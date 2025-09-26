Бретонский пирог — рецепт приготовления французского десерта дома

Бретонский пирог — простой рецепт изысканного десерта из Франции
Бретонский пирог — это изысканный французский десерт, который сочетает простоту рецепта и невероятный вкус. Благодаря нежному тесту и аппетитной золотистой корочке он станет настоящим украшением чаепития. Приготовить его легко даже дома, а результат всегда впечатляет.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- масло сливочное — 110 г;
- сахар-песок — 110 г;
- желтки — 3-4 шт. (в зависимости от размера яиц);
- желток для смазывания — 1 шт.;
- мука — 140 г.
Способ приготовления
Мягкое сливочное масло растереть с сахаром до кремовой консистенции. Добавить желтки и тщательно перемешать, чтобы образовалась однородная масса.
Добавить просеянную муку и замесить мягкое, немного липкое тесто, которое хорошо держит форму.
Форму застелить пергаментом, выложить тесто и разровнять руками, смоченными в воде. Поставить форму в морозильник на 40-45 минут — это обеспечит пирогу рассыпчатую структуру и аппетитную корочку.
Перед выпеканием смазать поверхность взбитым желтком и сделать вилкой легкий узор.
Выпекать в духовке при 180 °C примерно 35-40 минут, пока тесто не станет золотистым.
Готовый пирог оставить до полного остывания, чтобы он хорошо держал форму и легко нарезался на кусочки.
