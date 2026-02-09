Суп із фрикадельками та плавленим сирком — простий рецепт нереально смачного обіду

Суп із фрикадельками. Фото: smachnenke.com.ua

Один інгредієнт здатен повністю змінити смак знайомої страви. Цей суп із фрикадельками завдяки плавленому сирку виходить напрочуд ніжним, ароматним і ідеально підходить для смачного домашнього обіду.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

фарш — 400 г;

картопля — 3 шт.;

макарони — 4–5 ст. л.;

морква — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

плавлений сирок — 90 г;

рослинна олія — для обсмажування;

сіль — за смаком;

чорний мелений перець — за смаком;

лавровий лист — 1–2 шт.;

зелень — за бажанням.

Спосіб приготування

У каструлі закип’ятити воду, додати сіль, чорний перець і лавровий лист. Фарш приправити сіллю та перцем, сформувати невеликі фрикадельки й обережно додати їх у киплячу воду. Готувати на середньому вогні приблизно 10 хвилин, знімаючи піну, щоб бульйон залишався чистим і прозорим.

Морква та плавений сир. Фото: smachnenke.com.ua

Картоплю нарізати невеликими кубиками. Цибулю дрібно нарізати та обсмажити на рослинній олії до м’якості й золотистого кольору. Моркву натерти на великій тертці, додати до цибулі й готувати ще кілька хвилин.

Приготування супу. Фото: smachnenke.com.ua

Після цього додати нарізаний або натертий плавлений сирок і добре перемішати, щоб він почав танути та поєднався з овочами.

Додавання макаронів. Фото: smachnenke.com.ua

До каструлі з фрикадельками додати картоплю та сирно-овочеву зажарку, довести до кипіння й готувати на слабкому вогні до м’якості картоплі. Додати макарони та продовжити приготування. Наприкінці додати дрібно нарізану зелень, накрити каструлю кришкою й дати супу настоятися кілька хвилин.

