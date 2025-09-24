Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Творожный торт за 15 минут и без духовки — проще не найдете

Творожный торт за 15 минут и без духовки — проще не найдете

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 03:00
Творожный торт без выпечки за 15 минут — рецепт приготовления с фото
Творожный торт. Фото: gospodynka.com.ua

Творожный торт без выпечки за 15 минут — это идеальный десерт для тех, кто ценит простоту и скорость приготовления. Нежный крем из творога и сметаны, пропитанное печенье, ароматные орехи и шоколад создают непревзойденную комбинацию. Такой торт готовится без духовки, но по вкусу не уступает классической выпечке.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • печенье — примерно 700 г;
  • творог — 500 г;
  • сахарная пудра — 170 г;
  • сметана 15-20% — 250 г;
  • орехи — 100 г;
  • шоколад — для украшения.

Способ приготовления

В глубокой миске смешать творог, сахарную пудру и сметану. Взбить все блендером до однородного крема.

сирний торт
Крем и печенье. Фото: gospodynka.com.ua

В разъемной форме начать собирать торт: выложить первый слой печенья, сверху смазать кремом и присыпать подсушенными измельченными орехами.

смачний торт без випічки
Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Повторять слои, чередуя печенье, крем и орехи, пока не закончатся ингредиенты. Обычно получается около пяти слоев печенья и четырех слоев крема.

торт без випічки з печивом
Готовый торт. Фото: gospodynka.com.ua

Форму накрыть пищевой пленкой и поставить торт в холодильник на несколько часов, чтобы он хорошо пропитался. Перед подачей полить верх растопленным шоколадом и украсить орешками.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

десерт торт рецепт творог без выпечки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации