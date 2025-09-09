Відео
Рис з куркою в духовці — основна страва + гарнір все разом

Рис з куркою в духовці — основна страва + гарнір все разом

9 вересня 2025 21:00
Марина Євтягіна - Редактор
Рис з куркою в духовці — простий рецепт основної страви
Рис з куркою. Фото: smakuiemo.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Рис з куркою в духовці — це зручний і смачний варіант, коли не хочеться витрачати багато часу на приготування. Усього одна форма й ви маєте соковиту курку та розсипчастий рис з овочами, які чудово смакують разом.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Вам знадобиться (на 4 порції):

  • курячі стегенця — 1 кг;
  • рис — 1 склянка;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт. велика;
  • сіль, перець, сушений часник — на смак;
  • паприка мелена — 1 ч. л.;
  • паприка сушена шматочками — дрібка;
  • олія рослинна — 1 ст. л.;
  • соєвий соус — 2 ст. л.;
  • масло вершкове — невеликий шматочок;
  • вода — 1,5 склянки (на 1 склянку рису).

Спосіб приготування

Курячі стегенця промити, обсушити й замаринувати з сіллю, сушеним часником, паприкою, шматочками сушеної паприки, олією та соєвим соусом. Залишити на 20 хвилин.

рис з куркою в духовці
Курка в спеціях. Фото: smakuiemo.com.ua

Цибулю нарізати кубиками й обсмажити на суміші вершкового масла та олії до золотистості. Додати нарізану моркву, тушкувати кілька хвилин до м’якості.

рецепт рису з куркою в духовці
Рис та овочі. Фото: smakuiemo.com.ua

Рис промити у холодній воді кілька разів до прозорості. Викласти його у форму для запікання, додати овочі, посолити й перемішати. Залити водою у пропорції 1:1,5. Зверху викласти замариновану курку.

рецепт рису з куркою в духовці
Додавання води. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму накрити фольгою та запікати при 180 °C близько 40 хвилин. Потім фольгу зняти й запікати ще 20 хвилин до утворення золотистої скоринки на м’ясі.

рецепт вечері
Курячі стегна та рис. Фото: smakuiemo.com.ua

Подавати страву гарячою, прикрасивши зеленню. В результаті ви отримуєте одразу і соковиту курку, і розсипчастий ароматний рис — ситну страву без зайвих клопотів.

Вечеря рис рецепт курка гарнір
