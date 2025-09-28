Пирог 12 ложек за 5 минут — рецепт итальянского десерта с лимоном

Домашний пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Пирог "12 ложек" — это настоящая находка для тех, кто любит быструю и вкусную выпечку. Всего несколько простых ингредиентов и 5 минут на приготовление и вы получите нежный итальянский десерт с лимонным ароматом. Он получается легким, воздушным и просто тает во рту.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

яйца — 3 шт.;

соль — щепотка;

ваниль — щепотка;

сахар — 12 ст. л.;

масло — 12 ст. л.;

цедра лимона — с 2 шт.;

сок лимона — с 2 шт.;

молоко — 12 ст. л.;

мука — 12 ст. л.;

разрыхлитель — 1 ст. л.;

сахарная пудра — для посыпки.

Способ приготовления

Яйца взбить с сахаром, добавить щепотку соли и ваниль. Влить масло, молоко, лимонный сок и добавить натертую цедру.

Тесто для пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Постепенно всыпать просеянную муку с разрыхлителем, замесить однородное тесто без комочков. Форму для выпекания размером 28×17 см застелить пергаментом и вылить тесто.

Готовый пирог. Фото: smachnenke.com.ua

Выпекать пирог в духовке при 175 °C примерно 35-40 минут. Остудить, посыпать сахарной пудрой и подавать к столу. Такой десерт получается легким, нежным и ароматным, с выразительным лимонным привкусом, который буквально тает во рту.

