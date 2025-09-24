Творожный торт без выпечки за 15 минут — рецепт приготовления с фото

Творожный торт. Фото: gospodynka.com.ua

Творожный торт без выпечки за 15 минут — это идеальный десерт для тех, кто ценит простоту и скорость приготовления. Нежный крем из творога и сметаны, пропитанное печенье, ароматные орехи и шоколад создают непревзойденную комбинацию. Такой торт готовится без духовки, но по вкусу не уступает классической выпечке.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

печенье — примерно 700 г;

творог — 500 г;

сахарная пудра — 170 г;

сметана 15-20% — 250 г;

орехи — 100 г;

шоколад — для украшения.

Способ приготовления

В глубокой миске смешать творог, сахарную пудру и сметану. Взбить все блендером до однородного крема.

Крем и печенье. Фото: gospodynka.com.ua

В разъемной форме начать собирать торт: выложить первый слой печенья, сверху смазать кремом и присыпать подсушенными измельченными орехами.

Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Повторять слои, чередуя печенье, крем и орехи, пока не закончатся ингредиенты. Обычно получается около пяти слоев печенья и четырех слоев крема.

Готовый торт. Фото: gospodynka.com.ua

Форму накрыть пищевой пленкой и поставить торт в холодильник на несколько часов, чтобы он хорошо пропитался. Перед подачей полить верх растопленным шоколадом и украсить орешками.

