Творожный торт без выпечки за 15 минут — рецепт приготовления с фото

Творожный торт за 15 минут и без духовки — проще не найдете
Творожный торт без выпечки за 15 минут — это идеальный десерт для тех, кто ценит простоту и скорость приготовления. Нежный крем из творога и сметаны, пропитанное печенье, ароматные орехи и шоколад создают непревзойденную комбинацию. Такой торт готовится без духовки, но по вкусу не уступает классической выпечке.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- печенье — примерно 700 г;
- творог — 500 г;
- сахарная пудра — 170 г;
- сметана 15-20% — 250 г;
- орехи — 100 г;
- шоколад — для украшения.
Способ приготовления
В глубокой миске смешать творог, сахарную пудру и сметану. Взбить все блендером до однородного крема.
В разъемной форме начать собирать торт: выложить первый слой печенья, сверху смазать кремом и присыпать подсушенными измельченными орехами.
Повторять слои, чередуя печенье, крем и орехи, пока не закончатся ингредиенты. Обычно получается около пяти слоев печенья и четырех слоев крема.
Форму накрыть пищевой пленкой и поставить торт в холодильник на несколько часов, чтобы он хорошо пропитался. Перед подачей полить верх растопленным шоколадом и украсить орешками.
