Главная arrow Вкус arrow Рецепт от свекрови 2 в 1 — и мясо, и гарнир в одном блюде arrow

Рецепт от свекрови 2 в 1 — и мясо, и гарнир в одном блюде

4 сентября 2025 21:00
Марина Евтягина - Редактор
Котлеты с начинкой в духовке — вкусный рецепт приготовления
Рецепт на ужин. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Ароматные котлеты с начинкой в духовке — это блюдо, которое покоряет своим видом и вкусом с первых минут. Нежное мясо, сочная начинка и золотистая корочка создают идеальное сочетание. Такой рецепт легко повторить дома и удивить родных.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • фарш свиной — 500 г;
  • соль — 1,5 ч. л.;
  • перец черный молотый — 1,5 ч. л.;
  • чеснок — 2 зуб;
  • сметана — 1,5 ст. л.;
  • лук репчатый — 2 шт.;
  • масло для обжаривания — по необходимости;
  • яйца вареные — 4 шт.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • картофель — 3 шт.;
  • сыр твердый — 120 г.

Способ приготовления

Смешать фарш с солью, перцем, выдавленным чесноком и сметаной. Хорошо вымешать до однородности. Форму для запекания смазать маслом, выложить фарш в виде котлет и распределить по дну.

що приготувати на вечерю
Фарш и лук. Фото: gospodynka.com.ua

Лук нарезать мелкими кубиками, обжарить на растительном масле до золотистого цвета и выложить поверх котлет. Яйца нарезать кубиками, соединить с майонезом и выложить следующим слоем.

рецепт вечері зі свиянчим фаршем
Тертый сыр. Фото: gospodynka.com.ua

Картофель натереть на терке, приправить солью и перцем, перемешать и распределить сверху. Засыпать блюдо тертым сыром и смазать майонезом. Запекать в духовке при 180 ºС около 40 минут до румяной корочки.

рецепт вечері
Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Блюдо получается сытным, сочным и очень ароматным, идеальным для семейного ужина или праздничного стола.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Ранее мы писали об удивительных свойствах костного бульона, о которых должен знать каждый.

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.

Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.

Рецепт котлет с кабачками и свининой — настоящая подольская классика.

Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.

Ужин рецепт котлеты мясной фарш гарнир
