Головна Смак Сирний торт за 15 хвилин і без духовки — простіше не знайдете

Сирний торт за 15 хвилин і без духовки — простіше не знайдете

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 03:00
Сирний торт без випічки за 15 хвилин — рецепт приготування з фото
Сирний торт. Фото: gospodynka.com.ua

Сирний торт без випічки за 15 хвилин — це ідеальний десерт для тих, хто цінує простоту та швидкість приготування. Ніжний крем із сиру та сметани, просочене печиво, ароматні горіхи й шоколад створюють неперевершену комбінацію. Такий торт готується без духовки, але на смак не поступається класичній випічці.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • печиво — приблизно 700 г;
  • сир кисломолочний — 500 г;
  • цукрова пудра — 170 г;
  • сметана 15–20% — 250 г;
  • горіхи — 100 г;
  • шоколад — для прикраси.

Спосіб приготування

У глибокій мисці змішати сир, цукрову пудру та сметану. Збити все блендером до однорідного крему.

сирний торт
Крем та печиво. Фото: gospodynka.com.ua

У роз’ємній формі почати збирати торт: викласти перший шар печива, зверху змастити кремом і присипати підсушеними подрібненими горіхами.

смачний торт без випічки
Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Повторювати шари, чергуючи печиво, крем та горіхи, поки не закінчаться інгредієнти. Зазвичай виходить близько п’яти шарів печива і чотирьох шарів крему.

торт без випічки з печивом
Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Форму накрити харчовою плівкою та поставити торт у холодильник на кілька годин, щоб він добре просочився. Перед подачею полити верх розтопленим шоколадом і прикрасити горішками.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

десерт торт рецепт кисломолочний сир без випічки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
