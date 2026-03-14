Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Салат із капусти без майонезу за 5 хвилин — для повсякденного меню

Салат із капусти без майонезу за 5 хвилин — для повсякденного меню

Ua ru
Дата публікації: 14 березня 2026 12:04
Хрусткий салат із капусти без майонезу — рецепт швидкого салату за 5 хвилин
Капуста та кріп. Фото: smachnenke.com.ua

Хрусткий салат із капусти без майонезу — простий і швидкий рецепт, який легко приготувати всього за кілька хвилин. Лимонний сік, ароматний кріп і легка оливкова олія роблять страву свіжою та легкою. Такий салат чудово підходить для повсякденного меню і добре поєднується з будь-якими гарячими стравами.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • капуста білокачанна — 700 г;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • цукор — 2 ч. л.;
  • кріп — невеликий пучок;
  • сік лимона — з 1/3 лимона;
  • оливкова олія — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Капусту нашаткувати тонкою соломкою і перекласти у велику миску. Додати сіль та цукор, після чого обережно перемішати руками, трохи притискаючи капусту, щоб вона стала м’якшою і пустила сік.

Кріп дрібно нарізати та додати до капусти. Додати лимонний сік і оливкову олію. Усе добре перемішати, щоб заправка рівномірно розподілилася.

рецепт салату з капустою та кріпом
Салат з капустою. Фото: smachnenke.com.ua

Готовий салат виходить свіжим, хрустким і дуже ароматним. Його можна подавати одразу після приготування або дати постояти кілька хвилин, щоб смак став більш насиченим.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які гарно підходять для зимового раціону 

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти. 

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі". 

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє". 

Швидкий салат "Кріспі" для схуднення та імунітету — знадобляться яблука, морква та селера.

Смачний салат з оселедцем та яйцем — рецепт за 15 хвилин.

весна кріп салат рецепт молода капуста
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації