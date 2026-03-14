Хрусткий салат із капусти без майонезу — рецепт швидкого салату за 5 хвилин

Капуста та кріп. Фото: smachnenke.com.ua

Хрусткий салат із капусти без майонезу — простий і швидкий рецепт, який легко приготувати всього за кілька хвилин. Лимонний сік, ароматний кріп і легка оливкова олія роблять страву свіжою та легкою. Такий салат чудово підходить для повсякденного меню і добре поєднується з будь-якими гарячими стравами.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

капуста білокачанна — 700 г;

сіль — 1 ч. л.;

цукор — 2 ч. л.;

кріп — невеликий пучок;

сік лимона — з 1/3 лимона;

оливкова олія — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Капусту нашаткувати тонкою соломкою і перекласти у велику миску. Додати сіль та цукор, після чого обережно перемішати руками, трохи притискаючи капусту, щоб вона стала м’якшою і пустила сік.

Кріп дрібно нарізати та додати до капусти. Додати лимонний сік і оливкову олію. Усе добре перемішати, щоб заправка рівномірно розподілилася.

Салат з капустою. Фото: smachnenke.com.ua

Готовий салат виходить свіжим, хрустким і дуже ароматним. Його можна подавати одразу після приготування або дати постояти кілька хвилин, щоб смак став більш насиченим.

