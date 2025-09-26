Відео
Головна Смак Бретонський пиріг — простий рецепт вишуканого десерту із Франції

Бретонський пиріг — простий рецепт вишуканого десерту із Франції

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 03:04
Бретонський пиріг — рецепт приготування французького десерту вдома
Бретонський пиріг. Фото: smakuiemo.com.ua

Бретонський пиріг — це вишуканий французький десерт, який поєднує простоту рецепта та неймовірний смак. Завдяки ніжному тісту й апетитній золотистій скоринці він стане справжньою окрасою чаювання. Приготувати його легко навіть вдома, а результат завжди вражає.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Вам знадобиться:

  • масло вершкове — 110 г;
  • цукор-пісок — 110 г;
  • жовтки — 3–4 шт. (залежно від розміру яєць);
  • жовток для змащування — 1 шт.;
  • борошно — 140 г.

Спосіб приготування

М’яке вершкове масло розтерти з цукром до кремової консистенції. Додати жовтки й ретельно перемішати, щоб утворилася однорідна маса.

рецепт десерту
Вершкове масло. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати просіяне борошно й замісити м’яке, трохи липке тісто, яке добре тримає форму.

французський рецепт пирога
Приготування тіста. Фото: smakui emo.com.ua

Форму застелити пергаментом, викласти тісто та розрівняти руками, змоченими у воді. Поставити форму в морозильник на 40–45 хвилин — це забезпечить пирогу розсипчасту структуру й апетитну скоринку.

рецепт Бретонського пирога
Приготування пирога. Фото: smakui emo.com.ua

Перед випіканням змастити поверхню збитим жовтком і зробити виделкою легкий візерунок.

смачний рецепт Бретонського пирога
Збитий жовток. Фото: smakui emo.com.ua

Випікати у духовці при 180 °C приблизно 35–40 хвилин, доки тісто не стане золотистим.

простий рецепт Бретонського пирога
Готовий пиріг. Фото: smakui emo.com.ua

Готовий пиріг залишити до повного охолодження, щоб він добре тримав форму та легко нарізався на шматочки.

Франція пиріг десерт рецепт випічка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
