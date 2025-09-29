Португальский десерт с заварным кремом — рецепт ароматной выпечки

Португальский десерт. Фото: кадр из видео

Португальский десерт с заварным кремом — это сладкое наслаждение, которое покоряет нежной текстурой и ярким ароматом. Сочетание корицы и лимонной цедры делает выпечку особенной, а золотистые корзиночки из слоеного теста буквально тают во рту. Такой десерт станет идеальным угощением к чаю или кофе.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

Вам понадобится:

вода — 75 мл.;

сахар — 140 г;

цедра одного лимона;

корица палочками — 2 шт.;

молоко — 240 мл.;

мука — 30 г;

желтки — 4 шт.;

тесто слоеное бездрожжевое — 500 г.

Способ приготовления

В сотейнике смешать воду, сахар, цедру лимона и палочки корицы. Поставить на слабый огонь и довести до кипения.

Лимон и корица. Фото: кадр из видео

Муку развести частью молока, тщательно перемешать до гладкой консистенции. Добавить остальное молоко и поставить на небольшой огонь, постоянно помешивая, пока смесь не загустеет.

Приготовление крема. Фото: кадр из видео

Тонкой струйкой влить сироп в молочную массу, непрерывно помешивая. Проварить еще минуту, после чего оставить охлаждаться.

Слоеное тесто. Фото: кадр из видео

Слоеное тесто раскатать и свернуть рулетом, нарезать кусочками толщиной 1-1,5 см. Выложить в формочки, сформировав корзинки. Поставить в морозильник на 10 минут.

Приготовление десерта. Фото: кадр из видео

К охлажденному крему добавить желтки, хорошо размешать и процедить. Наполнить корзинки кремом на 2/3 объема и запекать при 220 °C 10-13 минут, пока верх не станет золотистым.

