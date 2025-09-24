Сирний торт без випічки за 15 хвилин — рецепт приготування з фото

Сирний торт за 15 хвилин і без духовки — простіше не знайдете
Сирний торт без випічки за 15 хвилин — це ідеальний десерт для тих, хто цінує простоту та швидкість приготування. Ніжний крем із сиру та сметани, просочене печиво, ароматні горіхи й шоколад створюють неперевершену комбінацію. Такий торт готується без духовки, але на смак не поступається класичній випічці.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- печиво — приблизно 700 г;
- сир кисломолочний — 500 г;
- цукрова пудра — 170 г;
- сметана 15–20% — 250 г;
- горіхи — 100 г;
- шоколад — для прикраси.
Спосіб приготування
У глибокій мисці змішати сир, цукрову пудру та сметану. Збити все блендером до однорідного крему.
У роз’ємній формі почати збирати торт: викласти перший шар печива, зверху змастити кремом і присипати підсушеними подрібненими горіхами.
Повторювати шари, чергуючи печиво, крем та горіхи, поки не закінчаться інгредієнти. Зазвичай виходить близько п’яти шарів печива і чотирьох шарів крему.
Форму накрити харчовою плівкою та поставити торт у холодильник на кілька годин, щоб він добре просочився. Перед подачею полити верх розтопленим шоколадом і прикрасити горішками.
