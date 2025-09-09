Рис с курицей в духовке — простой рецепт основного блюда

Рис с курицей. Фото: smakuiemo.com.ua

Рис с курицей в духовке — это удобный и вкусный вариант, когда не хочется тратить много времени на приготовление. Всего одна форма и вы имеете сочную курицу и рассыпчатый рис с овощами, которые прекрасно сочетаются вместе.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится (на 4 порции):

куриные окорочка — 1 кг;

рис — 1 стакан;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт. крупная;

соль, перец, сушеный чеснок — по вкусу;

паприка молотая — 1 ч. л.;

паприка сушеная кусочками — щепотка;

масло растительное — 1 ст. л.;

соевый соус — 2 ст. л.;

масло сливочное — небольшой кусочек;

вода — 1,5 стакана (на 1 стакан риса).

Способ приготовления

Куриные окорочка промыть, обсушить и замариновать с солью, сушеным чесноком, паприкой, кусочками сушеной паприки, маслом и соевым соусом. Оставить на 20 минут.

Курица в специях. Фото: smakuiemo.com.ua

Лук нарезать кубиками и обжарить на смеси сливочного и растительного масла до золотистости. Добавить нарезанную морковь, тушить несколько минут до мягкости.

Рис и овощи. Фото: smakuiemo.com.ua

Рис промыть в холодной воде несколько раз до прозрачности. Выложить его в форму для запекания, добавить овощи, посолить и перемешать. Залить водой в пропорции 1:1,5. Сверху выложить замаринованную курицу.

Добавление воды. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму накрыть фольгой и запекать при 180 °C около 40 минут. Затем фольгу снять и запекать еще 20 минут до образования золотистой корочки на мясе.

Куриные бедра и рис. Фото: smakuiemo.com.ua

Подавать блюдо горячим, украсив зеленью. В результате вы получаете сразу и сочную курицу, и рассыпчатый ароматный рис — сытное блюдо без лишних хлопот.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Ранее мы писали об удивительных свойствах костного бульона, о которых должен знать каждый.

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.

Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.

Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.