Україна
Головна Смак Португальський десерт — смак заварного крему з ароматом кориці

Португальський десерт — смак заварного крему з ароматом кориці

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 15:11
Португальський десерт із заварним кремом — рецепт ароматної випічки
Португальський десерт. Фото: кадр з відео

Португальський десерт із заварним кремом — це солодка насолода, яка підкорює ніжною текстурою та яскравим ароматом. Поєднання кориці й лимонної цедри робить випічку особливою, а золотисті кошички з листкового тіста буквально тануть у роті. Такий десерт стане ідеальним частуванням до чаю чи кави.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • вода — 75 мл.;
  • цукор — 140 г;
  • цедра одного лимона;
  • кориця паличками — 2 шт.;
  • молоко — 240 мл.;
  • борошно — 30 г;
  • жовтки — 4 шт.;
  • тісто листкове бездріжджове — 500 г.

Спосіб приготування

У сотейнику змішати воду, цукор, цедру лимона та палички кориці. Поставити на слабкий вогонь і довести до кипіння.

рецепт десерту
Лимон та кориця. Фото: кадр з відео

Борошно розвести частиною молока, ретельно перемішати до гладкої консистенції. Додати решту молока й поставити на невеликий вогонь, постійно помішуючи, доки суміш не загусне.

рецепт заварного крему
Приготування крему. Фото: кадр з відео

Тонкою цівкою влити сироп у молочну масу, безперервно помішуючи. Проварити ще хвилину, після чого залишити охолоджуватися.

рецепт португальського десерту
Листкове тісто. Фото: кадр з відео

Листкове тісто розкачати й згорнути рулетом, нарізати шматочками завтовшки 1–1,5 см. Викласти у формочки, сформувавши кошики. Поставити в морозильник на 10 хвилин.

рецепт десерту з заварним кремом
Приготування десерту. Фото: кадр з відео

До охолодженого крему додати жовтки, добре розмішати та процідити. Наповнити кошики кремом на 2/3 об’єму й запікати при 220 °C 10–13 хвилин, доки верх не стане золотистим.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

десерт рецепт випічка тістечка крем для торта
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
