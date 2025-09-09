Видео
Рис с курицей в духовке — основное блюдо + гарнир все вместе

9 сентября 2025 21:00
Марина Евтягина - Редактор
Рис с курицей в духовке — простой рецепт основного блюда
Рис с курицей. Фото: smakuiemo.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Рис с курицей в духовке — это удобный и вкусный вариант, когда не хочется тратить много времени на приготовление. Всего одна форма и вы имеете сочную курицу и рассыпчатый рис с овощами, которые прекрасно сочетаются вместе.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится (на 4 порции):

  • куриные окорочка — 1 кг;
  • рис — 1 стакан;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт. крупная;
  • соль, перец, сушеный чеснок — по вкусу;
  • паприка молотая — 1 ч. л.;
  • паприка сушеная кусочками — щепотка;
  • масло растительное — 1 ст. л.;
  • соевый соус — 2 ст. л.;
  • масло сливочное — небольшой кусочек;
  • вода — 1,5 стакана (на 1 стакан риса).

Способ приготовления

Куриные окорочка промыть, обсушить и замариновать с солью, сушеным чесноком, паприкой, кусочками сушеной паприки, маслом и соевым соусом. Оставить на 20 минут.

рис з куркою в духовці
Курица в специях. Фото: smakuiemo.com.ua

Лук нарезать кубиками и обжарить на смеси сливочного и растительного масла до золотистости. Добавить нарезанную морковь, тушить несколько минут до мягкости.

рецепт рису з куркою в духовці
Рис и овощи. Фото: smakuiemo.com.ua

Рис промыть в холодной воде несколько раз до прозрачности. Выложить его в форму для запекания, добавить овощи, посолить и перемешать. Залить водой в пропорции 1:1,5. Сверху выложить замаринованную курицу.

рецепт рису з куркою в духовці
Добавление воды. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму накрыть фольгой и запекать при 180 °C около 40 минут. Затем фольгу снять и запекать еще 20 минут до образования золотистой корочки на мясе.

рецепт вечері
Куриные бедра и рис. Фото: smakuiemo.com.ua

Подавать блюдо горячим, украсив зеленью. В результате вы получаете сразу и сочную курицу, и рассыпчатый ароматный рис — сытное блюдо без лишних хлопот.

