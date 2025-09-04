Котлеты с начинкой в духовке — вкусный рецепт приготовления

Рецепт от свекрови 2 в 1 — и мясо, и гарнир в одном блюде
Ароматные котлеты с начинкой в духовке — это блюдо, которое покоряет своим видом и вкусом с первых минут. Нежное мясо, сочная начинка и золотистая корочка создают идеальное сочетание. Такой рецепт легко повторить дома и удивить родных.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- фарш свиной — 500 г;
- соль — 1,5 ч. л.;
- перец черный молотый — 1,5 ч. л.;
- чеснок — 2 зуб;
- сметана — 1,5 ст. л.;
- лук репчатый — 2 шт.;
- масло для обжаривания — по необходимости;
- яйца вареные — 4 шт.;
- майонез — 2 ст. л.;
- картофель — 3 шт.;
- сыр твердый — 120 г.
Способ приготовления
Смешать фарш с солью, перцем, выдавленным чесноком и сметаной. Хорошо вымешать до однородности. Форму для запекания смазать маслом, выложить фарш в виде котлет и распределить по дну.
Лук нарезать мелкими кубиками, обжарить на растительном масле до золотистого цвета и выложить поверх котлет. Яйца нарезать кубиками, соединить с майонезом и выложить следующим слоем.
Картофель натереть на терке, приправить солью и перцем, перемешать и распределить сверху. Засыпать блюдо тертым сыром и смазать майонезом. Запекать в духовке при 180 ºС около 40 минут до румяной корочки.
Блюдо получается сытным, сочным и очень ароматным, идеальным для семейного ужина или праздничного стола.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус
Ранее мы писали об удивительных свойствах костного бульона, о которых должен знать каждый.
Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.
Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.
Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.
Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.
Рецепт котлет с кабачками и свининой — настоящая подольская классика.
Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.
Читайте Новини.LIVE!