Пирог за 5 минут "8 ложек" — рецепт из самых доступных продуктов

Пирог за 5 минут "8 ложек" — рецепт из самых доступных продуктов


Дата публикации 27 сентября 2025 03:04
Пирог 8 ложек — рецепт приготовления за 5 минут из доступных продуктов
Домашний пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Пирог "8 ложек" — это идеальный вариант для быстрой выпечки, когда хочется чего-то вкусного без лишних усилий. Всего несколько доступных продуктов, 5 минут на подготовку — и ароматный десерт уже в духовке. Такой пирог получается нежным внутри и красивым снаружи благодаря чередованию двух видов теста.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

  • яйца — 3 шт.;
  • соль — щепотка;
  • ваниль — щепотка;
  • сахар — 8 ст. л.;
  • масло — 8 ст. л.;
  • йогурт — 8 ст. л.;
  • молоко — 8 ст. л.;
  • мука — 8 ст. л.;
  • разрыхлитель — 1 ст. л.;
  • сахарная пудра — для украшения.

Для шоколадного теста:

  • какао — 2 ст. л.;
  • молоко — 2 ст. л.

Способ приготовления

Яйца взбить со щепоткой соли, ванили и сахаром до пышной светлой массы. Влить масло, йогурт и молоко, перемешать. Добавить просеянную муку с разрыхлителем, замесить однородное тесто.

рецепт пирога
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Массу разделить на две части. В одну всыпать какао, влить молоко и хорошо перемешать.

рецепт смачного пирога
Приготовление пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для выпекания размером 22×12 см смазать маслом. Выкладывать оба вида теста поочередно ложкой, чтобы получился красивый узор.

простий рецепт смачного пирога 8 ложок
Кусок пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать в духовке при 175 °C примерно 35-40 минут. Готовый пирог остудить и посыпать сахарной пудрой.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
