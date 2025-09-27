Пиріг 8 ложок — рецепт приготування за 5 хвилин із доступних продуктів

Пиріг за 5 хвилин "8 ложок" — рецепт з самих доступних продуктів
Пиріг "8 ложок" — це ідеальний варіант для швидкої випічки, коли хочеться чогось смачного без зайвих зусиль. Усього кілька доступних продуктів, 5 хвилин на підготовку — і ароматний десерт уже в духовці. Такий пиріг виходить ніжним усередині та красивим зовні завдяки чергуванню двох видів тіста.
Вам знадобиться:
- яйця — 3 шт.;
- сіль — дрібка;
- ваніль — дрібка;
- цукор — 8 ст. л.;
- олія — 8 ст. л.;
- йогурт — 8 ст. л.;
- молоко — 8 ст. л.;
- борошно — 8 ст. л.;
- розпушувач — 1 ст. л.;
- цукрова пудра — для прикраси.
Для шоколадного тіста:
- какао — 2 ст. л.;
- молоко — 2 ст. л.
Спосіб приготування
Яйця збити з дрібкою солі, ванілі та цукром до пишної світлої маси. Влити олію, йогурт і молоко, перемішати. Додати просіяне борошно з розпушувачем, замісити однорідне тісто.
Масу розділити на дві частини. В одну всипати какао, влити молоко та добре перемішати.
Форму для випікання розміром 22×12 см змастити маслом. Викладати обидва види тіста по черзі ложкою, щоб вийшов красивий візерунок.
Випікати у духовці при 175 °C приблизно 35–40 хвилин. Готовий пиріг остудити та посипати цукровою пудрою.
