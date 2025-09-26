Бретонський пиріг — рецепт приготування французького десерту вдома

Бретонський пиріг. Фото: smakuiemo.com.ua

Бретонський пиріг — це вишуканий французький десерт, який поєднує простоту рецепта та неймовірний смак. Завдяки ніжному тісту й апетитній золотистій скоринці він стане справжньою окрасою чаювання. Приготувати його легко навіть вдома, а результат завжди вражає.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

масло вершкове — 110 г;

цукор-пісок — 110 г;

жовтки — 3–4 шт. (залежно від розміру яєць);

жовток для змащування — 1 шт.;

борошно — 140 г.

Спосіб приготування

М’яке вершкове масло розтерти з цукром до кремової консистенції. Додати жовтки й ретельно перемішати, щоб утворилася однорідна маса.

Вершкове масло. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати просіяне борошно й замісити м’яке, трохи липке тісто, яке добре тримає форму.

Приготування тіста. Фото: smakui emo.com.ua

Форму застелити пергаментом, викласти тісто та розрівняти руками, змоченими у воді. Поставити форму в морозильник на 40–45 хвилин — це забезпечить пирогу розсипчасту структуру й апетитну скоринку.

Приготування пирога. Фото: smakui emo.com.ua

Перед випіканням змастити поверхню збитим жовтком і зробити виделкою легкий візерунок.

Збитий жовток. Фото: smakui emo.com.ua

Випікати у духовці при 180 °C приблизно 35–40 хвилин, доки тісто не стане золотистим.

Готовий пиріг. Фото: smakui emo.com.ua

Готовий пиріг залишити до повного охолодження, щоб він добре тримав форму та легко нарізався на шматочки.

