Рис с курицей в духовке — простой рецепт основного блюда

Рис с курицей в духовке — основное блюдо + гарнир все вместе
Рис с курицей в духовке — это удобный и вкусный вариант, когда не хочется тратить много времени на приготовление. Всего одна форма и вы имеете сочную курицу и рассыпчатый рис с овощами, которые прекрасно сочетаются вместе.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится (на 4 порции):
- куриные окорочка — 1 кг;
- рис — 1 стакан;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт. крупная;
- соль, перец, сушеный чеснок — по вкусу;
- паприка молотая — 1 ч. л.;
- паприка сушеная кусочками — щепотка;
- масло растительное — 1 ст. л.;
- соевый соус — 2 ст. л.;
- масло сливочное — небольшой кусочек;
- вода — 1,5 стакана (на 1 стакан риса).
Способ приготовления
Куриные окорочка промыть, обсушить и замариновать с солью, сушеным чесноком, паприкой, кусочками сушеной паприки, маслом и соевым соусом. Оставить на 20 минут.
Лук нарезать кубиками и обжарить на смеси сливочного и растительного масла до золотистости. Добавить нарезанную морковь, тушить несколько минут до мягкости.
Рис промыть в холодной воде несколько раз до прозрачности. Выложить его в форму для запекания, добавить овощи, посолить и перемешать. Залить водой в пропорции 1:1,5. Сверху выложить замаринованную курицу.
Форму накрыть фольгой и запекать при 180 °C около 40 минут. Затем фольгу снять и запекать еще 20 минут до образования золотистой корочки на мясе.
Подавать блюдо горячим, украсив зеленью. В результате вы получаете сразу и сочную курицу, и рассыпчатый ароматный рис — сытное блюдо без лишних хлопот.
