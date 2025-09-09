Рис з куркою в духовці — простий рецепт основної страви

Рис з куркою в духовці — основна страва + гарнір все разом
Рис з куркою в духовці — це зручний і смачний варіант, коли не хочеться витрачати багато часу на приготування. Усього одна форма й ви маєте соковиту курку та розсипчастий рис з овочами, які чудово смакують разом.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться (на 4 порції):
- курячі стегенця — 1 кг;
- рис — 1 склянка;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт. велика;
- сіль, перець, сушений часник — на смак;
- паприка мелена — 1 ч. л.;
- паприка сушена шматочками — дрібка;
- олія рослинна — 1 ст. л.;
- соєвий соус — 2 ст. л.;
- масло вершкове — невеликий шматочок;
- вода — 1,5 склянки (на 1 склянку рису).
Спосіб приготування
Курячі стегенця промити, обсушити й замаринувати з сіллю, сушеним часником, паприкою, шматочками сушеної паприки, олією та соєвим соусом. Залишити на 20 хвилин.
Цибулю нарізати кубиками й обсмажити на суміші вершкового масла та олії до золотистості. Додати нарізану моркву, тушкувати кілька хвилин до м’якості.
Рис промити у холодній воді кілька разів до прозорості. Викласти його у форму для запікання, додати овочі, посолити й перемішати. Залити водою у пропорції 1:1,5. Зверху викласти замариновану курку.
Форму накрити фольгою та запікати при 180 °C близько 40 хвилин. Потім фольгу зняти й запікати ще 20 хвилин до утворення золотистої скоринки на м’ясі.
Подавати страву гарячою, прикрасивши зеленню. В результаті ви отримуєте одразу і соковиту курку, і розсипчастий ароматний рис — ситну страву без зайвих клопотів.
