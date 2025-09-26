Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Бретонский пирог — простой рецепт изысканного десерта из Франции

Бретонский пирог — простой рецепт изысканного десерта из Франции

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 03:04
Бретонский пирог — рецепт приготовления французского десерта дома
Бретонский пирог. Фото: smakuiemo.com.ua

Бретонский пирог — это изысканный французский десерт, который сочетает простоту рецепта и невероятный вкус. Благодаря нежному тесту и аппетитной золотистой корочке он станет настоящим украшением чаепития. Приготовить его легко даже дома, а результат всегда впечатляет.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

Реклама
  • масло сливочное — 110 г;
  • сахар-песок — 110 г;
  • желтки — 3-4 шт. (в зависимости от размера яиц);
  • желток для смазывания — 1 шт.;
  • мука — 140 г.

Способ приготовления

Мягкое сливочное масло растереть с сахаром до кремовой консистенции. Добавить желтки и тщательно перемешать, чтобы образовалась однородная масса.

рецепт десерту
Сливочное масло. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить просеянную муку и замесить мягкое, немного липкое тесто, которое хорошо держит форму.

Реклама
французський рецепт пирога
Приготовление теста. Фото: smakuiemo .com.ua

Форму застелить пергаментом, выложить тесто и разровнять руками, смоченными в воде. Поставить форму в морозильник на 40-45 минут — это обеспечит пирогу рассыпчатую структуру и аппетитную корочку.

рецепт Бретонського пирога
Приготовление пирога. Фото: smakui emo .com.ua

Перед выпеканием смазать поверхность взбитым желтком и сделать вилкой легкий узор.

смачний рецепт Бретонського пирога
Взбитый желток. Фото: smakui emo .com.ua

Выпекать в духовке при 180 °C примерно 35-40 минут, пока тесто не станет золотистым.

простий рецепт Бретонського пирога
Готовый пирог. Фото: smakui emo .com.ua

Готовый пирог оставить до полного остывания, чтобы он хорошо держал форму и легко нарезался на кусочки.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Франция пирог десерт рецепт выпечка
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации