддерживая тихое томление. В конце снять крышку, попробовать соус, при необходимости отрегулировать соль и перец, дать блюду несколько минут отдыха.

Готовое блюдо. Фото: кадр из видео

Подавать просто со сковороды или аккуратно перекладывать лопаткой на тарелки, добавлять ложку густого соуса со дна. Вкусно сочетать с рисом, кус-кусом, булгуром или поджаренным хлебом.

