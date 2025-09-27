Пирог 8 ложек — рецепт приготовления за 5 минут из доступных продуктов

Пирог за 5 минут "8 ложек" — рецепт из самых доступных продуктов
Пирог "8 ложек" — это идеальный вариант для быстрой выпечки, когда хочется чего-то вкусного без лишних усилий. Всего несколько доступных продуктов, 5 минут на подготовку — и ароматный десерт уже в духовке. Такой пирог получается нежным внутри и красивым снаружи благодаря чередованию двух видов теста.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яйца — 3 шт.;
- соль — щепотка;
- ваниль — щепотка;
- сахар — 8 ст. л.;
- масло — 8 ст. л.;
- йогурт — 8 ст. л.;
- молоко — 8 ст. л.;
- мука — 8 ст. л.;
- разрыхлитель — 1 ст. л.;
- сахарная пудра — для украшения.
Для шоколадного теста:
- какао — 2 ст. л.;
- молоко — 2 ст. л.
Способ приготовления
Яйца взбить со щепоткой соли, ванили и сахаром до пышной светлой массы. Влить масло, йогурт и молоко, перемешать. Добавить просеянную муку с разрыхлителем, замесить однородное тесто.
Массу разделить на две части. В одну всыпать какао, влить молоко и хорошо перемешать.
Форму для выпекания размером 22×12 см смазать маслом. Выкладывать оба вида теста поочередно ложкой, чтобы получился красивый узор.
Выпекать в духовке при 175 °C примерно 35-40 минут. Готовый пирог остудить и посыпать сахарной пудрой.
