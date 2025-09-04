Відео
Рецепт від свекрухи 2 в 1 — і мʼясо, і гарнір в одній страві

4 вересня 2025 21:00
Марина Євтягіна - Редактор
Котлети з начинкою в духовці — смачний рецепт приготування
Рецепт на вечерю. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Ароматні котлети з начинкою в духовці — це страва, яка підкорює своїм виглядом і смаком з перших хвилин. Ніжне м’ясо, соковита начинка та золотиста скоринка створюють ідеальне поєднання. Такий рецепт легко повторити вдома й здивувати рідних.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • фарш свинячий — 500 г;
  • сіль — 1,5 ч. л.;
  • перець чорний мелений — 1,5 ч. л.;
  • часник — 2 зуб.;
  • сметана — 1,5 ст. л.;
  • цибуля — 2 шт.;
  • олія для обсмажування — за потреби;
  • яйця варені — 4 шт.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • картопля — 3 шт.;
  • сир твердий — 120 г.

Спосіб приготування

Змішати фарш із сіллю, перцем, видавленим часником і сметаною. Добре вимішати до однорідності. Форму для запікання змастити олією, викласти фарш у вигляді котлет і розподілити по дну.

що приготувати на вечерю
Фарш та цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Цибулю нарізати дрібними кубиками, обсмажити на олії до золотистого кольору й викласти поверх котлет. Яйця нарізати кубиками, з’єднати з майонезом і викласти наступним шаром.

рецепт вечері зі свиянчим фаршем
Тертий сир. Фото: gospodynka.com.ua

Картоплю натерти на тертці, приправити сіллю та перцем, перемішати й розподілити зверху. Засипати страву тертим сиром і змастити майонезом. Запікати у духовці при 180 ºС близько 40 хвилин до рум’яної скоринки.

рецепт вечері
Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Страва виходить ситною, соковитою та дуже ароматною, ідеальною для сімейної вечері чи святкового столу.

Вечеря рецепт котлети м'ясний фарш гарнір
