Португальський десерт із заварним кремом — рецепт ароматної випічки

Португальський десерт — смак заварного крему з ароматом кориці
Португальський десерт із заварним кремом — це солодка насолода, яка підкорює ніжною текстурою та яскравим ароматом. Поєднання кориці й лимонної цедри робить випічку особливою, а золотисті кошички з листкового тіста буквально тануть у роті. Такий десерт стане ідеальним частуванням до чаю чи кави.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- вода — 75 мл.;
- цукор — 140 г;
- цедра одного лимона;
- кориця паличками — 2 шт.;
- молоко — 240 мл.;
- борошно — 30 г;
- жовтки — 4 шт.;
- тісто листкове бездріжджове — 500 г.
Спосіб приготування
У сотейнику змішати воду, цукор, цедру лимона та палички кориці. Поставити на слабкий вогонь і довести до кипіння.
Борошно розвести частиною молока, ретельно перемішати до гладкої консистенції. Додати решту молока й поставити на невеликий вогонь, постійно помішуючи, доки суміш не загусне.
Тонкою цівкою влити сироп у молочну масу, безперервно помішуючи. Проварити ще хвилину, після чого залишити охолоджуватися.
Листкове тісто розкачати й згорнути рулетом, нарізати шматочками завтовшки 1–1,5 см. Викласти у формочки, сформувавши кошики. Поставити в морозильник на 10 хвилин.
До охолодженого крему додати жовтки, добре розмішати та процідити. Наповнити кошики кремом на 2/3 об’єму й запікати при 220 °C 10–13 хвилин, доки верх не стане золотистим.
