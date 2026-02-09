Суп с фрикадельками и плавленым сырком — простой рецепт нереально вкусного обеда

Суп с фрикадельками. Фото: smachnenke.com.ua

Один ингредиент способен полностью изменить вкус знакомого блюда. Этот суп с фрикадельками благодаря плавленому сырку получается удивительно нежным, ароматным и идеально подходит для вкусного домашнего обеда.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

фарш — 400 г;

картофель — 3 шт.;

макароны — 4-5 ст. л.;

морковь — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

плавленый сырок — 90 г;

растительное масло — для обжаривания;

соль — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу;

лавровый лист — 1-2 шт;

зелень — по желанию.

Способ приготовления

В кастрюле вскипятить воду, добавить соль, черный перец и лавровый лист. Фарш приправить солью и перцем, сформировать небольшие фрикадельки и осторожно добавить их в кипящую воду. Готовить на среднем огне примерно 10 минут, снимая пену, чтобы бульон оставался чистым и прозрачным.

Морковь и плавленый сыр. Фото: smachnenke.com.ua

Картофель нарезать небольшими кубиками. Лук мелко нарезать и обжарить на растительном масле до мягкости и золотистого цвета. Морковь натереть на крупной терке, добавить к луку и готовить еще несколько минут.

Приготовление супа. Фото: smachnenke.com.ua

После этого добавить нарезанный или натертый плавленый сырок и хорошо перемешать, чтобы он начал таять и соединился с овощами.

Добавление макарон. Фото: smachnenke.com.ua

В кастрюлю с фрикадельками добавить картофель и сырно-овощную зажарку, довести до кипения и готовить на слабом огне до мягкости картофеля. Добавить макароны и продолжить приготовление. В конце добавить мелко нарезанную зелень, накрыть кастрюлю крышкой и дать супу настояться несколько минут.

