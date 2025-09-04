Котлеты с начинкой в духовке — вкусный рецепт приготовления

Рецепт на ужин. Фото: gospodynka.com.ua

Ароматные котлеты с начинкой в духовке — это блюдо, которое покоряет своим видом и вкусом с первых минут. Нежное мясо, сочная начинка и золотистая корочка создают идеальное сочетание. Такой рецепт легко повторить дома и удивить родных.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

фарш свиной — 500 г;

соль — 1,5 ч. л.;

перец черный молотый — 1,5 ч. л.;

чеснок — 2 зуб;

сметана — 1,5 ст. л.;

лук репчатый — 2 шт.;

масло для обжаривания — по необходимости;

яйца вареные — 4 шт.;

майонез — 2 ст. л.;

картофель — 3 шт.;

сыр твердый — 120 г.

Способ приготовления

Смешать фарш с солью, перцем, выдавленным чесноком и сметаной. Хорошо вымешать до однородности. Форму для запекания смазать маслом, выложить фарш в виде котлет и распределить по дну.

Фарш и лук. Фото: gospodynka.com.ua

Лук нарезать мелкими кубиками, обжарить на растительном масле до золотистого цвета и выложить поверх котлет. Яйца нарезать кубиками, соединить с майонезом и выложить следующим слоем.

Тертый сыр. Фото: gospodynka.com.ua

Картофель натереть на терке, приправить солью и перцем, перемешать и распределить сверху. Засыпать блюдо тертым сыром и смазать майонезом. Запекать в духовке при 180 ºС около 40 минут до румяной корочки.

Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Блюдо получается сытным, сочным и очень ароматным, идеальным для семейного ужина или праздничного стола.

