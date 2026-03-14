Хрустящий салат из капусты без майонеза — рецепт за 5 минут

Капуста и укроп. Фото: smachnenke.com.ua

Хрустящий салат из капусты без майонеза — простой и быстрый рецепт, который легко приготовить всего за несколько минут. Лимонный сок, ароматный укроп и легкое оливковое масло делают блюдо свежим и легким. Такой салат отлично подходит для повседневного меню и хорошо сочетается с любыми горячими блюдами.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

капуста белокочанная — 700 г;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 2 ч. л.;

укроп — небольшой пучок;

сок лимона — из 1/3 лимона;

оливковое масло — 1 ст. л.

Способ приготовления

Капусту нашинковать тонкой соломкой и переложить в большую миску. Добавить соль и сахар, после чего осторожно перемешать руками, немного прижимая капусту, чтобы она стала мягче и пустила сок.

Укроп мелко нарезать и добавить к капусте. Добавить лимонный сок и оливковое масло. Все хорошо перемешать, чтобы заправка равномерно распределилась.

Салат с капустой. Фото: smachnenke.com.ua

Готовый салат получается свежим, хрустящим и очень ароматным. Его можно подавать сразу после приготовления или дать постоять несколько минут, чтобы вкус стал более насыщенным.

