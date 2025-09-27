Пиріг 8 ложок — рецепт приготування за 5 хвилин із доступних продуктів

Домашній пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Пиріг "8 ложок" — це ідеальний варіант для швидкої випічки, коли хочеться чогось смачного без зайвих зусиль. Усього кілька доступних продуктів, 5 хвилин на підготовку — і ароматний десерт уже в духовці. Такий пиріг виходить ніжним усередині та красивим зовні завдяки чергуванню двох видів тіста.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

яйця — 3 шт.;

сіль — дрібка;

ваніль — дрібка;

цукор — 8 ст. л.;

олія — 8 ст. л.;

йогурт — 8 ст. л.;

молоко — 8 ст. л.;

борошно — 8 ст. л.;

розпушувач — 1 ст. л.;

цукрова пудра — для прикраси.

Для шоколадного тіста:

какао — 2 ст. л.;

молоко — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Яйця збити з дрібкою солі, ванілі та цукром до пишної світлої маси. Влити олію, йогурт і молоко, перемішати. Додати просіяне борошно з розпушувачем, замісити однорідне тісто.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Масу розділити на дві частини. В одну всипати какао, влити молоко та добре перемішати.

Приготування пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для випікання розміром 22×12 см змастити маслом. Викладати обидва види тіста по черзі ложкою, щоб вийшов красивий візерунок.

Шматок пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати у духовці при 175 °C приблизно 35–40 хвилин. Готовий пиріг остудити та посипати цукровою пудрою.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття.

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт.

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди.

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів.

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми.

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт.