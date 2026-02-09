Суп с фрикадельками и плавленым сырком — простой рецепт нереально вкусного обеда

Один ингредиент и суп с фрикадельками становится нереально вкусным
Один ингредиент способен полностью изменить вкус знакомого блюда. Этот суп с фрикадельками благодаря плавленому сырку получается удивительно нежным, ароматным и идеально подходит для вкусного домашнего обеда.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- фарш — 400 г;
- картофель — 3 шт.;
- макароны — 4-5 ст. л.;
- морковь — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- плавленый сырок — 90 г;
- растительное масло — для обжаривания;
- соль — по вкусу;
- черный молотый перец — по вкусу;
- лавровый лист — 1-2 шт;
- зелень — по желанию.
Способ приготовления
В кастрюле вскипятить воду, добавить соль, черный перец и лавровый лист. Фарш приправить солью и перцем, сформировать небольшие фрикадельки и осторожно добавить их в кипящую воду. Готовить на среднем огне примерно 10 минут, снимая пену, чтобы бульон оставался чистым и прозрачным.
Картофель нарезать небольшими кубиками. Лук мелко нарезать и обжарить на растительном масле до мягкости и золотистого цвета. Морковь натереть на крупной терке, добавить к луку и готовить еще несколько минут.
После этого добавить нарезанный или натертый плавленый сырок и хорошо перемешать, чтобы он начал таять и соединился с овощами.
В кастрюлю с фрикадельками добавить картофель и сырно-овощную зажарку, довести до кипения и готовить на слабом огне до мягкости картофеля. Добавить макароны и продолжить приготовление. В конце добавить мелко нарезанную зелень, накрыть кастрюлю крышкой и дать супу настояться несколько минут.
