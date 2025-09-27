Пирог 8 ложек — рецепт приготовления за 5 минут из доступных продуктов

Домашний пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Пирог "8 ложек" — это идеальный вариант для быстрой выпечки, когда хочется чего-то вкусного без лишних усилий. Всего несколько доступных продуктов, 5 минут на подготовку — и ароматный десерт уже в духовке. Такой пирог получается нежным внутри и красивым снаружи благодаря чередованию двух видов теста.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

яйца — 3 шт.;

соль — щепотка;

ваниль — щепотка;

сахар — 8 ст. л.;

масло — 8 ст. л.;

йогурт — 8 ст. л.;

молоко — 8 ст. л.;

мука — 8 ст. л.;

разрыхлитель — 1 ст. л.;

сахарная пудра — для украшения.

Для шоколадного теста:

какао — 2 ст. л.;

молоко — 2 ст. л.

Способ приготовления

Яйца взбить со щепоткой соли, ванили и сахаром до пышной светлой массы. Влить масло, йогурт и молоко, перемешать. Добавить просеянную муку с разрыхлителем, замесить однородное тесто.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Массу разделить на две части. В одну всыпать какао, влить молоко и хорошо перемешать.

Приготовление пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для выпекания размером 22×12 см смазать маслом. Выкладывать оба вида теста поочередно ложкой, чтобы получился красивый узор.

Кусок пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать в духовке при 175 °C примерно 35-40 минут. Готовый пирог остудить и посыпать сахарной пудрой.

