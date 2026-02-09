Суп із фрикадельками та плавленим сирком — простий рецепт нереально смачного обіду

Один інгредієнт і суп із фрикадельками стає нереально смачним
Один інгредієнт здатен повністю змінити смак знайомої страви. Цей суп із фрикадельками завдяки плавленому сирку виходить напрочуд ніжним, ароматним і ідеально підходить для смачного домашнього обіду.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- фарш — 400 г;
- картопля — 3 шт.;
- макарони — 4–5 ст. л.;
- морква — 1 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- плавлений сирок — 90 г;
- рослинна олія — для обсмажування;
- сіль — за смаком;
- чорний мелений перець — за смаком;
- лавровий лист — 1–2 шт.;
- зелень — за бажанням.
Спосіб приготування
У каструлі закип’ятити воду, додати сіль, чорний перець і лавровий лист. Фарш приправити сіллю та перцем, сформувати невеликі фрикадельки й обережно додати їх у киплячу воду. Готувати на середньому вогні приблизно 10 хвилин, знімаючи піну, щоб бульйон залишався чистим і прозорим.
Картоплю нарізати невеликими кубиками. Цибулю дрібно нарізати та обсмажити на рослинній олії до м’якості й золотистого кольору. Моркву натерти на великій тертці, додати до цибулі й готувати ще кілька хвилин.
Після цього додати нарізаний або натертий плавлений сирок і добре перемішати, щоб він почав танути та поєднався з овочами.
До каструлі з фрикадельками додати картоплю та сирно-овочеву зажарку, довести до кипіння й готувати на слабкому вогні до м’якості картоплі. Додати макарони та продовжити приготування. Наприкінці додати дрібно нарізану зелень, накрити каструлю кришкою й дати супу настоятися кілька хвилин.
