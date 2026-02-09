Видео
Видео

Один ингредиент и суп с фрикадельками становится нереально вкусным

Один ингредиент и суп с фрикадельками становится нереально вкусным

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 21:04
Суп с фрикадельками и плавленым сырком — простой рецепт нереально вкусного обеда
Суп с фрикадельками. Фото: smachnenke.com.ua

Один ингредиент способен полностью изменить вкус знакомого блюда. Этот суп с фрикадельками благодаря плавленому сырку получается удивительно нежным, ароматным и идеально подходит для вкусного домашнего обеда.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • фарш — 400 г;
  • картофель — 3 шт.;
  • макароны — 4-5 ст. л.;
  • морковь — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • плавленый сырок — 90 г;
  • растительное масло — для обжаривания;
  • соль — по вкусу;
  • черный молотый перец — по вкусу;
  • лавровый лист — 1-2 шт;
  • зелень — по желанию.

Способ приготовления

В кастрюле вскипятить воду, добавить соль, черный перец и лавровый лист. Фарш приправить солью и перцем, сформировать небольшие фрикадельки и осторожно добавить их в кипящую воду. Готовить на среднем огне примерно 10 минут, снимая пену, чтобы бульон оставался чистым и прозрачным.

рецепт супу з фрикадельками
Морковь и плавленый сыр. Фото: smachnenke.com.ua

Картофель нарезать небольшими кубиками. Лук мелко нарезать и обжарить на растительном масле до мягкости и золотистого цвета. Морковь натереть на крупной терке, добавить к луку и готовить еще несколько минут.

рецепт супу з фрикадельками
Приготовление супа. Фото: smachnenke.com.ua

После этого добавить нарезанный или натертый плавленый сырок и хорошо перемешать, чтобы он начал таять и соединился с овощами.

смачний суп з фрикадельками та вермішелю
Добавление макарон. Фото: smachnenke.com.ua

В кастрюлю с фрикадельками добавить картофель и сырно-овощную зажарку, довести до кипения и готовить на слабом огне до мягкости картофеля. Добавить макароны и продолжить приготовление. В конце добавить мелко нарезанную зелень, накрыть кастрюлю крышкой и дать супу настояться несколько минут.

рецепт суп борщ мясной фарш обед
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
