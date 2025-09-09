Рис з куркою в духовці — простий рецепт основної страви

Рис з куркою. Фото: smakuiemo.com.ua

Рис з куркою в духовці — це зручний і смачний варіант, коли не хочеться витрачати багато часу на приготування. Усього одна форма й ви маєте соковиту курку та розсипчастий рис з овочами, які чудово смакують разом.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться (на 4 порції):

курячі стегенця — 1 кг;

рис — 1 склянка;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт. велика;

сіль, перець, сушений часник — на смак;

паприка мелена — 1 ч. л.;

паприка сушена шматочками — дрібка;

олія рослинна — 1 ст. л.;

соєвий соус — 2 ст. л.;

масло вершкове — невеликий шматочок;

вода — 1,5 склянки (на 1 склянку рису).

Спосіб приготування

Курячі стегенця промити, обсушити й замаринувати з сіллю, сушеним часником, паприкою, шматочками сушеної паприки, олією та соєвим соусом. Залишити на 20 хвилин.

Курка в спеціях. Фото: smakuiemo.com.ua

Цибулю нарізати кубиками й обсмажити на суміші вершкового масла та олії до золотистості. Додати нарізану моркву, тушкувати кілька хвилин до м’якості.

Рис та овочі. Фото: smakuiemo.com.ua

Рис промити у холодній воді кілька разів до прозорості. Викласти його у форму для запікання, додати овочі, посолити й перемішати. Залити водою у пропорції 1:1,5. Зверху викласти замариновану курку.

Додавання води. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму накрити фольгою та запікати при 180 °C близько 40 хвилин. Потім фольгу зняти й запікати ще 20 хвилин до утворення золотистої скоринки на м’ясі.

Курячі стегна та рис. Фото: smakuiemo.com.ua

Подавати страву гарячою, прикрасивши зеленню. В результаті ви отримуєте одразу і соковиту курку, і розсипчастий ароматний рис — ситну страву без зайвих клопотів.

