Бретонский пирог — рецепт приготовления французского десерта дома

Бретонский пирог. Фото: smakuiemo.com.ua

Бретонский пирог — это изысканный французский десерт, который сочетает простоту рецепта и невероятный вкус. Благодаря нежному тесту и аппетитной золотистой корочке он станет настоящим украшением чаепития. Приготовить его легко даже дома, а результат всегда впечатляет.

Вам понадобится:

масло сливочное — 110 г;

сахар-песок — 110 г;

желтки — 3-4 шт. (в зависимости от размера яиц);

желток для смазывания — 1 шт.;

мука — 140 г.

Способ приготовления

Мягкое сливочное масло растереть с сахаром до кремовой консистенции. Добавить желтки и тщательно перемешать, чтобы образовалась однородная масса.

Сливочное масло. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить просеянную муку и замесить мягкое, немного липкое тесто, которое хорошо держит форму.

Приготовление теста. Фото: smakuiemo .com.ua

Форму застелить пергаментом, выложить тесто и разровнять руками, смоченными в воде. Поставить форму в морозильник на 40-45 минут — это обеспечит пирогу рассыпчатую структуру и аппетитную корочку.

Приготовление пирога. Фото: smakui emo .com.ua

Перед выпеканием смазать поверхность взбитым желтком и сделать вилкой легкий узор.

Взбитый желток. Фото: smakui emo .com.ua

Выпекать в духовке при 180 °C примерно 35-40 минут, пока тесто не станет золотистым.

Готовый пирог. Фото: smakui emo .com.ua

Готовый пирог оставить до полного остывания, чтобы он хорошо держал форму и легко нарезался на кусочки.

