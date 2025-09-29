Видео
Португальский десерт — вкус заварного крема с ароматом корицы

Португальский десерт — вкус заварного крема с ароматом корицы

Дата публикации 29 сентября 2025 15:11
Португальский десерт с заварным кремом — рецепт ароматной выпечки
Португальский десерт. Фото: кадр из видео

Португальский десерт с заварным кремом — это сладкое наслаждение, которое покоряет нежной текстурой и ярким ароматом. Сочетание корицы и лимонной цедры делает выпечку особенной, а золотистые корзиночки из слоеного теста буквально тают во рту. Такой десерт станет идеальным угощением к чаю или кофе.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • вода — 75 мл.;
  • сахар — 140 г;
  • цедра одного лимона;
  • корица палочками — 2 шт.;
  • молоко — 240 мл.;
  • мука — 30 г;
  • желтки — 4 шт.;
  • тесто слоеное бездрожжевое — 500 г.

Способ приготовления

В сотейнике смешать воду, сахар, цедру лимона и палочки корицы. Поставить на слабый огонь и довести до кипения.

рецепт десерту
Лимон и корица. Фото: кадр из видео

Муку развести частью молока, тщательно перемешать до гладкой консистенции. Добавить остальное молоко и поставить на небольшой огонь, постоянно помешивая, пока смесь не загустеет.

рецепт заварного крему
Приготовление крема. Фото: кадр из видео

Тонкой струйкой влить сироп в молочную массу, непрерывно помешивая. Проварить еще минуту, после чего оставить охлаждаться.

рецепт португальського десерту
Слоеное тесто. Фото: кадр из видео

Слоеное тесто раскатать и свернуть рулетом, нарезать кусочками толщиной 1-1,5 см. Выложить в формочки, сформировав корзинки. Поставить в морозильник на 10 минут.

рецепт десерту з заварним кремом
Приготовление десерта. Фото: кадр из видео

К охлажденному крему добавить желтки, хорошо размешать и процедить. Наполнить корзинки кремом на 2/3 объема и запекать при 220 °C 10-13 минут, пока верх не станет золотистым.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

десерт рецепт выпечка пирожные крем для торта
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
