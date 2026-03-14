Салат из капусты без майонеза за 5 минут — рецепт для повседневного меню

Салат из капусты без майонеза за 5 минут — рецепт для повседневного меню

Ua ru
Дата публикации 14 марта 2026 12:04
Хрустящий салат из капусты без майонеза — рецепт за 5 минут
Капуста и укроп. Фото: smachnenke.com.ua

Хрустящий салат из капусты без майонеза — простой и быстрый рецепт, который легко приготовить всего за несколько минут. Лимонный сок, ароматный укроп и легкое оливковое масло делают блюдо свежим и легким. Такой салат отлично подходит для повседневного меню и хорошо сочетается с любыми горячими блюдами.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • капуста белокочанная — 700 г;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сахар — 2 ч. л.;
  • укроп — небольшой пучок;
  • сок лимона — из 1/3 лимона;
  • оливковое масло — 1 ст. л.

Способ приготовления

Капусту нашинковать тонкой соломкой и переложить в большую миску. Добавить соль и сахар, после чего осторожно перемешать руками, немного прижимая капусту, чтобы она стала мягче и пустила сок.

Укроп мелко нарезать и добавить к капусте. Добавить лимонный сок и оливковое масло. Все хорошо перемешать, чтобы заправка равномерно распределилась.

рецепт салату з капустою та кріпом
Салат с капустой. Фото: smachnenke.com.ua

Готовый салат получается свежим, хрустящим и очень ароматным. Его можно подавать сразу после приготовления или дать постоять несколько минут, чтобы вкус стал более насыщенным.

весна укроп салат рецепт молодая капуста
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
