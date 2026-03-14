Хрустящий салат из капусты без майонеза — рецепт за 5 минут

Салат из капусты без майонеза за 5 минут — рецепт для повседневного меню
Хрустящий салат из капусты без майонеза — простой и быстрый рецепт, который легко приготовить всего за несколько минут. Лимонный сок, ароматный укроп и легкое оливковое масло делают блюдо свежим и легким. Такой салат отлично подходит для повседневного меню и хорошо сочетается с любыми горячими блюдами.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- капуста белокочанная — 700 г;
- соль — 1 ч. л.;
- сахар — 2 ч. л.;
- укроп — небольшой пучок;
- сок лимона — из 1/3 лимона;
- оливковое масло — 1 ст. л.
Способ приготовления
Капусту нашинковать тонкой соломкой и переложить в большую миску. Добавить соль и сахар, после чего осторожно перемешать руками, немного прижимая капусту, чтобы она стала мягче и пустила сок.
Укроп мелко нарезать и добавить к капусте. Добавить лимонный сок и оливковое масло. Все хорошо перемешать, чтобы заправка равномерно распределилась.
Готовый салат получается свежим, хрустящим и очень ароматным. Его можно подавать сразу после приготовления или дать постоять несколько минут, чтобы вкус стал более насыщенным.
