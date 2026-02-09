Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Один інгредієнт і суп із фрикадельками стає нереально смачним

Один інгредієнт і суп із фрикадельками стає нереально смачним

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 21:04
Суп із фрикадельками та плавленим сирком — простий рецепт нереально смачного обіду
Суп із фрикадельками. Фото: smachnenke.com.ua

Один інгредієнт здатен повністю змінити смак знайомої страви. Цей суп із фрикадельками завдяки плавленому сирку виходить напрочуд ніжним, ароматним і ідеально підходить для смачного домашнього обіду.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • фарш — 400 г;
  • картопля — 3 шт.;
  • макарони — 4–5 ст. л.;
  • морква — 1 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • плавлений сирок — 90 г;
  • рослинна олія — для обсмажування;
  • сіль — за смаком;
  • чорний мелений перець — за смаком;
  • лавровий лист — 1–2 шт.;
  • зелень — за бажанням.

Спосіб приготування

У каструлі закип’ятити воду, додати сіль, чорний перець і лавровий лист. Фарш приправити сіллю та перцем, сформувати невеликі фрикадельки й обережно додати їх у киплячу воду. Готувати на середньому вогні приблизно 10 хвилин, знімаючи піну, щоб бульйон залишався чистим і прозорим.

рецепт супу з фрикадельками
Морква та плавений сир. Фото: smachnenke.com.ua

Картоплю нарізати невеликими кубиками. Цибулю дрібно нарізати та обсмажити на рослинній олії до м’якості й золотистого кольору. Моркву натерти на великій тертці, додати до цибулі й готувати ще кілька хвилин.

рецепт супу з фрикадельками
Приготування супу. Фото: smachnenke.com.ua

Після цього додати нарізаний або натертий плавлений сирок і добре перемішати, щоб він почав танути та поєднався з овочами.

смачний суп з фрикадельками та вермішелю
Додавання макаронів. Фото: smachnenke.com.ua

До каструлі з фрикадельками додати картоплю та сирно-овочеву зажарку, довести до кипіння й готувати на слабкому вогні до м’якості картоплі. Додати макарони та продовжити приготування. Наприкінці додати дрібно нарізану зелень, накрити каструлю кришкою й дати супу настоятися кілька хвилин.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів перших страв

Турецький крем-суп із сочевиці — це корисно та дуже смачно. 

Простий рецепт капусняку з ребрами та з копченим ароматом. 

Рецепт супу "Здоровʼя" для комфорту в шлунку — 200 г курячої грудки. 

Французький цибулевий суп — смачна страва в холодну пору року. 

Наваристий капусняк за рецептом бабусі — всі будуть просити добавки. 

Смачний домашній суп із сирними галушками — рецепт за 20 хвилин. 

Ароматний грибний суп з печериць — за рецептом свекрухи. 

 

рецепт суп борщ м'ясний фарш обід
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації