Португальский десерт с заварным кремом — рецепт ароматной выпечки

Португальский десерт — вкус заварного крема с ароматом корицы
Португальский десерт с заварным кремом — это сладкое наслаждение, которое покоряет нежной текстурой и ярким ароматом. Сочетание корицы и лимонной цедры делает выпечку особенной, а золотистые корзиночки из слоеного теста буквально тают во рту. Такой десерт станет идеальным угощением к чаю или кофе.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.
Вам понадобится:
- вода — 75 мл.;
- сахар — 140 г;
- цедра одного лимона;
- корица палочками — 2 шт.;
- молоко — 240 мл.;
- мука — 30 г;
- желтки — 4 шт.;
- тесто слоеное бездрожжевое — 500 г.
Способ приготовления
В сотейнике смешать воду, сахар, цедру лимона и палочки корицы. Поставить на слабый огонь и довести до кипения.
Муку развести частью молока, тщательно перемешать до гладкой консистенции. Добавить остальное молоко и поставить на небольшой огонь, постоянно помешивая, пока смесь не загустеет.
Тонкой струйкой влить сироп в молочную массу, непрерывно помешивая. Проварить еще минуту, после чего оставить охлаждаться.
Слоеное тесто раскатать и свернуть рулетом, нарезать кусочками толщиной 1-1,5 см. Выложить в формочки, сформировав корзинки. Поставить в морозильник на 10 минут.
К охлажденному крему добавить желтки, хорошо размешать и процедить. Наполнить корзинки кремом на 2/3 объема и запекать при 220 °C 10-13 минут, пока верх не станет золотистым.
Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус
Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.
Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.
Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.
Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.
Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.
Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.
Читайте Новини.LIVE!