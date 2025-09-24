Сирний торт без випічки за 15 хвилин — рецепт приготування з фото

Сирний торт. Фото: gospodynka.com.ua

Сирний торт без випічки за 15 хвилин — це ідеальний десерт для тих, хто цінує простоту та швидкість приготування. Ніжний крем із сиру та сметани, просочене печиво, ароматні горіхи й шоколад створюють неперевершену комбінацію. Такий торт готується без духовки, але на смак не поступається класичній випічці.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

печиво — приблизно 700 г;

сир кисломолочний — 500 г;

цукрова пудра — 170 г;

сметана 15–20% — 250 г;

горіхи — 100 г;

шоколад — для прикраси.

Спосіб приготування

У глибокій мисці змішати сир, цукрову пудру та сметану. Збити все блендером до однорідного крему.

Крем та печиво. Фото: gospodynka.com.ua

У роз’ємній формі почати збирати торт: викласти перший шар печива, зверху змастити кремом і присипати підсушеними подрібненими горіхами.

Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Повторювати шари, чергуючи печиво, крем та горіхи, поки не закінчаться інгредієнти. Зазвичай виходить близько п’яти шарів печива і чотирьох шарів крему.

Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Форму накрити харчовою плівкою та поставити торт у холодильник на кілька годин, щоб він добре просочився. Перед подачею полити верх розтопленим шоколадом і прикрасити горішками.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття.

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт.

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди.

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів.

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми.

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт.