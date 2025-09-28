Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Пирог "12 ложек" за 5 минут — итальянский десерт, тающий во рту

Пирог "12 ложек" за 5 минут — итальянский десерт, тающий во рту

Ua ru
Дата публикации 28 сентября 2025 03:04
Пирог 12 ложек за 5 минут — рецепт итальянского десерта с лимоном
Домашний пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Пирог "12 ложек" — это настоящая находка для тех, кто любит быструю и вкусную выпечку. Всего несколько простых ингредиентов и 5 минут на приготовление и вы получите нежный итальянский десерт с лимонным ароматом. Он получается легким, воздушным и просто тает во рту.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • яйца — 3 шт.;
  • соль — щепотка;
  • ваниль — щепотка;
  • сахар — 12 ст. л.;
  • масло — 12 ст. л.;
  • цедра лимона — с 2 шт.;
  • сок лимона — с 2 шт.;
  • молоко — 12 ст. л.;
  • мука — 12 ст. л.;
  • разрыхлитель — 1 ст. л.;
  • сахарная пудра — для посыпки.

Способ приготовления

Яйца взбить с сахаром, добавить щепотку соли и ваниль. Влить масло, молоко, лимонный сок и добавить натертую цедру.

рецепт пирога 12 ложок
Тесто для пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Постепенно всыпать просеянную муку с разрыхлителем, замесить однородное тесто без комочков. Форму для выпекания размером 28×17 см застелить пергаментом и вылить тесто.

рецепт смачного пирога
Готовый пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Выпекать пирог в духовке при 175 °C примерно 35-40 минут. Остудить, посыпать сахарной пудрой и подавать к столу. Такой десерт получается легким, нежным и ароматным, с выразительным лимонным привкусом, который буквально тает во рту.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

пирог десерт торт рецепт выпечка
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации