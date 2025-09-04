Котлети з начинкою в духовці — смачний рецепт приготування

Рецепт від свекрухи 2 в 1 — і мʼясо, і гарнір в одній страві
Ароматні котлети з начинкою в духовці — це страва, яка підкорює своїм виглядом і смаком з перших хвилин. Ніжне м’ясо, соковита начинка та золотиста скоринка створюють ідеальне поєднання. Такий рецепт легко повторити вдома й здивувати рідних.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- фарш свинячий — 500 г;
- сіль — 1,5 ч. л.;
- перець чорний мелений — 1,5 ч. л.;
- часник — 2 зуб.;
- сметана — 1,5 ст. л.;
- цибуля — 2 шт.;
- олія для обсмажування — за потреби;
- яйця варені — 4 шт.;
- майонез — 2 ст. л.;
- картопля — 3 шт.;
- сир твердий — 120 г.
Спосіб приготування
Змішати фарш із сіллю, перцем, видавленим часником і сметаною. Добре вимішати до однорідності. Форму для запікання змастити олією, викласти фарш у вигляді котлет і розподілити по дну.
Цибулю нарізати дрібними кубиками, обсмажити на олії до золотистого кольору й викласти поверх котлет. Яйця нарізати кубиками, з’єднати з майонезом і викласти наступним шаром.
Картоплю натерти на тертці, приправити сіллю та перцем, перемішати й розподілити зверху. Засипати страву тертим сиром і змастити майонезом. Запікати у духовці при 180 ºС близько 40 хвилин до рум’яної скоринки.
Страва виходить ситною, соковитою та дуже ароматною, ідеальною для сімейної вечері чи святкового столу.
