Португальський десерт із заварним кремом — рецепт ароматної випічки

Португальський десерт із заварним кремом — це солодка насолода, яка підкорює ніжною текстурою та яскравим ароматом. Поєднання кориці й лимонної цедри робить випічку особливою, а золотисті кошички з листкового тіста буквально тануть у роті. Такий десерт стане ідеальним частуванням до чаю чи кави.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

Вам знадобиться:

вода — 75 мл.;

цукор — 140 г;

цедра одного лимона;

кориця паличками — 2 шт.;

молоко — 240 мл.;

борошно — 30 г;

жовтки — 4 шт.;

тісто листкове бездріжджове — 500 г.

Спосіб приготування

У сотейнику змішати воду, цукор, цедру лимона та палички кориці. Поставити на слабкий вогонь і довести до кипіння.

Лимон та кориця. Фото: кадр з відео

Борошно розвести частиною молока, ретельно перемішати до гладкої консистенції. Додати решту молока й поставити на невеликий вогонь, постійно помішуючи, доки суміш не загусне.

Приготування крему. Фото: кадр з відео

Тонкою цівкою влити сироп у молочну масу, безперервно помішуючи. Проварити ще хвилину, після чого залишити охолоджуватися.

Листкове тісто. Фото: кадр з відео

Листкове тісто розкачати й згорнути рулетом, нарізати шматочками завтовшки 1–1,5 см. Викласти у формочки, сформувавши кошики. Поставити в морозильник на 10 хвилин.

Приготування десерту. Фото: кадр з відео

До охолодженого крему додати жовтки, добре розмішати та процідити. Наповнити кошики кремом на 2/3 об’єму й запікати при 220 °C 10–13 хвилин, доки верх не стане золотистим.

